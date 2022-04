Marin Nato-jäsenyydestä Ylellä: Toisi varmasti turvaa

Pääministeri Sanna Marin kommentoi Suomen mahdollista Nato-jäsenyyttä Ylen Ykkösaamussa.

Pääministeri Sanna Marin (Sd) ei kertonut suoraa kantaansa Natoon Ylen Ykkösaamun haastattelussa. Marin lupasi kertoa mielipiteensä sotilasliittoon liittymisestä ennen Sdp:n toukokuun puoluevaltuuston kokousta, jossa on määrä päättää puolueen yhteisestä kannasta.

– Pääministerinä asemani vuoksi en tee tällaista ulostuloa tässä kohtaa, Marin sanoi Seija Vaaherkummun haastattelussa.

Marinin mukaan Suomen täytyy tehdä päätös Natoon liittymisestä kevään aikana.

– Mikäli Suomi päättää jäsenyyttä hakea, emme me jäisi odottelemaan. On tärkeää, että jos me päätämme jäsenyyttä hakea, prosessi olisi erittäin suora, virtaviivainen ja yksinkertainen, Marin arvioi.

Marinin mukaan päätöksiä täytyy tehdä ripeästi, koska tilanne voi heikentyä. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mukaan Nato olisi Suomelle riittävin turva.

– Suomen turvallisuus nojaa ennen kaikkea omaan vahvaan itsenäiseen puolustukseen. Sen vuoksi olemme tehneet satsauksia merkittävästi puolustushankintoihin ja sisäiseen turvallisuuteen. Pysyviä määrärahoja osoitetaan mittavissa määrin puolustushallinnolle.

Pääministerin mukaan myös kansainvälinen yhteistyö on osa Suomen turvallisuutta. EU-jäsenyys on hänen mukaansa Suomen tärkein turvallisuusyhteisö.

– Nato toisi varmasti omalta osaltaan turvaa. Nato tuo turvatakuun: jos johonkin Nato-jäsenmaahan hyökätään, muut Nato-jäsenmaat puolustavat. Sen lisäksi tietenkin ydinasesuoja toisi varmasti turvallisuutta. Meidän pyrkimyksemme tietenkin kaikissa olosuhteissa olisi, ettei Suomi joutui missään olosuhteissa sotilaalliseen konfliktiin.

Marinin mukaan Euroopan turvallisuustilanne on kuitenkin muuttunut dramaattisesti Ukrainan sodan alettua.

– Sinisilmäisyyteen ei ole varaa. Me emme voi ajautua Suomessa tilanteeseen, että Venäjä tänne hyökkäisi. Se täytyy pyrkiä estämään kaikin keinoin. Olemme nähneet, että tämä on osa Venäjän ulkopolitiikkaa, että se hyökkää toiseen maahan täysin perusteetta ja täysin järjenvastaisesti, Marin sanoi.

Hallitus antaa eduskunnalle ensi viikolla selonteon turvallisuusympäristön muuttumisesta. IS:n saamien tietojen mukaan selonteko annetaan eduskunnalle näillä näkymin kiirastorstaina ja eduskunnan valiokunnat ryhtyvät käsittelemään sitä pääsiäisen jälkeen.