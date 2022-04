Voiko sairastetun koronan jälkeen luopua maskista? Näin asiantuntija vastaa

”Voi sanoa, että kymmenen päivän jälkeen ei tartuta lainkaan”, arvioi Husin infektioylilääkäri Asko Järvinen.

Koronataudin sairastamisesta on sanottu, että se on kuin saisi ylimääräisen koronarokotuksen.

Vastustuskyky kasvaa ja taudin sairastanut voi olla vähän aikaa turvassa uudelta tartunnalta.

Onko immuniteettia ihmisellä niin paljon, ettei ole huolta taudin levittämisestä? Voi liikkua vapaasti eikä tarvitse ajatella maskeja eikä suojatoimia?

Levittääkö virusta?

Valtaosa koronatartunnoista tapahtuu ennen kuin oireet ilmaantuvat. Ihminen on tartuttava myös pari päivää oireiden tultua.

Tämä koskee kaikkea tartuttavuutta. Tilanne muuttuu, jos on äskettäin sairastanut taudin.

– Hänellä virusmäärät jäävät varmaankin matalammiksi ja hän tartuttaa silloin tartuttavuusaikanakin vähemmän, Husin infektioylilääkäri Asko Järvinen arvelee.

Jos on sairastunut koronataudin, taudin levittäminen on Järvisen mukaan vähäistä viiden päivän jälkeen oireiden ilmaantumisesta. Joskin silloinkin taudin levittäminen on vielä mahdollista.

– Voi sanoa, että kymmenen päivän jälkeen ei tartuta lainkaan.

Epätodennäköistä on Järvisen mukaan, että sen jälkeen kovin pian levittäisi tautia voimakkaasti, vaikka saisi uuden infektion. Uutta infektiota ei aivan heti todennäköisimmin muutenkaan saa.

Taudin uudelleen saamisen riski kuitenkin kasvaa ajan myötä. Jotkut sairastuvat koronaan useampaan kertaan.

– Jotkut ovat sairastaneet taudin omikronmuunnoksen joulukuussa tai vuoden vaihteessa. Siitä alkaa olla kolmesta neljään kuukautta. Taudin uudelleen saamisen riski on varmaan jonkinlainen.

Järvinen arvelee, että uudelleen tautiin sairastanut tartuttaa virusta vähemmän kuin sellainen, joka ei ole tautia sairastanut. Taudin sairastaneella käynnistyy vasta-ainetuotanto nopeasti ja viruksen eritys jää lyhyemmäksi.

Kasvomaski pois?

Taudin sairastanut on saanut immuniteettia koronaa vastaan eikä hän tarvitse kasvomaskia omaksi suojakseen. Mahdollinen uusi tartunta olisi hyvin lievä.

– Kun tautia on edelleen yhteisössä paljon, on muiden huomioimista, että käyttää vielä maskia. Muut eivät voi tietää, onko ympäristössä tartuttavia ihmisiä vai ei, Asko Järvinen neuvoo.

Järvinen lisää, että Suomessa ollaan vähitellen menossa siihen suuntaan, että maski on tarkoitettu omaksi suojaksi.

– Maskin käyttö muuttuu omaksi päätökseksi. Muissa Pohjoismaissa näin jo on, ja nyt jo meillä nähdään, että maskin käyttö on vähentynyt julkisissa tiloissa.

Tarvitaanko kotitestiä?

Koronan kotitesti voi sairastumisen jälkeen näyttää positiivista tulosta ainakin viikon verran tai siitä ylikin.

Koronaan voi ihminen sairastua toistamiseen, mutta koronatesti ei ole täysin luotettava kertomaan uudesta tartunnasta.

– Jos on aikaisemmin sairastanut, kotitestin herkkyys löytää uusi tartunta on varmaan huomattavan heikko sanotaan nyt kolmen kuukauden kuluttua, Asko Järvinen arvelee.

Järvinen ei ole nähnyt asiasta tutkimuksia.

– Oletan, että sairastaneella virusmäärät jäävät pienemmiksi, jolloin kotitestin herkkyys ei välttämättä riitä taudin toteamiseen.

Maskin käyttö on monessa maassa muuttunut jo ihmisen omaksi päätökseksi, jolla voi suojata itseä.

Paikat puhtaiksi?

Koronaa sairastava yskii ja aivastelee. Kotona voi leijua aerosoleja ja pinnoilla olla pöpöjä.

Onko tehtävä suursiivous heti, kun tauti on selätetty?

Asko Järvinen vastaa, että koronatartunta tulee usein lähikontaktissa. Suurin riski on, kun ollaan lähellä tartuttavaa.

Kotioloissa tartuntoja on Järvisen mielestä vaikea välttää, sillä noin 40 prosenttia tartunnoissa syntyy ennen kuin oireet tulevat.

– Pintojen merkitys tartunnoille on arvioitu vähäisemmäksi. Että saataisiin jostain ovenkahvasta tai hanasta tartuntaa, sen merkitys on vähäisempää.

Järvinen uskoo, että normaali siivous riittää.

– Toki, jos haluaa estää tartuntoja, siivouksella voi olla merkitystä.

Siivotessa pitäisi pyyhkiä niitä paikkoja, joihin kosketaan käsin, kuten oven kahvat, wc:n napit, pöydän pinnat.

Pyyheliinat olisi hyvä vaihtaa varsinkin, jos ne ovat yhteisiä.

Milloin saa kuntoilla?

Kuten kaikissa hengitystiesairauksissa, koronassakin juuri sairastaneen pitäisi aloittaa lenkkeily ja liikunta varovaisesti.

– Kannattaa olla varovainen voimakkaan liikunnan kanssa ainakin viikko kaksi, Asko Järvinen neuvoo.

Varovaisuus on tarpeen sen takia, että viruksella on taipumuksia ja kykyä aiheuttaa sydänlihastulehduksia.