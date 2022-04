Tällainen on pääsiäis­viikon sää­ennuste – ”Taka­talvi­synkistelyn voi ainakin lopettaa”

Pääsiäistä vietetään poutaisissa mutta viileissä merkeissä. Suurta osaa Suomesta kattava lumipeitekään ei ole ihan heti katoamassa. ”Takatalvisynkistelyn” voi silti lopettaa, sanoo Forecan meteorologi Juha Föhr.

Kevätaurinko lämmittää päivä päivältä enemmän, mutta tästä huolimatta lumitilanne pysyy suuressa osassa maata yhä varsin komeana.

– Viimeisimmät luvut Espoon Nuuksiostakin näyttävät 81 senttiä, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Henri Nyman.

Lumen syvyys voi kuitenkin heitellä pienilläkin alueilla paljon. Kaikki riippuu siitä, miten suojassa mittauspaikka on lämpötilan vaihteluilta.

– Silti sisäisen Uudenmaan mittauspisteillä ollaan kautta linjan puolen metrin tuntumassa. Lohja näyttää 59 senttiä, Nurmijärvi 54. Helsingin Kumpulassa on tällä hetkellä 34 senttiä ja Espoon Tapiolassakin 29 senttiä.

Ainoastaan Lounais-Suomessa on tällä hetkellä kokonaan lumettomia mittausasemia.

Lapissa lumen syvyys on taattuun tapaan tyystin omilla luvuillaan. Viime aikojen lumisateet ovat ovat vain kirittäneet tämän talven ennätyksiä.

– Kittilän Kenttärovalla mitattiin 131 senttiä. Siellä sataa lunta tälläkin hetkellä, eli on mahdollista, että luvut nousevat vielä tästäkin.

Jopa Pirkanmaan Juupajoella mitattiin vielä vajaa viikko sitten päälle metrisiä hankia. Nyt syvyys on kuitenkin taannoisten vesisateiden myötä painunut, mutta Nymanin raportoima luku on silti kunnioitettavat 94 senttiä.

Hankitilanne ei näytä lähiaikoina myöskään merkittävästi muuttuvan.

– Kyllä se peite pikkuisen painuu ja sulaa, kun aurinko lämmittää. Kylmät yöt ja aamut pitävät kuitenkin huolen siitä, ettei suuria muutoksia tapahdu. Toisaalta lumipeitteet eivät nykytilanteesta myöskään erityisemmin komistu, ainakaan etelässä.

Pääsiäisviikkoa määrittääkin juuri tämä lämpimien päivien ja viileiden öiden vaihtelu, kertoo Forecan meteorologi Juha Föhr.

– Keskiviikkoon asti on yö- ja aamupakkasia. Etelässäkin voidaan mennä jopa viisi astetta alle nollan.

Päivälämpötilat kohoavat alkuviikosta kuuteen-seitsemään asteeseen, ja suurimmassa osassa maata aurinko näyttäytyy jo maanantaista lähtien.

– Maan keskiosassa pilvisyys on vielä tänään runsaanpuoleista, samoin Lapissa on pilvinen ja sateinen matalapainesää. Mutta tiistai on sitten pääosin aurinkoinen päivä koko maassa Peräpohjolaa ja pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta. Siellä voi tulla myös lumikuuroja.

Lämpötilojen on povattu viikolla kohoavan jopa kymmeneen asteeseen, mutta Föhr ei uskalla suoraan tätä luvata.

– Kyllä se tiistai-keskiviikon paikkeilla etelässä sinne kahdeksaan asteeseen nousee, mutta kymmenen astetta jää nähtäväksi. Ehkä Etelä-Suomen sisäosissa.

Pikkuhiljaa ulkona voi harrastaa jo muutakin kuin hiihtoa.

Keskiviikosta eteenpäin maata lähestyy kuitenkin taas matalapaine.

– Lännestä lähestyvä matalapaine tuo etelätuulia, mutta varsinkin idässä on vielä hyvin aurinkoista. Torstaina sateet sitten yltyvät, ja todennäköisesti koko maassa sataa silloin ainakin jossain vaiheessa. Etelä- ja keskiosissa se on hyvin vetistä, korkeintaan räntää. Suuressa osassa Lappia lunta.

Matalapaineen siirtyessä pohjoistuuli taas viilentää ilmamassaa ja tuo pääsiäisviikonloppua kohden poutaa.

– Sateista päästään perjantaina, mutta pilvisyys voi silti olla runsastakin. Länsirannikolla on parhaat mahdollisuudet aurinkoiseen pääsiäislauantaihin, mutta sunnuntaina aurinko näyttäytyy selvemmin sitten koko maassa.

Pääsiäisen lämpötilat pysyttelevät Föhrin mukaan suurimmassa osassa maata noin viiden plusasteen tuntumassa. Loppuviikosta myös aamu- ja yöpakkaset palaavat.

– Pohjoisessa sitten vähän vähemmän. Myös viikonlopulle on odotettavissa pakkasaamuja koko maahan. Erityisesti sunnuntaina.

Föhr kutsuu tulevia säitä normaaliksi kevättalven sääksi. Vaikka koleutta onkin odotettavissa, voi auringon lämpö puskea paksummankin pilvipeitteen läpi.

– Kyllä tämän takatalvisynkistelyn voi ainakin lopettaa.