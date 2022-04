IS-selvitys: Ruotsalaisten enemmistö valmis puolustamaan Suomea Venäjän hyökkäykseltä – tutkija: ”Voiko tämä olla tottakaan?”

Enemmistö ruotsalaisista haluaisi liittyä Natoon Suomen kanssa.

Enemmistö ruotsalaisista on sitä mieltä, että jos Venäjä hyökkäisi Suomeen, he olisivat valmiita puolustamaan maatamme. 33 prosenttia on täysin tätä mieltä ja 28 prosenttia jossain määrin. Yhteensä Suomen puolustamiseen oli siis halua 61 prosentilla ruotsalaisista.

Asia selviää IS:n Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä.

– Yllättävän isot lukemat. Ihan tuli mieleen, että voiko tämä olla tottakaan, sanoo taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juha Rahkonen.

Rahkosen mukaan selitys voi olla, että ruotsalaiset tajuavat, että puolustaessaan Suomea he puolustaisivat Ruotsia.

– Että Venäjä ei työnny Ruotsin rajalle.

Pieni varjo asiassa on, että ”armeijaikäisistä”, 18–24 -vuotiaista vastaajissa oli täysin Suomen puolustamista kannattavia 24 prosenttia. Se on vähemmän kuin muissa ikäryhmissä.

– Se on aika luonnollista. Hehän ovat sotimisiässä. Sotiminen on nuorten, ennen kaikkea nuorten miesten hommaa. Sen ikäisethän rintamalle joutuisivat, Rahkonen sanoo.

38 prosenttia vastaajista oli täysin ja 26 prosenttia jossain määrin sitä mieltä, että Suomen ja Ruotsin pitäisi liittyä Natoon yhtä aikaa. Yhteensä ajatuksen kannattajia oli siis 64 prosenttia.

– Puolueettomuus on Ruotsissa hirveän vahva perinne. Suomen kanssa yhteistyö kuitenkin kelpaa, Rahkonen sanoo.

– Pohjoismaista yhteistyötä kannatetaan Pohjanlahden molemmin puolin.

Ruotsalaisista miehistä 43 prosenttia ja naisista 32 prosenttia oli täysin samaa mieltä väittämän kanssa. Rahkolan mukaan kyselyissä ylipäätään miehet kallistuvat enemmän ”kovin arvoihin” ja sotilaallisen voiman käyttöön.

– Naisilla voiman käyttö tuntuu vieraammalta.

Kyselyssä kysyttiin myös ruotsalaisten Nato-kantoja Suomesta riippumatta. 49 prosenttia vastaajista kannatti jäsenyyden hakemusta, 23 prosenttia vastusti ja 28 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.

Suomessa Naton kannatus on noussut hetkessä huomattavasti Ruotsia isommaksi. Tuoreessa MTV:n kyselyssä kannattajia oli 68 prosenttia.

– Kyllähän tuo kertoo, että ajattelutavoissa on eroa maiden välillä, Rahkonen sanoo.

Hänestä näyttäisi siltä, että Suomi liittyy Natoon ennen Ruotsia.

– Siellä se on pitkien pohdintojen takana.

Vaikka Ruotsi ei liittyisikään Natoon, ruotsalaisista vastaajista 25 prosenttia toivoi täysin Suomen liittymistä ja 23 prosenttia oli jossain määrin tätä mieltä. Suomen liittymistä vastaan tässä tapauksessa oli täysin 16 prosenttia ja jossain määrin 13 prosenttia vastaajista.

Venäjän hyökkäyksen pelko on kasvanut Suomessa ja Ruotsissa. Kuva Venäjän sotaharjoituksista.

Ruotsissa ollaan henkisesti varauduttu siihen, että Suomen ja Ruotsin Nato-hakemukset johtaisivat Venäjän vastatoimiin. 34 prosentti vastaajista uskoo, että ne voisivat olla jopa sotilaallisia. 31 prosenttia uskoo, että Venäjä turvautuisi kyber- ja informaatiokeinoihin. 19 prosenttia uskoo, että Venäjän vastatoimia ei tulisi.

Rahkonen pohtii, että Suomessa huoli voi kuitenkin olla suurempi. Siihen vaikuttaa Venäjän läheisyys, mutta myös elämänasenne. Rahkonen vertailee maiden ilmapiiriä pandemian aikana.

– Ruotsissa ajatellaan aina, että ”kävikö hyvin?”. Suomessa taas, että ”pessimisti ei pety”. On siinä aika erilaiset suhtautumistavat sinänsä.

Jos Suomi ja Ruotsi eivät liity Natoon, Venäjän hyökkäyksen pelon jakaa täysin 16 prosenttia ruotsalaisista vastaajista ja jossain määrin 36 prosenttia.

Pääministeri Magdalena Anderssonin johtamat sosiaalidemokraatit ovat perinteisesti kannattaneet Ruotsin liittoutumattomuutta. Nyt ollaan uudessa tilanteessa.

Jos Suomi ja Ruotsi liittyvät Natoon, 30 prosenttia ruotsalaisista vastaajista uskoo turvallisuuspoliittiseen tilanteen epävakautuvan ja kuumentuvan.

Sen vakaantumiseen ja rauhoittumiseen uskoo vastaajista 27 prosenttia. 23 prosenttia uskoo tilanteen pysyvän ennallaan.

Tämä ei kerro Nato-innosta. Syyt juontavat historian ratkaisuista.

– Pääministeri Magdalena Anderssonkin on aika tavalla torjunut ajatuksen Nato-jäsenyydestä. Sittemmin hän on kyllä tainnut tässä pakittaa.

Hänen mukaansa Ruotsissa ajatellaan yhä enemmän Nato-jäsenyyden mahdollisia huonoja puolia, jotka Suomessa ovat uhan läheisyyden vuoksi ”jyrääntyneet”.

Rahkonen arvelee, että puolueettomuusajattelu on Ruotsissa myös kansallinen identiteettikysymys.

Kysely tehtiin Ruotsissa Taloustutkimuksen alihankkijan Dynatan internetpaneelissa. Kyselytutkimukseen vastasi 1003 ruotsalaista 5.–11.4.2022. Otos edustaa 18 vuotta täyttäneitä ruotsalaisia, ja otos on kiintiöity iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan väestötilastoja vastaaviksi. Virhemarginaali on noin 2,5 prosenttiyksikköä.

