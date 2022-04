Eläinlääkärinä työskentelevä Riina Larmela toivoisi Kennelliitolta aktiivisempia toimia syntyjään sairaiden koirarotujen jalostuksen lopettamiseksi.

Kennelliiton jäsenenä yli 20 vuotta ollut eläinlääkäri Riina Larmela sai tarpeekseen liiton suhtautumisesta synnynnäisten sairauksien kanssa eläviin koirarotuihin ja erosi liitosta.

Larmela on jo pitkään seurannut tiettyjen koirarotujen jalostukseen liittyviä ongelmia työnsä kautta. Hänen mukaansa liiton piirissä esiintyy paljon vähättelyä eläinten hyvinvointiin vaikuttavista sairauksista.

Larmela kertoo, että monet eläinlääkärit ovat jo pitkään koittaneet saada lättänäkuonoisia, eli brakykefaalisia rotuja pois esimerkiksi mainoksista, jotta niiden suosio ei lisääntyisi.

– Kaiken tämän keskellä he päättivät tehdä mopsista rotuesittelyn, jossa peiteltiin hyvinkin vakavia ongelmia, joita tällä rodulla on, Larmela sanoo, viitaten Koiramme-lehdessä julkaistuun artikkeliin.

Mopseilla on usein hengitysvaikeuksia.

Larmelan mukaan lehden tekemässä esittelyssä tuotiin esiin mopsinpentujen rekisteröintimäärien lasku, mikä vaikutti hänen mielestään rodun kampanjoinnilta.

– On pitkään ollut sellainen olo, että Kennelliitto toimii enemmän kasvattajien etujärjestönä, kuin itse koirien puolella.

Mopsin lisäksi brakykefaalisia rotuja ovat muun muassa englanninbulldoggi, ranskanbulldoggi, cavalierkingcharlesinspanieli, bostoninterrieri ja pekingeesi.

– Koira ei hyödy millään tavalla, että sen kuono on jalostettu täysin olemattomiin. Se tuo niille eriasteisesti vakaviakin sairaudellisia ongelmia, Larmela huomauttaa.

Vaikka kennelliito ei ole viranomainen, pitäisi sillä olla käytössään moniakin keinoja sairaiden rotujen jalostuksen hillitsemiseksi, Larmela kokee. Englanninbulldogille tehtiin painostuksen jälkeen pakko-Pevisa, eli perinnöllisten sairauksien vastustusohjelma.

– Nähdäkseni Kennelliitolla olisi lihaksia tehdä asioita näiden rotujen eteen, vaikka rekisteröinti- ja näyttelykielto näille hyvin sairaille roduille, Larmela ehdottaa.

Näyttelyt ovatkin suuri kannustin ulkonäköjalostukseen. Sairaiden rotujen kieltäminen näyttelykehistä voisi Larmelan mukaan edistää rotujen terveyttä paljonkin.

Kuono-ongelman lisäksi cavalierkingcharlesinspanelien kallonmuoto on jalostettu sen avioille haitalliseksi. Rodulla on myös laajalti sydänongelmia.

Lakimuutostakin vaadittaisiin. Nykyisessä eläinsuojelulaissa on kielletty vakavasti sairaiden eläinten eteenpäin jalostaminen, mutta jalostusta ei käytännössä valvota.

Larmela korostaa, että ei syytä koirien omistajia. Tiettyjen rotujen surkea terveydentila on monesti raskasta myös niiden omistajille. Hänen mukaansa jo olemassa olevista koirista pitää luonnollisesti pitää hyvää huolta, mutta jatkojalostukselle olisi tehtävä jotain.

– Jokainenhan toki toivoo, että oma lemmikki olisi mahdollisimman terve ja hyvinvoiva.

Eläinlääkärin virassa Larmela on nähnyt terveysongelmista kärsiviä koiria paljon.

– Pahaltahan se tuntuu, että näkee huonosti hengittäviä ja anatomialtaan sellaisia koiria, jotka eivät muistuta enää koiraa.

Näin Kennelliitto vastaa

Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja Kirsi Sainio huomauttaa, että esimerkiksi mopsi on sekä Kennelliiton, että kansainvälisen koirajalostusliiton hyväksymä rotu. Koiramme-lehdessä tehdään esittelyjä kaikista roduista, jotka Kennelliitto on hyväksynyt.

– Ei pelkästään se, että on kiistaa aiheuttanut rotu, ole minusta peruste sille, ettei rodusta voisi kirjoittaa. Meillä on eri näkökulma tähän asiaan kuin eläinlääkärillä, joka hoitaa näitä rotuja, Sainio sanoo.

– Minusta on outo ajatus, että jos meillä on ongelmarotu ja siitä ei kirjoitettaisi, niin ongelma häviäisi.

Sainion mukaan lyhytkuonoisista ja -kalloisista roduista on viime aikoina keskusteltu paljon ja keskustelu on ollut myös paikallaan. Brakykefaalisia rotuja koskevaa kritiikkiä on pyritty liitossa ottamaan huomioon.

– Me tietenkin pyrimme siihen, että näiden rotujen terveyttä ja hyvinvointia saadaan parannettua. Meillä on pakollisia terveysohjelmia monille roduille, joilla on näitä ongelmia.

Ranskanbulldoggilla on niin ikään kasaan kasvatettu kuono.

Sainion mielestä Larmelan esiin nostama koiranäyttelyiden rooli brakykefaalisten rotujen jalostuksessa on pieni.

Rekisteröintikielto taas tarkoittaisi sitä, ettei Kennelliitto voisi valvoa kiellettyjen rotujen jalostusta.

– Kun pentuja ei rekisteröidä, niin silloin ei voida vaatia minkäänlaisia terveysvaatimuksia, Sainio sanoo.

– Jos me ei tehdä tällaista arviointia, niin kuka sitten tekee? Ei kukaan.

Sainio huomauttaa, että Saksan kennelkeskusjärjestön piirissä ei enää rekisteröidä englanninbulldoggia, mutta kasvatusta kielto ei ole lopettanut.

Brakykefaalisten rotujen kriteerejä on Kennelliitossa tiukennettu ja tullaan todennäköisesti tiukentamaan, Sainio kertoo. Hänen mukaansa Suomessa on maailman tiukimmat rekisteröintiohjeet ranskan- ja englanninbulldoggeille. Mopsien kohdalla Sainio toivoisi rekisteröintiohjeiden kiristämistä.

Sainio nostaa myös esiin, ettei Kennelliiton toiminnan ulkopuolella voida aina tietää, millaisia suunnitelmia liitolla on rotujen terveyden parantamiseksi.

– Ajatellaan, että istumme vain rukkaset tiskissä ja emme tee mitään. Meillä on hyvinkin suurisuuntaisia suunnitelmia.

– Paljon tehdään, paljon on tekemättä ja paljon on töitä edessä. Ei me laakereilla levätä.