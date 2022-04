Tavoitteena on hankkia 1 000–2 000 suorituskykyistä lennokkia.

Puolustusvoimat kartoittaa valmistajia uuden lennokkijärjestelmän toimittamisesta Suomelle ensi vuonna. Puolustusvoimien logistiikkalaitos on julkaissut lennokkijärjestelmästä osallistumishakemusilmoituksen, johon odotetaan vastauksia 9. toukokuuta mennessä, tiedottaa Maavoimat.

Tavoitteena on hankkia 1 000–2 000 suorituskykyistä lennokkia, joilla voidaan operoida ympäri vuoden olosuhteista riippumatta.

Lennokkijärjestelmää on tarkoitus käyttää eri puolustushaarojen joukkojen ja aselajien tiedustelun, valvonnan ja maalinosoituksen tehtäviin koko maassa. Valinta on tarkoitus tehdä kesään 2023 mennessä. Hankinnan kokonaisarvo on noin 14 miljoonaa euroa.