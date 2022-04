Kuinka siviililoukut voitaisiin välttää Suomessa? Näin kaupunkien evakuoinnit tarvittaessa toimisivat

Viranomaiset ja kunnat varautuvat Suomessa tiettävästi paljon enemmän kuin julkisuudessa kerrotaan. Tutkijan mukaan suunnitelmat kriisin varalle ovat kokonaisvaltaisia.

Ukrainasta kantautuu päivä toisensa jälkeen surullisia uutisia maassa yhä oleskelevien siviilien tilanteesta. Esimerkiksi Mustanmeren rannikolla sijaisevassa Mariupolissa on yhä valtava joukko siviiliväestöä jumissa.

He eivät pääse pois kaupungista, eikä heille saada vietyä tehokkaasti apua. Mariupolissa on arvioitu olevan jumissa jopa yli satatuhatta ihmistä.

Mikä olisi tilanne Suomen kaupungeissa, jos tänne joskus hyökättäisiin? Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak näkee, että Ukrainaa vastaavien tilanteiden syntyminen Suomen kaupungeissa olisi mahdollisessa kriisitilanteessa epätodennäköistä.

– Näin ei kävisi Suomessa, koska Suomessa on suunnitelmat.

Hänen mukaansa Ukraina ei ollut valmistautunut siviilien evakuointeihin tarpeeksi hyvin.

– Ukraina ymmärrettävästi halusi sanoa viimeiseen asti, että sotaa ei tule. Siviilien evakuointi jätettiin viime tippaan. Se tuntui myöhäiseltä ja ei etukäteen suunnitellulta, Salonius-Pasternak taustoittaa.

Salonius-Pasternakin mukaan Suomessa suunnitelmat ovat muihin maihin verrattuna erittäin kokonaisvaltaisia. Ulkomaalaisten kanssa keskustellessa valmistautuminen herättää ihastusta.

– He ovat usein haavi auki, että vau, te olette miettineet näitä asioita.

Suomessa evakuointisuunnitelmia on olemassa useista syistä, kuten teollisten onnettomuuksien, ydinonnettomuuksien, suurmyrskyjen ja sotien varalta.

Siviilien evakuointi on luonnollisesti siviiliväestön turvallisuuden kannalta erityisen tärkeää. Evakuointien onnistumisessa on myös puolustuksellinen näkökulma.

– Et voi alkaa räjäyttelemään siltoja, jos omia on väärällä puolella. Miten suunnittelet kaupungin puolustuksen, jos et tiedä, onko puolessa taloista vielä siviilejä? Salonius-Pasternak huomauttaa.

Suunnitelmiin kuuluu evakuoinnin lisäksi valmistautuminen siihen, miten ihmisille taataan elinolot myös evakuoinnin jälkeen.

Lappeenrannan turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Ari-Pekka Meuronen kertoo, että evakuoinnin jälkeen siviileistä huolehtivat kunnat, joihin väestöä on siirretty.

– Vastaanottavan kunnan vastuulla on järjestää majoitus, sosiaali- ja terveyden­huolto, lääkintähuolto sekä opetustoimi lapsille. Vastuu vaihtuu matkan varrella, Meuronen sanoo.

– Ihmisistä pidetään kyllä huolta, hän vakuuttaa.

Evakuointikohteita ei ole etukäteen määrätty, vaan ne valikoituvat tilanteen mukaan. Kohdekuntia ei enää nykypäivänä ole.

– Jokainen Suomen kunta on velvollinen vastaanottamaan tietyn määrän väestöstä. Paikkoja ei ole sen enempää eroteltu.

Suunnitelmat siviilien evakuoimiseksi ovat olleet pitkään jo olemassa ja niitä on ylläpidetty Meurosen mukaan hyvin. Ukrainassa alkaneen sodan myötä suunnitelmia on ollut syytä tarkistaa varmuuden vuoksi.

Viranomaiset ja kunnat varautuvat paljon enemmän kuin mitä suuri yleisö tietää, eikä Meurosen mielestä asiaa kansalaisten tarvitsekaan sen enempää miettiä.

– Tärkeintä on, että arki rullaa, Meuronen muistuttaa.

Evakuointien suunnittelusta ja niiden toteuttamisesta vastaavat sisäministeriö ja alueelliset pelastuslaitokset. Laaja yhteistyö siviilien evakuointia suunnitellessa on tärkeää. Kuntien tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja siksi kunnilla on selkeä intressi, että evakuointisuunnitelmat ovat ajan tasalla.

