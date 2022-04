Poliisi epäilee teinipoikia usean ryöstön sarjasta Helsingissä – katso lista epäillyistä rikoksista

Rikoskokonaisuuteen liittyy myös epäily oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta.

Poliisi epäilee 14-, 15- ja 19-vuotiaita poikia useiden ryöstöjen sarjasta ja oheisrikoksista, jotka tapahtuivat molemmin puolin vuodenvaihdetta Helsingissä.

Pääepäiltyjen lisäksi osassa ryöstöistä on ollut mukana kaksi eri 15-vuotiasta epäiltyä.

Poliisilla on ollut pidätettyinä 15- ja 19-vuotiaat epäillyt. Sama 15-vuotias on lisäksi ollut määrättynä matkustuskieltoon. Poliisin mukaan useissa tapauksissa on ollut mukana myös 14-vuotias epäilty ja muutama muu epäilty.

Osa epäillyistä rikoksista selvisi tutkinnan aikana. Poliisi käytti apuna esimerkiksi valvontakameratallenteita.

Kokonaisuuteen liittyy lisäksi epäily oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta. Rikosnimikkeessä on kyse siitä, että joku yrittää vaikuttaa toisen henkilön todistamiseen oikeudenkäynnissä, kertoo Minilex.

Poliisin mukaan on harvinaista, että epäillyt uhkailisivat asianomistajaa tai todistajia. Aina osalliset eivät kuitenkaan uskalla kertoa tapahtumista, koska pelkäävät uhkailua tai kostoa.

Oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta maksimirangaistus on kolme vuotta, eli kyse on suhteellisen vakavasta rikoksesta, poliisin tiedotteessa mainitaan.

Seitsemän syyteharkintaan siirtyvää epäiltyä ryöstöä aikajärjestyksessä

Näistä tapauksista poliisi epäilee nuorukaisia.

15-vuotiaan ryöstö kauppakeskus Triplassa 12.12.2021

Poliisi epäilee, että 19- ja 15-vuotiaat pojat ryöstivät 15-vuotiaan pojan.

”Uhrin kertomuksen mukaan epäillyt tulivat vaatimaan häneltä puhelinta, mutta hän ei ensin suostunut vaatimukseen. Tämän seurauksena epäillyt uhkasivat häntä väkivallalla. Hetkeä myöhemmin 19-vuotias löi 15-vuotiasta asianomistajaa kaksi kertaa avokämmenellä kasvoihin ja asianomistaja joutui luovuttamaan puhelimensa epäillyille”, poliisin tiedotteessa kerrotaan.

Pizzakuskin ryöstö 6.1.2022

”Ryöstöstä epäillään 19-, 15- ja 14-vuotiaita poikia. Poliisi epäilee, että 19-vuotias tilasi pizzaa ja nuoremmat pojat pahoinpitelivät ruokakuskin.

Alaikäiset epäillyt löivät asianomistajaa nyrkeillä kasvoihin ja potkivat häntä jalkoihin. Näin he saivat pizzat haltuunsa ilman maksua. Poliisi myös epäilee, että toisella pojista oli kädessä veitsi, jolla hän ei kuitenkaan uhannut uhria. Toinen pojista puolestaan käytti kertomuksen mukaan auton keulamerkkiä nyrkkirautana.

Kuski pääsi pakenemaan paikalta, vaikka poikien epäillään menneen perässä autolle asti ja hakanneen auton ikkunoita. Tapaus ei etene syyttäjälle 14-vuotiaan osalta.”

Tuntemattoman miehen pahoinpitely 7.1.2022

”19- ja 14-vuotias olivat Triplan kauppakeskuksessa kahden muun nuoren kanssa. Liukuovesta tuli sisään pariskunta lastenrattaiden kanssa. 14-vuotias törmäsi naiseen ja alkoi huoritella tätä. Tämän jälkeen nuoret alkoivat seurata pariskuntaa.

Tilanne eteni myöhemmin niin, että 19- ja 14-vuotiaiden poikien epäillään pahoinpidelleen pariskunnan miehen. He olivat lyöneet ja potkineet tätä. Miehen puolestaan epäillään lyöneen 19-vuotiasta nyrkillä.

