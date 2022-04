Jyrki Lehtolan kolumni: Länsi laittaa Putinin Venäjää kuriin ”Kulta, rauhoitu ja tuu nukkumaan” -logiikalla

Vastakkainasettelu tuli, jäi ja otti mukavan asennon, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Presidentti Sauli Niinistö ja puoluejohtajat julkaisivat maanantaina Venäjä-lausunnon, jonka lopussa toivottiin, että on vältettävä ”vihanpitoa ja vastakkainasettelua Suomessa”.

Vastakkainasettelu on kuin jäätelö, sanoi jo Platon aikoinaan, ja ihminen sellainen, että vaikka jäätelö on valunut tötteröstä reisille, ihminen toivoo jäätelön pompahtavan takaisin, koska tötterö on sen historiallinen sijainti.

Eräs lausunnon allekirjoittajista, kokoomuksen Petteri Orpo saa aikaan vastakkainasettelun vain avaamalla suunsa. Pari viikkoa sitten Orpo mietiskeli Hesarissa, että koska kaikkeen ei ole varaa, rahaa on otettava niiltä, joilla sitä on vähiten, koska ”valintoja on tehtävä”, ja köyhien valinta oli äänestää muuta kuin kokoomusta, joten niistä ei oikein ole iloa kenellekään.

Taloustilannetta helpottaisi, jos olisi köyhien ohella riesana olisi vähemmän sairaita, ja sairaanhoitajat aloittivatkin lakon saadakseen enemmän rahaa ja vähemmän hoidettavia.

Sairaanhoitajille ei mikään riitä. Pahimpaan korona-aikaan Finlandia-talon julkisivu valaistiin niiden kunniaksi iltaisin siniseksi, mutta vikinä vain jatkuu.

Kukkiako ne haluavat? Lannoitetilanne maailmalla on kuulkaa sellainen, ettei onnistu, mutta ensi viikolla on palaveri mahdollisesta kukkaemojin lähettämisestä.

” Onneksi me suomalaiset kykenemme näyttämään esimerkkiä.

Autokratioissa kansaa pyritään vaientamaan, mutta ei meillä.

Sanojen merkitykset vain ovat, miten sen sanoisi, tulkinnanvaraisia. Siksi olisikin hyvä kaikkien hahmottaa, ettei sairaanhoitajien lakko-oikeuteen puuttuminen ole nimeltään pakkolaki, vaan potilasturvallisuuslaki, joka jättää hoitajille oikeuden kertoa toisilleen, kuinka paljon niitä vituttaa.

Paperityöläiset eivät myöskään ymmärrä suomalaisen yhteiskunnan parasta. Siksi Paperiliiton lakko on kestänyt UPM:n tehtailla niin kauan, että toivoisi niiden joskus tekevän töitäkin samalla tarmolla.

Kaikkien olisi nyt syytä välttää vastakkainasettelua ja ymmärtää, että korona, Ukraina, Venäjä, lähestyvä lama, mitä näitä nyt on, vaativat meiltä kaikilta sen kunnioittamista, että poikkeusoloissa heikot ovat yhteiskunnan selkäranka, koska ne taipuvat niin näppärästi.

Suuri globaali vastakkainasettelu on Venäjän tappajien ja lännen humanistien välillä (ai niin joo, Ukraina, tsemppiä!).

Länsi on yli kuukauden ajan toiminut Venäjän suhteen ”Kulta, rauhoitu ja tuu nukkumaan”-logiikalla.

Siitä on tuloksesi saatu kansanmurha, ja nyt pitäisi keksiä jotain tehokkaampaa, kun tuntuu ettei Putin osaa parisuhteissa niin kovin tärkeää sanaa ”Anteeksi”, vaikka muuten valehteleekin.

Onneksi me suomalaiset kykenemme näyttämään esimerkkiä. Me olemme itseämme säästämättä valmiit siihen, että Saksa lopettaa kaikki polttoaineostot Venäjältä.

Poikkeusaikoina meidän kaikkien on tehtävä vaikeita valintoja, eivätkä muiden asiat ole osa monimutkaista, kuristavaa verkkoa, vaan ratkaistavissa Suomen Twitterissä.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.