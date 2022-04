Minkä vuoden haluaisit elää uudelleen? Äänestä!

Ennen kaikki oli paremmin, sanotaan.

Tässä viime aikoina on tapahtunut maailmassa kaikenlaista, mikä on voinut vetää mielen matalaksi. Korona on ollut vieraanamme yli kaksi vuotta, nyt helmikuussa alkoi verinen sota Euroopassa. Moni saattaa miettiä ainakin ohimennen: milloin oli viimeinen mukava ja onnellinen vuosi lähihistoriassa? Milloin sait elää elämäsi onnellisinta aikaa?

Mikä vuosi oli kerta kaikkiaan niin hyvä, että sen haluaisi elää uudelleen?

Äänestä oheisella lomakkeella! Koska aika kultaa muistoja, äänestyksessä ovat mukana vain viimeisimmät vuosikymmenet.

Kerro kommenteissa, miksi kyseinen vuosi lähivuosikymmeniltä oli elämäsi paras.