Poliisi epäilee 14-vuotiasta kunnianloukkauksesta, joka kohdistui naiseen. Asia ei etene syyttäjälle epäillyn iän vuoksi.”

Pizzakuskin ryöstön yritys ja pahoinpitely 7.1.2022

”Koko kolmikkoa epäillään pizzakuskin ryöstön yrityksestä Länsi-Pasilassa. Tapahtumat etenivät kuten edellisen päivän pizzakuskin ryöstössä: 19-vuotias tilasi ruokaa ja 14- ja 15-vuotiaiden epäillään pahoinpidelleen kuljettajan.

Kuulustelujen mukaan 14-vuotias pahoinpiteli asianomistajaa rautaputkella. Kuski kaatui maahan lyöntien seurauksena, jolloin epäillyt yrittivät pahoinpidellä häntä lisää. Kuulustelujen mukaan 15-vuotiaalla oli kädessä auton keulamerkki tässäkin tapauksessa. Hän ei ehtinyt lyödä sillä kuskia.

Teko keskeytyi, kun uhri alkoi huutaa apua. Epäillyt poistuivat paikalta ilman ruokia.

Myös pizzakuskia epäillään pahoinpitelystä, koska 15-vuotiaan mukaan tämä löi häntä tilanteen aikana.”

15-vuotiaan ryöstö 10.1.2022

”Poliisi epäilee, että jälleen koko kolmikko ja 13-vuotias poika ryöstivät tutun 15-vuotiaan pojan Pukinmäessä. Epäillyt sopivat uhrin kanssa tapaamisen, jossa 19-vuotiaan epäillään aloittaneen pahoinpitelyn. Kolme muuta poikaa liittyivät asianomistajan kertoman perusteella mukaan väkivaltaan.

Uhrin mukaan epäillyt löivät ja potkivat häntä eri puolille kehoa. Välillä uhri makasi maassa.

Asianomistaja kertoi, että pojat varastivat häneltä puhelimen, rahat ja kuulokkeet.

Poliisi on tutkinut myös kavallusta, jonka epäillään tapahtuneen 26.1.2022. Esitutkinnassa on selvitetty tilannetta, jossa 19-vuotiaan epäillään kavaltaneen ryöstön uhrilta tuolloin puhelimen.

Tapaus ei etene syyttäjälle 13- ja 14-vuotiaiden osalta.”

15-vuotiaan törkeä ryöstö 12.1.2022

”14-vuotiaan ja 15-vuotiaan epäillään ryöstäneen 15-vuotiaan Triplan kauppakeskuksen lähellä. Kyse on eri 15-vuotiaasta epäillystä kuin aiemmissa tapauksissa.

Uhri kertoi poliisille, että pojat ryöstivät häneltä puhelimen ja käteistä rahaa puukolla uhaten.”

17-vuotiaan törkeä ryöstö Länsisatamassa 12.2.2022

”Poliisi epäilee, että 14-vuotias poika ja 15-vuotias poika ryöstivät 17-vuotiaan pojan. 15-vuotias epäilty on jälleen eri henkilö kuin missään aiemmassa tapauksessa.

Epäilty törkeä ryöstö tapahtui Länsisataman alueella, jossa 14-vuotias näki tutun 17-vuotiaan pojan. Hän lähti asianomistajan perään.

Uhrin kertomuksen mukaan epäilty uhkasi häntä puukolla ja vei häneltä kuulokkeet sekä laturin. Tämän jälkeen epäilty käski hänet mukaansa. Tarkoituksena oli pakottaa uhri nostamaan rahaa automaatilta. Tässä vaiheessa kaksikko törmäsi uhrin kavereihin ja yhden heistä isään, jolloin teko keskeytyi.

Poliisi epäilee teosta myös 15-vuotiasta poikaa, koska hänen epäillään antaneen 14-vuotiaalle ohjeita puhelimessa teon aikana.

Molempia epäillään myös oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta. Kyseinen rikosnimike koskee tapahtumia 30.12.2021. 14-vuotiaan ja 15-vuotiaan epäillään tuolloin ryöstäneen 17-vuotiaalta rahaa Triplan lähellä.”