Mika Aaltola arvioi Zelenskyin puheen keskeistä viestiä: ”Hyvin vahva”

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi korosti puheessaan eduskunnalle pienten maiden yhteyttä ja kohtalon yhteyttä Suomen ja Ukrainan välillä.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin puheessa oli selkeä viesti siitä, että pienten maiden pitää ymmärtää roolinsa, kun rauha on rikkoutunut Euroopassa.

Näin arvioi Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Aaltolan mukaan Zelenskyi korosti eduskunnalle, että Ukrainassa ei taistella vain Ukrainasta vaan laajemmin koko Euroopan rauhasta ja vapaudesta.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltolan mukaan Zelenskyin pääviestejä oli pienten maiden yhteys.

– Se oli se keskeinen viesti.

Zelenskyi korosti pienten maiden yhteyttä myös sillä, että hän kritisoi isoja maita hitaudesta aseapua ja Venäjän pakotteita miettiessä.

– Että isot maat eivät ole ymmärtäneet sitä, että Ukrainalla ei ole aikaa. Korosti pienten maiden roolia siinä suhteessa, Aaltola sanoo.

Viesti oli räätälöity Suomelle esimerkiksi talvisota-viittauksin. Zelenskyi viittasi talvisotaan, jonka hän mainitsi esimerkkinä samasta rohkeudesta, jota ukrainalaiset ovat nyt näyttäneet omassa sodassaan.

– Kuten teidän rohkeutenne pelasti teidät Stalinin hyökkäykseltä, samoin meidän rohkeutemme pelastaa meidät, Zelenskyi puhui.

Volodymyr Zelenskyin puhe sai eduskunnalta aplodit.

Aaltolan mukaan Zelenskyi korosti kohtalon yhteyttä Suomen ja Ukrainan välillä.

– Viesti oli, että jos tämä on tapahtunut meillekin, se on mahdollista muillekin Euroopan maille, Aaltola analysoi.

Zelenskyin puheeseen sisältyi myös suorempi varoitus Suomelle.

– Historiassanne olette nähneet Venäjän hyökkäyksen omaan maahanne, ja tämä uhka on edelleen voimassa. Teemme parhaamme, että tämä tilanne ei toistu. Venäjän sota Ukrainaa vastaan on ratkaiseva paitsi meidän kansakunnallemme, myös kaikille maille, joilla on yhteistä rajaa Venäjän kanssa, kuten teillä, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyi sisällytti puheeseensa myös viestin suomalaisille yrityksille. Zelenskyi kehotti suomalaisia yrityksiä olemaan rahoittamatta Venäjän taloutta.

Aaltolan mukaan perusviesti oli samanlainen kuin muissa puheissa, joita Zelenskyi on pitänyt eri maiden parlamenteille. Presidentti korosti sitä, että maat ovat samassa veneessä.

– Hyvin vahva puhe Euroopan rauhan puolesta, Aaltola sanoo.