Kunnilla on tiedossa esimerkiksi eri kuljetusyritysten kuljetuskapasiteetit. Yhteistyötä tehdään muun muassa muiden kaupunki- ja maalaiskuntien, poliisin, pelastuslaitoksen, seurakuntien, Ely-keskuksen, aluehallintoviraston ja Punaisen Ristin kanssa.

Nyt sähköposteja vaihdellaan viikoittain, normaalioloissa kokoontumisia järjestetään muutaman kerran vuodessa.

Siviilien evakuointia voidaan harjoitella usealla eri tavalla. Esimieskaarti ja eri asiantuntijat kerääntyvät ajoittain pöytäharjoitusten äärelle, missä käydään asioita läpi teoriassa. Teoriaharjoituksilla saadaan luotua hyvää pohjaa.

Etelä-Karjalassa on myös alueellinen valmiuskeskus, jonka harjoitus kiertää kaksi kertaa vuodessa eri kunnissa tehden pieniä evakuointiharjoituksia.

Meuronen muistuttaa, että Lappeenrannassa ei nykyinen tilanne pelota, vaan suunnitelmia tarkistetaan ja ylläpidetään normaalin käytännön mukaan. Ennen sodan alkua Venäjän kanssa on tehty paljonkin yhteistyötä.

– Venäjän aloittaman hyökkäyssodan johdosta yhteistyö Venäjän kanssa on kuitenkin toistaiseksi katkaistu, Meuronen toteaa.

Helsingin laajamittainen evakuointi olisi iso viranomaisyhteisoperaatio.

Helsingin pelastuslaitoksen varautumisen ja väestönsuojelun yksikön päällikkö Petri Parviaisen mukaan pääkaupunki tyhjentyisi vaiheittain. Ensin annettaisiin käsky vapaaehtoisesta evakuoimisesta ja vasta viimeisenä vaiheena väkeä aletaan evakuoimaan viranomaisjohtoisesti riskiarvion perusteella.

– Sehän on sitten iso operaatio, jonka päättää valtioneuvosto. Helsingin kokoisessa kaupungissa sellaista päätöstä ei tehdä paikallisesti, Parviainen sanoo.

Helsingin laajamittainen evakuointi olisi iso viranomaisyhteisoperaatio, jossa pitäisi liikutella paljon eri palasia. Esimerkiksi liikenteen ohjaus olisi yksi tärkeistä huomioon otettavista asioista.

– Tiestön käyttö pitää sopia niin, ettei mennä puolustusvoimien joukkojen sekaan.

Koordinoitavaa on todella paljon. Ihmisille on järjestettävä kuljetukset sekä ilmoitettava kokoontumispaikat. Parviaisen mukaan Helsingin seudun liikenteen ajoneuvokapasiteetti ei riitä koko kaupungin väestön liikuttamiseen, vaan apua tarvittaisiin muualta Uudeltamaalta ja Etelä-Suomesta.

Vaikka Helsinki on satamakaupunki, niin meriteitse ihmisiä tuskin evakuoitaisiin.

– Matkustaja-alus, joka liikkuu täydessä lastissa vaikka Perämerelle, on aika haavoittuvainen sodan uhan tai sodan aikana, Parviainen huomauttaa.

Evakuointisuunnitelmien on Helsingissä oltava ajan tasalla jatkuvasti, samalla niiden tulee olla toteuttamiskelpoisia. Pääkaupungissa on siis niin ikään erittäin kattava valmius siviiliväestön evakuoimiseksi, jotta Ukrainassa nähdyiltä tilanteilta vältyttäisiin, jos evakuointeihin tarvitsisi joskus turvautua.

Koronaviruspandemia ja Ukrainan sota ovat aiheuttaneet loven Helsingin väestönsuojeluharjoituksiin. Normaalisti tavoitteena on harjoitella väestön­suojelua laajemmin kerran vuodessa, evakuointiharjoitukset voivat kuulua näihin harjoituksiin.

Virkamiesten väestönsuojelua koskevaa koulutusta käydään kuitenkin käytännössä koko ajan.

– Koulutus on tärkeintä. Pidetään verkostot kunnossa, jotta jokainen tietää oman roolinsa.