Suomalaisprofessorit tyrmäävät tiedelehti Naturessa esitetyn johtopäätöksen koronan vaikutuksesta aivoihin: ”Jäitä hattuun”

Tutkimuksen tulokset ovat oikeita, mutta johtopäätökset vääriä.

Korona vanhentaa aivoja, kertoo arvostettu tiedelehti Nature.

Lehti julkaisi artikkelin tutkimuksesta, jonka mukaan koronatartunnan seurauksena aivoista häviää massaa enemmän kuin normaalin vanhenemisen seurauksena. Tutkijat selvittivät, että koronatartunta vanhentaa aivoja noin kymmenen vuotta.

Helsingin yliopiston neuroimmunologian professori Pentti Tienari tyrmää tutkimuksen johtopäätökset.

– Tämä on hyvä esimerkki siitä, että tutkimuksen tulokset ovat oikeita, mutta johtopäätökset ovat vääriä.

Professori Pentti Tienari, Helsingin yliopisto.

Tienarin mielestä koko tutkimus on huonosti suunniteltu vastaamaan kysymykseen pysyvistä muutoksista aivoissa. Tutkimusdata on keskeneräistä eikä tutkimus kerro asioita luotettavasti.

Tutkimuksessa analysoitiin korona­infektion jälkeisiä magneetti­kuvia aivoista, ja niistä 80 prosenttia oli alle kuusi kuukautta sairastumisesta.

Tutkimuksen mukaan aivokuori oli ohentunut niillä, joilla oli ollut korona verrattuna noin kolme vuotta aiemmin otettuihin kuviin.

Aivokuoren oheneminen johtuu professori Tienarin mielestä todennäköisimmin koronaan liittyvästä pitkäaikaisesta tulehduksesta.

Tiedetään, että koronainfektioon liittyy useita kuukausia kestävää matala-asteista tulehdusta, vaikka ihminen olisi jo parantunut oireettomaksi.

– Yksi mikä siihen liittyy, on lisääntynyt interferonien tuotanto elimistössä.

MS-tautia sairastavat saavat lääkkeeksi beetainterferonia, joka on kuuluisa siitä, että se aiheuttaa aivokudoksen pienenemistä, mutta pieneneminen on ohimenevää.

1990-luvulta lähtien on tiedetty, että beetainterferoniin lääkitykseen liittyy näennäinen aivokudoksen oheneminen ilman hermosolujen vähenemistä.

Kun MS-potilas käyttää beetainterferonia, aivokuori näyttää ohuemmalta magneettikuvissa.

– Tässä on todennäköisesti kyse samasta ilmiöstä. Koronassa beetainterferoni jää pitkäksi aikaa päälle sisäsyntyisesti.

Professori Pentti Tienari arvelee, että muutos koronaa sairastaneiden aivoissa on yleensä ohimenevä reaktio.

Professori Pentti Tienari sanoo, että hänelle oli artikkelia lukiessa pian selvää, että kyseessä on näennäinen aivokudoksen oheneminen, koska kuvaukset oli tehty niin pian infektion jälkeen. Artikkelissa koko termiä ei ole edes mainittu.

Aivot reagoivat Tienarin mukaan hyvin herkästi tulehdusvälittäjäaineisiin.

Hän arvelee, että muutos koronaa sairastaneiden aivoissa on tulehdusvälittäjäaineiden aiheuttama usean kuukauden kestävä, yleensä ohimenevä reaktio.

Tänä vuonna on tuotu esille, että koronaan liittyy erityisesti pitkittyvä beetainterferoni.

– Siitä seuraa itsestään selvästi, että jos aivoja muutama kuukausi myöhemmin tutkitaan, siellä näkyy näennäinen aivokudoksen oheneminen.

Tienarin mielestä tutkimus olisi pitänyt tehdä niin, että tilannetta katsotaan vasta pari vuotta myöhemmin ennen kuin tehdään johtopäätöksiä. Artikkelin kirjoittajat toteavatkin lopussa, että vaaditaan lisäseurantaa, jotta voidaan päätellä, ovatko muutokset pysyviä.

