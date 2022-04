PERSE. Peilikuva -kirja valmistui Kulttuurirahaston tuella, samoin Suuri Persenäyttely Mikkelin Naisvuoren näkötorniin.

Suomen Kulttuurirahaston 22 000 euron tuella toteutettu eteläsavolaisten ihmisten alastomien takapuolien eli perälistojen valokuvausprojekti PerSe on valmis.

Samuli Arkon ja Jenny Albrechtin kirja PERSE. Peilikuva ilmestyi kuluvalla viikolla.

Samojen kangasniemeläistaustaisten tekijöiden Suuri persenäyttely avautuu vappuaattona Mikkelissä Naisvuoren näkötornin kahvilassa.

Elokuun loppuun asti on näytteillä 17 valokuvaa ahtereista ilman rihman kiertämää. Kuvien yhteydessä on niin sanottu persemonologi tai muu kuvassa olevaan takapuoleen liittyvä tarina, joka pureutuu syvemmin aiheeseen.

PerSe-projekti käynnistyi viime kesänä. Vasemmalla Jenny Albrech, pukeissa Samuli Arkko.

PERSE. Peilikuva -kirjassa on peräti 116 valokuvaa eli Arkon sanoin persekuvaa takapuolista ja 84 henkilökohtaista tarinaa takapuolten takaa. Osassa kuvia on yhden takapuolen sijasta esillä useita takapuolia, perseryväs.

Arkko korostaa, että kaikki takapuolet on kuvattu osana ihmiskehoa, sen takapuolta. Ne liittyvät elimellisesti kantajaansa.

– Ei irrallisina ruumiinosina tai makromaisina pakaratutkielmina.

Takapuolensa tekijöille paljastaneet halulliset saivat itse valita paikan ja maiseman, jossa halusivat tulla takaa päin ikuistetuksi.

– Paitsi muutamissa tapauksissa, joissa perseennäyttäjillä ei ollut minkäänlaista kuvaideaa, ainoastaan halu tulla kuvatuksi, Arkko lisää.

Silloin tekijät loivat puitteet pyllylle.

Persemonologit syntyivät kuvauksen yhteydessä tehdyistä haastatteluista.

Yhdessä kuvassa seisoo virtasalmelaisella pellolla eläkkeellä oleva maanviljelijä.

”Nuorempana tämä olisi voinut olla aika ujo juttu. Olin kauhean ujo, naimisiinkin menin vasta yli 30-vuotiaana. Mutta kyllä olisi pitänyt sotkeentua naisiin jo aikaisemmin, vaikka pirullisen akan sainkin”, maanviljelijä avaa persemonologinsa.

”Puolestani saatte ottaa kuvia edestä tai takaa.”

”Mutta elämänkokemus tuo kaiken näköistä, eikä alastomuus hetkauta enää tässä iässä. Olen liikkunut aika paljon alasti täällä ja tehnyt polttopuitakin ilman vaatteita, etteivät pikkuhousujen kohdat näkyisi kovin vaaleana.”

Mies kertoo olleensa elämänsä aikana vain muutamassa joukkokuvassa.

”Ja tässähän tämä menee, vaikken mikään linssilude olekaan. Ei minua jännitä, ei tässä ole mitään ihmeellistä. Te teette työtänne ja otatte kuvia siihen, mihin te niitä tarvitsette. Puolestani saatte ottaa kuvia edestä tai takaa."

Toisessa kuvassa monologi on raskaampi. Nainen ei koe olevansa sinut oman kehonsa kanssa. Ei edes takapuolen, vaikka se on ”parempi puoli”.

”Ensin ajattelin, että mitä hulluutta tämä on. Siis hullu ja hyvä idea. Etenkin se, ettei vain valokuvata takapuolia, vaan muistetaan taustalla oleva isompi juttu. Ja perse on aina ollut minulle iso juttu. Ja minulla on aina ollut iso perse.”

”Sitä ei voi olla huomaamatta”, nainen tunnustaa.

”Ja minulla on aina ollut iso perse.”

”Mieheni tykkää siitä. Itse joko tykkään tai en tykkää. Mutta haluaisin olla itselleni armollisempi. Olen kamppaillut kehoni, mieleni, itsetuntoni ja kehonkuvani kanssa koko ikäni. Ja se on aika rankkaa.”

Nainen muistelee koulukiusaamisen kokemuksia ja ajoittaisia laihduttamisiaan.

”Olen yrittänyt päästä irti siitä ajattelumallista, että pitäisi koko ajan tehdä jotain ja näyttää paremmalta tai olla parempi. En stressaa ehkä niin paljon kuin aikaisemmin, mutta se on ristiriitaista. Ja kun kehonkuva on, mikä on, alastomuus aiheuttaa häpeää. ”

”Oma keho hävettää. Voin sanoa sen suoraan. Mutta pienessä piirissä, saunassa ja kotona, ei hävetä.”

Vauvan kanssa alasti kesällä nainen sai hyviä kehokokemuksia. Hän suree, että alastomuudesta on tehty epäluonnollista.

