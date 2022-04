Mitä yhteistä on ammus­laatikolla ja ikonilla? Kirjailija- Olexander: ”Silloin keksin idean”

Olexander Klimenko taistelee kuolemaa vastaan maalaamalla kollegoidensa kanssa ikoneita ammuslaatikoihin ja keräämällä siten varoja sairaalalle.

Kiova

Aamuyhdeksältä Ukraina hiljenee minuutin ajaksi. Muistelemme kaatuneita. Normaalit lähetykset radiossa ja televisiossa katkeavat. Virallisesti jäljellä on vain yksi radioasema ja -kanava. Teatterit ja musiikkiareenat on joko suljettu tai ne on muutettu turvapaikoiksi. Sodan alettua taide on ollut tauolla Ukrainassa.

Mutta ikonimaalarit Sofia Atlantova, 40, ja kirjailija Olexander Klimenko, 46, pyörittävät projektia nimeltä ”Pyhäinkuvia ammuslaatikoissa”. Klimenko on jo saanut mitalin Ukrainan asevoimille osoitetusta avusta.

Olexander Klimenko on saanut mitalin Ukrainan asevoimille osoitetusta avusta.

”Neitsyt ja lapsi” on klassinen aihe ikonimaalauksissa.

Atlantova on myös kirjailija, ja Britannian yleisradioyhtiö BBC on palkinnut hänet Vuoden kirja -palkinnolla. Klimenko puolestaan kuuluu kotimaansa kansalliseen taiteilijaliittoon. Hän myös opettaa ja on taidekriitikko sekä kirjoittaja.

Projektin idea kuuluu: osta ikoni, pelasta henki. Sillä kerätään varoja Mykola Pyrogovin ensimmäiseen kenttäsairaalaan, joka auttaa sekä loukkaantuneita Ukrainan sotilaita kuin siviilejäkin maan itäosissa.

Vertauskuvalliseksi projektin tekee se, että ammuslaatikko viittaa kuolemaan, mutta ikonit eli pyhäinkuvat symboloivat elämää ukrainalaisessa kulttuurissa.

Viime vuosina näillä lahjoituksilla on katettu 95 prosenttia sairaalan kuluista. Taidetta on ollut myös näytillä Euroopan parlamentissa, Latvian kansallisessa parlamentissa Saeimassa sekä useissa kaupungeissa Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

”Pyhäinkuvia ammuslaatikoissa” -projektista kertyvillä varoilla rahoitetaan Mykola Pyrogovin kenttäsairaalaa.

Idean ikonien maalaamisesta ammuslaatikoihin keksi Olexander. Hän näki syksyllä 2014 pinokaupalla AKM-rynnäkkökiväärien latinkeja sisältäviä laatikoita eräällä pataljoonalla Donetskissa ja pani merkille, että laatikoiden laudat olivat hyvin saman mallisia kuin ne, joiden päällä hän ja Sofia maalaavat ikoneja.

Hän sai yhden laatikon ja maalasi siihen “Neitsyen ja lapsen”. Ikoni näytti kuin se olisi hyvin vanha ja museosta peräisin oleva. Tyyli oli kuin Bysantin valtakunnasta Itä-Roomasta.

– Silloin keksin idean käsitaiteesta, joka yhdistäisi sodan teeman sellaiseen, millä ei ole mitään tekemistä sodan kanssa, Olexander kertoo.

Hän kutsui kaksi muuta taiteilijaa mukaan; Sofia Atlantovan ja Natalia Volobuevan. Projekti käynnistyi virallisesti Pyhän Sofian katedraalissa Kiovassa helmikuussa 2015. Pian varoja tarvitseva sairaala liittyi mukaan.

– Näin kuinka tehokkaasti sairaala rintamalla toimi. Minulle ei ollut hetkeäkään epäselvää kenelle antaisin myydyistä ikoneista saadut rahat, Olexander sanoo.

– Samalla projektini heräsi henkiin: Kuoleman muuttuminen elämäksi ei ole vain symbolista vaan myös todellista. Olen todella onnellinen, koska omalta osaltani olen muuttamassa kuolemaa elämäksi – olen mukana todellisessa taistelussa kuolemaa vastaan.

Olexander Klimenkon ikoniprojektin iskulause on ”Osta ikoni, pelasta henki”.

Ukrainassa sodassa ei ole kyse vain alueesta. Se on samalla sotaa kulttuuriperinnöstä, historiallisesta muistista. Atlantovan ja Klimenkon pyhäinkuvat perustuvat bysanttilaiseen ikonografiaan. Bysantti on myös meidän: projektin tavoite on liittää Välimeren alueen kulttuuriperintö osaksi ukrainalaisten tietoisuutta itsestään.

– Tämä sodan ja rauhan yhdistelmä muistuttaa minua Yhdysvaltain Suursinetistä, jossa kotka pitelee toisessa jalassa oliivipuun oksaa ja toisessa nuolia, yhdysvaltalainen diplomaatti Daniel Fried sanoo.

– Nämä ovat mahtavia töitä, sekä kulttuurillisesti että isänmaallisesti.

Käännös: Juri Vuortama