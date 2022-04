IS:n Tuomas Manninen ja Timo Paunonen ehdolla Suuren journalistipalkinnon saajiksi

Tuomas Manninen on ehdolla vuoden journalistiksi, Timo Paunonen vuoden journalistiseksi pomoksi. Molemmat ovat työskennelleet Ilta-Sanomissa 1980-luvulta saakka.

”Hyvin pieni ihminen pelastettiin yksinäisyydeltä Vantaalla”, kertoo hetkeksi IS.fi:n luetuimpien joukkoon nousseen jutun otsikko.

Mestarin kirjoitukset tunnistaa usein etäältä. Nytkin jo pelkästä otsikosta tietää, että juttu on Ilta-Sanomien uutistoimittajan Tuomas Mannisen kirjoittama.

Viime aikoina Manninen on kirjoittanut myös muun muassa navetan savupiippuun juuttuneesta isännästä ja 18-vuotiaasta Leosta, jonka mökkirautatietä ei tarvitse lyhentää, koska hän ei ole venäläinen oligarkki.

Aiheet ovat usein sellaisia, joihin muut eivät ymmärrä tarttua – ja vaikka ymmärtäisivät, tarinat saattaisivat jäädä torsoiksi.

Mistä ammennat näitä aiheita, Tuomas Manninen?

– Pääsääntöisesti soittelemalla päivystäville palomestareille ja keskittymällä mitättömiin ja jopa vääriin hälytyksiin. Niiden takaa löytyvät tarinat, Manninen kertoo.

Ehdokkaat Suuren journalistipalkinnon saajiksi julkistettiin torstaina. Manninen on ehdolla vuoden journalisti -kategoriassa. Raadin mukaan Manninen on ”ehkä Suomen tunnistettavin uutistekstien kirjoittaja”.

”Niin pientä uutista ei olekaan, ettei hänen uniikki tyylinsä paistaisi tekstistä läpi. Eivätkä hänen pikku-juttunsa oikeasti ole pieniä. Arkiset ja uutisvirtojen katveiden tapahtumat kasvavat hänen käsittelyssään osuviksi tarinoiksi suomalaisesta sielunmaisemasta. Lisämaustetta juttuihin tuo laaja yleissivistys”, raati perustelee ehdokkuutta.

Esimerkiksi tällä viikolla Manninen kertoi jutussaan kouluihin levinneestä hölmöstä TikTok-villityksestä, jossa oppilaat kaatuilevat tarjottimien kanssa koulujen ruokaloissa. Jutussa käydään läpi myös suomalaisen kouluruokailun ja kaatuilun historiaa tyylillä, jonka vain harva taitaa.

Manninen ei ole kuitenkaan pelkästään pienten uutisten ja sattumusten toimittaja. Hän on tehnyt vuosikymmenien ajan vuorotyötä IS:n uutistoimituksessa. Pienten uutisten ohella hän hoitaa myös suuria uutistapahtumia ja kirjoittaa mielipiteellisiä kommenttijuttuja.

Ennen toimittajaksi ryhtymistä Manninen ajoi taksia. Toimittajan työssä ja taksin ajamisessa on Mannisen mielestä yhtäläisyyksiä.

– Niissä on kyse samasta asiasta, ihmisten kohtaamisesta, ja siitä, että pitäisi mahdollisimman nopeasti päästä perille, vaikka usein ei ole hajuakaan, missä mennään. Ja että on lyhyitä kyytejä ja pitkiä kyytejä, lyhyitä juttuja ja pitkiä juttuja, mutta lyhyet ovat yhtä tärkeitä.

Kun Manninen vaihtoi taksin ratin näppäimistöön, hän pääsi nopeasti Ilta-Sanomiin. Sillä tiellä hän on edelleen.

– Hukkasin urastani 10 vuotta, kun en päässyt mihinkään kesätoimittajaksi. Sitten pääsin toisella yrittämällä Sanoman toimittajakouluun ja sieltä tammikuussa 1987 Ilta-Sanomiin, missä olen ollut 35 vuotta ilman horisontaalista tai vertikaalista urakehitystä, mikä lienee Suomen ennätys. Olen tyytyväinen.

