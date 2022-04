Ilmassa on kolme merkkiä: Historioitsija arvioi, että Ukrainassa nähdään pian suurin taistelu sitten vuoden 1945

Venäjän täytyy saada aikaiseksi jonkinlainen voitto ennen toukokuun yhdeksättä.

Mikäli ilmassa olevat merkit pitävät paikkansa, saatetaan Itä-Ukrainassa nähdä pian sodan tähän mennessä suurin taistelu. Ei ole myöskään mitenkään poissuljettua, että taistelusta tulee suurin sitten toisen maailmansodan ja vuoden 1945.

Näin arvioi Oulun yliopiston dosentti, sotahistorian tutkija Jussi Jalonen. Samanlaisia näkemyksiä ovat esittäneet myös muut sotilas- ja siviiliasiantuntijat.

– Tässä kohtaa ennusteet ovat vähän maalailtuja visioita, mutta en pitäisi tätä mahdottomana, Jalonen sanoo.

Lue lisää: Miten Ukrainan sota loppuu? Asiantuntija listaa 5 mahdollista vaihtoehtoa

Mitä ne ilmassa olevat merkit sitten ovat? Ensinnäkin Venäjä yrittää saada kuusikymmentätuhatta uutta reserviläistä täydentämään taisteluissa kärsineiden joukkojensa rivejä. Taistelukentälle yritetään saada erityisesti sotilaita, joilla on jo aiempaa taistelukokemusta.

– Venäläisillä ei taida olla valmiuksia uusien joukko-osastojen kokoamiseen, joten reserviläisillä täydennettäisiin ennestään kovia kokeneita joukkoja.

On mahdollista, ettei joukkoyksiköillä ole täydennyksienkään jälkeen kunnon taistelutahtoa. Ukrainan yleisesikunta kertoi aiemmin arvioineensa, että joidenkin joukko-osastojen sotilaista jopa 80 prosenttia on kieltäytynyt palaamasta rintamalle Venäjän vetäydyttyä Ukrainasta monelta suunnalta.

Sotahistorioitsija Jussi Jalonen Nokian sankarihautausmaalla.

Toiseksi, odotettua suurhyökkäystä johtamaan on nimitetty uusi, nimekäs kenraali, asevoimien eteläiseen piirin komentaja Aleksandr Dvornikov. Hänellä on kokemusta erityisesti aselajien yhteistoiminnasta, joka on toistaiseksi tökkinyt Ukrainassa pahasti.

Kolmanneksi, Venäjä kaipaa voittoa pääsiäisen ja toukokuun alun välille, sillä toukokuun yhdeksäntenä maassa vietetään suurta kansallista voitonpäivää. Sotatuloksia pitäisi pystyä esittelemään silloin.

– Jo pari viikkoa on puhuttu siitä, että sodan painopiste siirtyy itään. Siitä on sanottu useasta suusta, että Venäjällä on hirveä paine saada ratkaisu siellä, jotta voitaisiin markkinoida voittona sitä, että Donetskin ja Luhanskin oblastit on vapautettu ja samalla rakennettu maasilta Krimille. Tämä olisi se Novorossija, uusi Venäjä, josta Putin puhuu, Jalonen sanoo.

Hän kertoo pitävänsä mahdollisena, että Venäjä suunnittelee nyt viimeisen päälle mietittyä, aselajien yhteistyössä tehtävää suurta ponnistusta.

– Edessä häämöttää voitonpäivä ja pääsiäinen. En pitäisi mahdottomana, että suunnitelmien pitäisi olla silloin valmiina. Sanotaan, että tässä on kaksi viikkoa aikaa saada täydennykset tehtyä.

Ortodoksinen pääsiäissunnuntai on 24. päivä.

Lue lisää: Kommentti: Voitonpäivä lähestyy – mutta eipä taida Putin juhlia Punaisella torilla Ukrainan kukistumista

Jalonen sanoo, että venäläisten kannalta olisi parempi, jos he voisivat käyttää riittävästi aikaa hyökkäysvoimansa rakentamiseen, mutta samalla Ukrainalle tuleva entistä raskaampi läntinen kalustoapu on otettava huomioon.

– Tämä osaltaan voi edellyttää hyökkäyksen aloittamista ennen huhtikuun loppua.

Täydennyksienkin on jälkeen on epäselvää, pystyykö Venäjä toteuttamaan tavoitteensa.

– Tietysti jos lopputulokseen on tarkoitus päästä raa’alla mies- ja kalustoylivoimalla, se voi ollakin mahdollista.