Viikonloppuna sekä lunta, että vettä satelee ympäri maata. Pohjoisessa lunta voi tulla jopa 15 senttiä.

Matalapaine jatkuu läpi viikonlopun Suomen yllä. Perjantaina taivaalta ropisee pääasiassa vettä Etelä-Lapissa asti, mutta illan tullen sateet muuttuvat lumisiksi eteläistä Suomea myöten, kertoo Forecan meteorologi Juha Föhr.

– Tämä on voimakkaasti matalapaineen sävyttämä viikonloppu. Pilvisyys on runsasta ja sateita on liikkeellä, Föhr kertoo.

Keski- ja Pohjois-Lapissa tulee perjantaina lähes yksinomaan lunta, mutta lauantaille siirryttäessä näissäkin osissa sade voi olla märkää, räntää tai vesisadetta.

Lauantaina maan etelä- ja keskiosissa sateet säilyvät yön jäljiltä lumisina. Luvassa voi olla lumikuuroja, mutta iltaan mennessä lumena alkaneet sateet muuttuvat takaisin vesisateeksi.

Sunnuntaina sateet maan eteläosissa jatkuvat näillä näkymin vetisinä.

– Kaikkia olomuotoja voi odottaa, Föhr toteaa maata riepottelevista sateista.

Näin sadealue liikkuu Suomen läpi perjantaina.

Lunta voi sataa Keski- ja Pohjois-Lapissa kymmenestä viiteentoista senttimetriä. Kinostumisen johdosta lunta saattaa kertyä paikoittain enemmänkin, mutta lämpötilan kohoaminen painaa maahan tullutta lunta alas lauantain aikana.

Tänään lämpötilat ovat kolmesta neljään asteeseen plussan puolella maan etelä- ja keskiosissa. Lapissa lämpötila pyörii perjantaipäivänä nollan asteen paikkeilla.

Lauantaina lämpötila on etelä- ja keskiosissa maata muutaman asteen alhaisempi, mutta pysyy nollan yläpuolella. Myös Lapissa lämpötila säilyy nollassa ja sen yläpuolella.

Sunnuntaina etelässä ja idässä on lämpimintä, asteet kohoavat noin neljään celsiukseen. Aiempina päivinä koetut nollakelit jatkuvat Lapissa myös sunnuntaina.

– Päivälämpötilat eivät ole suuntaan tai toiseen ihmeellisiä vuodenaikaan nähden, Föhr sanoo.

Pilvisyyden johdosta yölämpötilat eivät viikonloppuna laske juurikaan, luvassa on heikkoja pakkasia läpi maan.

Viikonlopun tuuliolosuhteita Föhr kuvailee kohtalaisiksi. Tuulet puhaltavat etelän suunnalta ja tuulien nopeudet pyörivät neljän ja seitsemän metrin sekuntivauhdin välillä.