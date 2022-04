Loppuuko takatalvi pääsiäiseksi? Meteorologilta synkeä arvio

Kiirastorstaina Suomen yli itään uhkaa liikkua matalapaine, joka tuo mukanaan uusia sateita ja lunta. Ennusteet ovat kuitenkin vielä levällään ja lämmin kevätsääkin saattaa vielä yllättää, sanoo meteorologi.

Pääsiäisen sää on vielä meteorologillekin arvoitus. Ennusteiden mukaan juhlapyhiin saatetaan laskeutua Suomessa kolean sateisessa säässä.

– Torstaina ja perjantaina on mahdollista, että maan eteläosan kautta Suomenlahden yli itään liikkuu matalapaineen alue, joka voi tuoda runsaasti sateita maan eteläosaan, ennustaa Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ville Siiskonen.

Alkuviikosta viikonlopun harmaa ja kolea sää hieman lämpenee ja poutaantuu. Merkittävää käännettä lämpimämpään saadaan kuitenkin vielä odottaa. Samaan aikaan on vielä pientä toivoa ilmassa, että pääsiäisestä tulisi keväisen lämmin.

– Lämpimämpää on kuin viikonloppuna, mutta mitään merkittävää lämpenemistä ei tule. Ensi viikon loppupuolella ennusteissa on ollut paljon vaihtelua. Selvää lämpimämmän ilman purkausta ei voida poissulkea, Siiskonen arvioi.

Meteorologi povaa epävakaista

Meteorologin mukaan ennusteet ovat tähän mennessä näyttäneet joka kerta erilaisilta. Todennäköisin vaihtoehto on epävakainen sää, hän sanoo.

– Ei voida sanoa, mitä sieltä tulee. Tämän hetkisten ennusteiden perusteella näyttäisi siltä, että pääsiäiseksi on tulossa epävakaista säätä. Sateita tulisi. Mutta kuinka paljon ja missä olomuodossa niitä tulee tai kuinka lämmintä on luvassa, se on vielä tässä vaiheessa auki.

Kuluvana viikonloppuna sää on sateinen ja kolea. Suuressa osassa maata sateet tulevat räntänä tai lumena. Palmusunnuntaina lapset pääsevät virpomaan hieman kuivemmassa säässä, sillä ennusteissa näkyy pääasiassa vain kuurosateita.

Ensi viikon alkupuolella sää poutaantuu. Maanantaiaamuna maan keskiosissa voi yhä sataa lunta. Maanantaina iltaan kohden maan etelä- ja keskiosissa sää poutaantuu. Lapissakin tulee vain yksittäisiä kuuroja.

– Tiistaina on melko poutainen päivä koko maassa. Myös keskiviikko on poutainen päivä todennäköisesti.

– Torstaina matalapaine näyttäisi liikkuvan maan eteläosan yli lännestä itään. Siihen liittyy hirveästi epävarmuuksia. Mutta jos niin kävisi, tulisi runsaasti sadetta ja maan keskivaiheilla sade tulisi lumena, meteorologi kertoo.

Huhtikuu on alkanut talvisena, mutta sää on vain asteen tai puolitoista kylmempää kuin tähän aikaan vuodesta keskimäärin. Ilmatieteen laitoksen meteorologi vertaa tilannetta pitkän ajan keskiarvoon.

– Viimeiseen kolmeenkymmeneen vuoteen on mahtunut monenlaisia säitä. Nyt ei ole dramaattisesti kylmempää kuin tavallisesti. Pohjoisessa on vain asteen kylmempää kuin keskimäärin, Siiskonen sanoo.