IS sai selvitettyä millaisia taideaarteita jäi takavarikkoon syventämään Suomen ja Venäjän diplomaattista kiistaa

Takavarikoituja tauluja oltiin palauttamassa Venäjälle Udinen kaupungissa Italiassa järjestetystä näyttelystä.

Suomen itärajalla Vaalimaan tullissa maanantaina takavarikoiduista venäläisistä taideteoksista on saatu uutta kiinnostavaa tietoa.

Koillis-Italiassa lähellä Slovenian rajaa sijaitsevan Udinen kaupungin taidegalleriassa Civici Musei di Udinessa työskentelevä Francesca Tesei paljasti IS:lle torstaina, mitä venäläistauluja kyseisen museon näyttelyssä on ollut esillä.

Tulli pysäytti viikonloppuna 1.–2.4.2022 kolme kuormaa EU-pakotteiden alaisia tuotteita Vaalimaalla.

Galleria kertoi yhteensä kuudesta teoksesta, jotka olivat The Shape of Infinity -näyttelyssä. Ne ovat Ninnolai Yaroshenkon A Prisoner in His Cell (1878), Vasili Kandinkij’n Moscow. Red Square (1916), Mikhail Nesterovin The Vision of the Youth St. Bartholomew (1923) sekä Nicholas Roerichin Zarathustra (1931), She Who Leads (1944) ja The Master’s Command (1947).

Teokset ovat ”kotoisin” Moskovan tai kaupungin lähiympäristön taidemuseoista ja olivat ennen takavarikointiaan paluumatkalla Italiasta Suomen kautta Venäjälle. Ne ovat kansainvälisesti hyvin arvostettuja ja tiedetään erittäin arvokkaiksi myös rahallisesti.

– Olen pahoillani, mutten voi työni puolesta vastata kysymykseenne taulujen reaalisesta arvosta, IS:lle teosten nimet, tekijät ja teknisiä tietoja sähköpostitse kertonut Francesca Tesei linjasi.

Mikhail Nesterovin The Vision of the Youth St. Bartholomew.

Nicholas Roerichin Zarathustra.

The Shape of Infinity -näyttelyn esillepanopaikka noin 100 000 asukkaan Udinessa on italiasta englanniksi käännettynä Museum of Modern and Contemporary House Cavazzini. Venäläisiä taideteoksia on IS:n tietojen mukaan ollut näytteillä muidenkin italialaiskaupunkien, kuten Milanon taidemuseoissa.

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) vaati torstaina pitämässään tiedotustilaisuudessa, että Vaalimaalla takavarikoitu taide on palautettava venäläisille museoille mahdollisimman pikaisesti. Euroopan unionin sanktiolistalla ei hänen mukaansa ole huomioitu museoiden omistaman taiteen kuljetuksen ja siirron kaltaista erityistilannetta.

– Jos on museoista liikkeellä olevia tauluja, jotka ovat olleet toisissa maissa näyttelyissä, niin kyllähän ne niihin museoihin kuuluvat ja pitäisi sinne saada takaisin, Haavisto sanoi.

– Tämä ei ehkä ole edes viimeinen tällainen erä, joka on liikkeellä.

Rikkaana ja aktiivisena kulttuurikaupunkina tunnettu Udine on useille suomalaisille tuttu paikkakunta muun muassa maaliskuulta 2019, jolloin Huuhkajat aloitti siellä Italiaa vastaan karsintataipaleensa kohti viime kesänä pelattua jalkapallon EM-lopputurnausta.

Vasili Kandinskij’n Moscow. Red Square.