Tutkimus oli tehty ennen koronarokotuksia.

Tienarin mukaan koronarokotukset todennäköisesti vaikuttavat siten, että infektio jää lyhyemmäksi ja lievemmäksi.

– Todennäköisesti silloin ei tule niin paljon pitkää tulehdusta.

” Pysyvien muutosten arviointi on mahdollista vasta pari vuotta infektion jälkeen.

Tienarin mielestä Naturen lehden kirjoittajat ovat teoreetikoita, signaalin käsittelijöitä ja big datan asiantuntijoita, mutta heillä ei ole riittävää näkemystä tulehdusprosessin biologisesta vaikutuksesta aivoihin.

– He eivät osaa tulkita tuloksia kunnolla suhteessa covid-taudin biologisiin ilmiöihin. Tutkijoissa ei olekaan lääkäreitä eikä immunologeja.

Kyseessä on Tienarin mielestä big data analyysi, jossa on paljon tilastollista voimaa ja silloin voi tulla monenlaisia löydöksiä. Tulosten merkityksen tulkinta on ihan toinen asia.

– Näiden tulosten todennäköisin selitys on koronan jälkeinen vähitellen ohimenevä matala-asteinen tulehdus. Pysyvien muutosten arviointi on mahdollista vasta pari vuotta infektion jälkeen.

Tienari ihmettelee, miten artikkeli on mennyt Naturessa läpi. Naturea on pidetty alan ykköslehtenä.

– Tosin parin viime vuoden aikana sieltä on tullut hieman kyseenalaisia, sensaatiohakuisia artikkeleita.

Tutkimuksen tekijät keräsivät englantilaisesta biopankista lähes tuhat aivokuvaa ja vertasivat koronaan sairastuneiden kuvia niihin, jotka eivät ole sairastaneet tautia.

He löysivät kaikenlaisia aivomuutoksia koronaa sairastaneissa.

– Se ei ole mikään uutinen. Kyllähän aivot reagoivat kaikennäköisiin infektioihin, sanoo Turun yliopiston psykiatrian professori Hasse Karlsson.

Psykiatrin professori Hasse Karlsson, Turun yliopisto.

Tutkimus on Karlssonin mielestä hyvin tehty, mutta eri asia on, mitä tutkimuksesta voidaan päätellä.

– Mitä siitä voidaan päätellä, mitä korona aivoille tekee, tai kuinka pitkä­aikaiset ovat vaikutukset, siitä ei voi paljon sanoa.

Tutkimuksessa olisi Karlssonin mielestä tarvittu seuranta siitä, korjaantuvatko tutkimuksessa havaitut aivo­muutokset ajan kuluessa.

Koronaa sairastaneilla on todettu lieviä poikkeuksia tietyissä kognitiivisissa testeissä, mutta muutokset ovat professori Karlssonin mukaan marginaalisia.

– Jonkun asian suorittaminen, joka terveeltä ihmiseltä vie vaikka 50 sekuntia, koronaa sairastaneelta vie 53 sekuntia. Ne ovat häivähdyksen omaisia muutoksia, joilla ihmisen arkielämän kannalta ei ole mitään merkitystä.

Karlsson lisää, että hyvin monet infektiot saavat aikaan vastaavanlaisia aivomuutoksia.

– Jäitä hattuun, ei mistään sellaisesta ole kysymys, että ihmisen aivot olisivat pilalla sen jälkeen, kun on sairastanut koronan.

– Jos on oikein huono tuuri ja on sairastanut vakavan koronataudin, tauti voi jättää lieviä kognitiivisia jälkiä, Karlsson sanoo. Hyvin todennäköisesti nekin ajan myötä korjaantuvat.

Melkein missä tahansa infektiossa, johon liittyy tulehdusproteiinin lisääntymistä, on osoitettu aivomuutoksia.

Korona on muuttanut Karlssonin mukaan tilannetta siinä mielessä, että kaikkea on tutkittu paljon tarkemmin.