Vuosien aikana journalismi on muuttunut. Aiemmin Ilta-Sanomien toimituksessa tehtiin pelkästään painettua sanomalehteä. Painettu lehti elää edelleen, mutta päähuomio on lukijoissa, jotka lukevat juttunsa älypuhelimilla. Toimittaja saattaa työpäivänsä aikana kirjoittaa juttuja verkkoon, päivittää hetki hetkeltä -seurantaa ja esiintyä videolla tai suorassa lähetyksessä.

– Enää ei istuta koko iltapäivää valmiin jutun päällä. Toisin kuin ennen, kaikki jutut julkaistaan, joskin monet hukkuvat uutisvirtaan. Uuden tekniikan kanssa pitäisi olla rakettitieteiden peruskurssi, mutta onneksi pelkällä kirjoittamisellakin on vielä pärjännyt, kun työtoverit taluttavat pahimmat paikat. Tällainen moniosaamaton ihailee näitä fiksuja nuoria moniosaajia, Manninen kertoo.

” Pääsin toisella yrittämällä Sanoman toimittajakouluun ja sieltä tammikuussa 1987 Ilta-Sanomiin, missä olen ollut 35 vuotta ilman horisontaalista tai vertikaalista urakehitystä, mikä lienee Suomen ennätys.

Sää ja sen muutokset ovat nykyään yleinen uutisaihe, joka kiinnostaa lukijoita. Osa toimittajista on kyllästynyt kirjoittamaan sääjuttuja, mutta Mannista aihe kiehtoo.

– Sääjutuille on kysyntää, ja vakavasti luulosairaana en kykenisi erikoistumaan terveysjuttuihin. Päivystävät meteorologit – kuten myös päivystävät palomestarit – ovat loistavia tyyppejä, ikinä ei ole tullut oikaisupyyntöjä, vaikka usein olisi ollut aihettakin, Manninen sanoo.

Säätoimittaja rakastaa aurinkoa ja inhoaa tuulta. Vapaa-ajallaan hän rentoutuu luonnossa lintuja bongaten.

– Tyynellä järvellä soutuveneessä tai kalliolla kiikaroimassa lintujen muuttoa, joka on kauniilla säällä heikkoa, mikä ei haittaa. Sielu lepää, Manninen sanoo.

Manninen oli ehdolla vuoden journalistiksi myös 2009. Uusi ehdokkuus tuntuu yllättävältä.

– Kuvittelin, että etsitään oikeita toimittajia, mutta mukava, että säätoimittajakin kelpaa. Enkä säätoimittajana uskonut salaman voivan lyödä kahdesti samaan ihmiseen, vaatimattomana miehenä tunnettu Manninen sanoo.

Vuoden journalistinen pomo -kategoriassa on ehdolla toinen Ilta-Sanomien konkari, näkökulmatoimituksen esimies Timo Paunonen. Hän aloitti Ilta-Sanomissa politiikan ja talouden toimittajana pari vuotta Mannisen jälkeen, vuonna 1989. Sitä ennen Paunonen valmistui Tampereen yliopistosta yhteiskuntatieteiden maisteriksi ja teki töitä Aamulehden Helsingin-toimituksessa politiikan toimittajana.

Paunonen on työskennellyt Ilta-Sanomissa uutispäällikkönä, esimiehenä ja toimituspäällikkönä. Ehdokkuus tuntuu hyvältä.

– Valehtelisin, jos sanoisin, että ei tunnu miltään. Onhan tämä iso juttu, kun on esimieshommia tehnyt yli 20 vuotta eri tehtävissä. Joku vissiin on ehdottaessa tykännyt tehdystä työstä, Paunonen sanoo.

Nykyään Paunonen johtaa Ilta-Sanomien näkökulmatoimitusta, jonka erikoistoimittajat kirjoittavat muun muassa pääkirjoituksia ja kommentti- ja näkökulmakirjoituksia. Paunonen kirjoittaa myös itse erityisesti yhteiskunnallisista aiheista.

Suuren journalistipalkinnon raadin mukaan Paunonen on ”laajasti sivistynyt, henkeen ja vereen uutismies, joka on aina johtanut joukkoja edestä”.

”Hänellä on ollut esimiestyössään valmentava ote jo paljon ennen kuin konsultit olivat koko termiä keksineetkään. Paunosella on aina aikaa kuunnella, auttaa ja opastaa. Yhtä intohimoisesti kuin hän on kehittänyt Ilta-Sanomien yhteiskunnallista journalismia, hän on halunnut kehittää ihmisiä. Hänen koulunsa läpi käyneitä journalisteja työskentelee kymmenittäin ympäri Suomen mediakenttää”, raati perustelee ehdokkuutta.