”Siinä syyni osallistua. Ehkä. Halusin siis korjaavan kokemuksen, ja tämä oli ihan mukavaa, ei mitenkään vaikeaa. Mutta tästä kuvasta en tykkää. En näe itseäni tässä kauniina. Tämä kuva ei tuo parhaita puoliani esille. ”

Persekuvilla ole ole Arkon mukaan aiheen lisäksi muuta yhteistä nimittäjää kuin niiden realistisuus ja dokumentaarisuus.

– Perseitä ei kuvattu mainosmaisesti, eikä perseistä yritetty saada kuvissa yhtään ihmeellisempiä tai kauniimpia tai rumempia tai hoikempia tai muhkeampia, Arkko kuvailee tekijöiden perse-eetosta.

Lähtökohta oli ”kaikkien perseiden pyhyyys”.

–Rakasta itseäsi, kunnioita kehoasi, olipa perseesi tai kehosi millainen tahansa, Arkko kannustaa olemaan sinut takapuolensa kanssa.

Osa suomalaisista onkin, mutta eivät kaikki. Persemonologit kertovat takapuolisen tyytyväisyyden lisäksi takapuoleen liittyvistä traumoista ja peloista, epäluuloista ja ennakkoluuloista, jopa sinne tarttuneista harhaluuloista.

Monologeissa työstetään niin suomalaista ahdasmielisyyttä kuin vapaamielisyyttä, niin luonnollisuutta kuin koettua luonnottomuutta. Alastomuutta ja kehollisuutta.

Suomen Kulttuurirahasto tuki Perseen valmistumista.

Ilta-Sanomat kertoi valokuvaprojekti PerSe:stä viime kesänä, kun kuvaukset olivat juuri päässeet alkamaan. Alun perin tekijöiden tavoitteena oli saada kokoon 70 eteläsavolaista takapuolta.

Lopulta niitä saatiin enemmän ja kuvausretket ulotettiin myös naapurimaakuntien puolelle ja jopa Helsingin Kruununhakaan asti.

Monipuolisena kirjailijana, kääntäjänä ja pienkustantajana tunnettu Arkko sai idean kuvallisesta persekirjasta kymmenisen vuotta sitten. Työpariksi löytynyt Albrecht oli aiemmin kuvittanut alastonkalenterin tavallisilla ihmisillä.

Tekijät joutuivat huomaamaan monen suhtautuvan projektiin tietyllä huumorilla. Arkko kuitenkin korostaa viestin takapuolten takaa olevan vakava.

– Kehollisuus on ihmisille iso asia - joskus jopa liian iso. Siihen liittyvät ongelmat ja esteet saattavat vaikuttaa kaikkeen olemiseen. Kun ongelmista pääsee yli, niin monen elämä varmasti helpottuisi, Arkko uskoo.

– Olisi hyvä, että rakastettaisiin omaa kehoa.

Arkko pohtii projektin tavoitteita.

– Yksikään perse ei ole vain perse, vaan jokainen perse on aina enemmän kuin vain perse. Perse on siis suhde, ja suhde on aina jonkinlainen dialogi, joko sanaton tai sanallistettu, ja juuri siksi perseet puhuttelevat.

Arkon mielestä yhä nuoremmat, osa lapsistakin, eivät ole enää sinut kehonsa kanssa.

– Vika tai ongelma ei ole kehossa, vaan länsimaistuneessa ihmismielessä. Ja kun ihmisellä ei ole hyvä olla omassa kehossaan eli kenties kaikkein pysyvimmässä kodissaan, niin onhan se perseestä, Arkko puuskahtaa.

Seurauksena on liuta ongelmia.

– Häpeää, kateutta, itsesyytöksiä, katumusta, syömishäiriöitä, fitnessvouhotusta, itsensä mielipuolista rääkkäämistä, painon jojottelua, itsensä peittelyä ynnä muuta ynnä muuta, Arkko luettelee lieveilmiöitä.

Projektiin matkan varrella kohdistunut arvostelu osoitti Arkon mielestä sen tarpeellisuuden.

– Me täällä Suomessa, melko kylmänkolealla havumetsävyöhykkeellä, olemme ymmärrettävistä syistä erikoistuneet itsemme peittelyyn vaatteilla, Arkko sanoo ja mainitsee myös luterilaisuuden roolin.

Niinpä ihmisillä saattaa olla vaikeuksia kohdata oma alastomuutensa, ja toisten ihmisten alastomuus.

– Ja se on surkeaa, Arkko suree.

– Vaikka ihminen olisi kuinka henkinen tai rationaalisesti älyllinen, maallinen elämä lähes kaikkine kokemuksineen on mahdollista vain fyysisen kehomme kautta.

Arkko pelkää, että vinksahtanut suhde omaan kehoon ja sen luonnolliseen alastomuuteen voi aiheuttaa laajemman vonksahduksen suhteessa kaikkeen ympäröivään todellisuuteen.