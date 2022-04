Mika Aaltolan lapsi syntyi – koskettava Twitter-päivitys ylistää Kirsi-vaimoa ja Naistenklinikan henkilökuntaa

53-vuotias Aaltola kertoi maaliskuussa odottavansa vaimonsa Kirsin kanssa esikoistaan.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola, 53, on saanut vaimonsa Kirsi Aaltolan, 36, kanssa esikoislapsensa. Aaltola kertoi asiasta Twitter-tilillään sunnuntaina.

Koskettavassa julkaisussaan Aaltola kuvaa vaimoaan tutkimusmatkailijaksi, jonka kanssa voi löytää asioita, joista ei aiemmin osannut unelmoida. Lisäksi hän kehuu Naistenklinikan henkilökuntaa.

– Kiitokset Naistenklinikan loistavalle henkilökunnalle, paikalle jossa historiat sovitetaan kohti tulevaisuutta, Aaltola kirjoittaa.

Aaltola kertoi ilouutisen tulossa olevasta perheenlisäyksestään maaliskuussa.

– Elämä on mennyt niin nopeasti, se on ollut kuin vilahdus. En tiedä, milloin olisi ollut oikea hetki tulla isäksi, mutta ehkä se on juuri nyt, Aaltola kertoi tuolloin Seuralle.