Journalismi ja uutismedian esimiestyö ovat muuttuneet vuosien varrella.

– Mutta median digitalisoitumisen seurauksia luetellessa unohtuu, että loppujen lopuksi on kyse hyvistä sisällöistä, jotka palkitsevat lukijan. Kaikkihan on nykyään mitattavissa heti – tässä ja nyt. Silti esimiestyössä kannattaa pysytellä perusasioissa ja yrittää saada alaiset onnistumaan työtehtävissään parhaalla mahdollisella tavalla. Mittareita nykypäivänä riittää, mutta ne eivät korvaa toimituksen tärkeintä pääomaa: ihmistä, Paunonen sanoo.

Hänen mielestään hyvä pomo luottaa alaisiinsa ja osaa johtaa ihmistä heidän vahvuuksillaan. Vuosien varrelta on mieleen jäänyt monia esimiehiä, joilta Paunonen on ammentanut oppeja.

– Onhan niitä useitakin, muun muassa Aamulehden taloustoimituksen vetäjä Jorma Salminen, joka opasti, että pääasia on osastolla viihtyminen. Hyvä ilmapiiri tuottaa hyviä sisältöjä.

” Mittareita nykypäivänä riittää, mutta ne eivät korvaa toimituksen tärkeintä pääomaa: ihmistä.

Vapaa-ajallaan Paunonen rentoutuu juoksemalla, hiihtämällä, musiikin parissa ja kunnostamalla 100-vuotiasta hirsitaloa. Aikaa harrastuksille jää nyt enemmän, kun väitöskirja ei enää pyöri pöydän nurkalla. Paunonen väitteli viime syksynä tohtoriksi toimittajien ja poliitikkojen suhteista vuosina 1987-2010.

Aloittelevalle esimiehelle Paunosella on antaa yksinkertainen vinkki.

– Sano huomenta aamulla. Siitä on hyvä aloittaa.

Vuoden 2021 Suuret journalistipalkinnot jaetaan neljässä kategoriassa: vuoden journalisti, vuoden juttu, vuoden journalistinen teko ja vuoden journalistinen pomo. Kussakin kategoriassa on kolme ehdokasta. Voittajat julkistetaan suorassa tv-lähetyksessä Nelosella tiistaina 3. toukokuuta kello 19 alkaen.

Suuri journalistipalkinto on Suomen merkittävin journalismille vuosittain annettava tunnustus. Kilpailun tarkoituksena on tukea ja edistää hyvää journalismia ja vahvistaa vastuullisen suomalaisen median asemaa yhteiskunnassa.

Viime vuonna vuoden juttu -kategoriassa palkittiin Ilta-Sanomien toimittaja Henrik Kärkkäinen. Hän sai palkinnon psykoterapiakeskus Vastaamoon liittyvistä kirjoituksistaan.

Kilpailun järjestämisestä vastaa tänä vuonna Sanoma Media Finland. Ilta-Sanomat kuuluu Sanoma Media Finlandiin.

Ehdokkaat Suuren journalistipalkinnon 2021 saajiksi:

Vuoden journalisti:

– Tuomas Manninen (Ilta-Sanomat)

– Olli Haapakangas (Yle Radio Suomi)

– Paavo Teittinen (Helsingin Sanomat)

Vuoden juttu:

– Marko Junkkari, Tommi Nieminen, Sami Kero (Helsingin Sanomat): Oletko sinä Perttu Nousiainen?

– Jarno Liski (Iltalehti): Valtiontalouden tarkastusvirastoa käsittelevä juttukokonaisuus

– Satu Kakkori, Katri Nieminen (Keskisuomalainen): Jyväskylän vesilaitoksen myyntiin liittyvä juttukokonaisuus

Vuoden journalistinen teko:

– Anne Leppäjärvi, Reetta Nousiainen (Haaga-Helia): Maahanmuuttajajournalistien koulutus

– Johanna Vehkoo: Oikeusjuttu-kirja

– Jussi Jormanainen, Pekka Laine, Olli Laine, J-P Pulkkinen (Yle): Politiikka-Suomi-sarja

Vuoden journalistinen pomo:

– Laura Kolu (STT)

– Timo Paunonen (Ilta-Sanomat)

– Maria Vesterinen (Turun Sanomat)