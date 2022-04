Kolme hoitajaa kertoo arjestaan jatkuvan kiireen keskellä – Eeva, 42, purskahtaa itkuun: ”Hämmentävää ja absurdia”

Miksi sairaanhoitajien aiemmin esittämiin huoliin ei ole reagoitu, mutta nyt lakon aikana työnantajapuoli syyttää hoitajia potilasturvallisuuden vaarantamisesta? Tätä ihmettelevät Ilta-Sanomien haastattelemat sairaanhoitajat.

Perjantaina alkaneen lakon osapuolet ovat erimielisiä suojelutyön mitoituksesta.

Sairaanhoitajat ja esimerkiksi kätilöt ovat jo vuosikausia tuoneet esiin huolensa potilasturvallisuudesta eri sairaanhoitopiireissä. Miksi näihin huoliin ei ole reagoitu, mutta nyt lakon aikana työnantajapuoli syyttää hoitajia potilasturvallisuuden vaarantamisesta?

Tätä ihmettelevät Ilta-Sanomien haastattelemat sairaanhoitajat.

Perjantaina alkaneeseen hoitajalakkoon osallistuu yhteensä 25 000 hoitajaa kuuden sairaanhoitopiirin alueelta. Näin laaja työtaistelu on nähty hoitoalalla viimeksi vuonna 2007.

Lakon aikana tehdään potilaiden hengen ja terveyden turvaamiseksi niin sanottua suojelutyötä, jonka määrästä palkansaajat ja työnantajapuoli sopivat. Osapuolet ovat kuitenkin erimielisiä riittävän suojelutyön laajuudesta: hoitajien mielestä suojelutyövuoroissa on nyt ollut riittävästi ja välillä jopa enemmän työntekijöitä kuin normaalisti, kun taas työnantajapuoli on sitä mieltä, että työntekijäpuoli on tarjonnut suojelutyöhön liian vähän työvoimaa ja potilasturvallisuus on vaarantunut.

Suojelutyön määrästä neuvotellaan kaiken aikaa.

17 vuotta kätilönä työskennellyt Eeva Hiila, 42, vastaa puhelimeen keskiviikkona iltapäivällä ennen suojeluyötyövuoroaan. Hiila työskentelee Espoon sairaalassa ja on Tehyn valtuutettu.

Hiila toteaa, että vuoroissa on nyt ollut ”normaali minimimiehitys”.

– En ole huomannut, että olisi ylimääräistä, mutta ei ole vähempääkään, hän sanoo.

– On todella hämmentävää ja absurdia, että nyt meitä syyllistetään potilasturvallisuuden vaarantamisesta, mitä työnantajapuoli itse on tehnyt vuosikaudet. Kätilöt ovat todella taitavia, ja kirjaimellisesti pelastamme ihmishenkiä joka päivä – se, että meitä kiitetään syyttämällä murhaajiksi tuntuu todella pahalta, Hiila sanoo ja murtuu itkuun.

Eeva Hiila kertoo, että monesti hoitajat lähtevät työvuorosta itkien kotiin.

Tehy ja Super ovat syyttäneet työnantajapuolta siitä, että se on antanut medialle virheellistä tietoa suojelutyön määrästä. Normaaliaikana vuoroissa voi liittojen mukaan olla jopa usean hoitajan vaje myös kriittisimmissä toiminnoissa.

Mediassa esillä olleita väitteitä onkin jonkin verran jälkikäteen oikaistu. Esimerkiksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin HR-johtaja Raija Ruoronen on Twitterissä myöntänyt antaneensa väärää tietoa suojelutyömäärästä.

– Tehyn ja Superin julkaisema luku tehohoidon suojelutyömäärästä on oikein. Selvitytin lukujen taustat ja korjaan antamani väärän tiedon, Ruoronen twiittasi tiistaina viitaten Aamulehdelle antamaansa haastatteluun.

Aamulehden tiistaina julkaiseman oikaisun mukaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin leikkausosastolla, synnytyssalissa, ensihoidossa ja tehohoidossa oli viime viikonlopun eli ensimmäisen lakkoviikonlopun aikana sama tai lähes sama miehitys kuin kahtena edeltävänä viikonloppuna, jolloin lakko ei ollut vielä alkanut.

TYKSin sairaalajohtaja Sirkku Jyrkkiö puolestaan totesi viime viikolla, että dialyysissä ei ollut 1.4. tarpeeksi hoitajia suojelutyössä ja potilaita oli jäämässä ilman dialyysia. Kuitenkin esimerkiksi Yle on oikaissut uutistaan myöhemmin ja lisännyt tiedon, että dialyysihoitajan mukaan kaikki dialyysipotilaat saivat hoitonsa. Samaa ovat sanoneet Tehy ja Super.

Hiila kertoo, että työnantajan kanssa on vuosikausia taisteltu hoitajamitoituksen nostamisesta. Esimerkiksi viime vuonna mediassa käsiteltiin laajasti kätilöiden huolia siitä, ettei synnyttäminen Husin alueella ole enää turvallista. Hus totesi tuolloin, etteivät väitteet pidä paikkaansa. Hiila kertoo, ettei lupauksista huolimatta kätilöiden määrää ole viime vuoden jälkeen kasvatettu.

Hän sanoo, että kätilöitä irtisanoutuu kaiken aikaa.

– Me rakastamme tätä työtä, mutta emme työoloja. Monen pää ei kestä sitä järkyttävää eettistä stressiä, joka meillä joka päivä on.

– Potilasturvallisuus on meille äärimmäisen tärkeää – iso osa identiteettiäni on se, että olen kätilö. Se tarkoittaa sitä, että puolustan naisia ja vauvoja.

Hän sanoo, että jotta puolustaminen onnistuu, kätilöitä pitää olla töissä tarpeeksi, palkan pitää vastata työn vaativuutta ja johtamisen tulee olla hyvää. Ennen lakkoa potilasturvallisuus oli usein hänen mukaansa vaarassa.

Hiilan mukaan hoitajapulan takia normaaliaikana lähes koko organisaatio pyörii hoitajien joustamisen eli yli- ja lisätöiden varassa.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman on ehdottanut, että pitäisi löytää ”jokin riippumaton taho” arvioimaan tilannetta. Tätä Hiilakin peräänkuuluttaa.

– Olisi ihan hirveän tärkeää saada puolueeton selvittely.

39-vuotias Janina Rosenqvist toivoo, että voisi tulevaisuudessa suositella sairaanhoitajan työtä muille. Nyt se on hänestä mahdotonta, vaikka työkaverit ja työ itsessään ovatkin rakkaita.

Rosenqvist työskentelee vastasyntyneiden teho-osastolla Helsingissä, mutta on parhaillaan hoitovapaalla ja opiskelee lääketieteellisen pääsykokeisiin.

Rosenqvist sanoo, että työnantajapuolen puheet potilasturvallisuuden vaarantumisesta lakon takia tuntuvat tekopyhiltä.

– Sain kollegaltani viestiä, että ensimmäisenä lakkoviikonloppuna oli henkisesti helpottavaa mennä töihin, koska tiesi, että siellä on valmiiksi se 16 hoitajaa – tähän kun ei ole viime aikoina usein päästy.

Hän kertoo, että hoitajia irtisanoutuu ja jää sairauslomalle jatkuvasti.

– Tässä todellisuudessa olemme tehneet töitä jo monta vuotta, niin kyllähän se pistää vihaksi.

Kukaan (työnantajapuolelta) ei ole ollut aikaisemmin huolissaan potilasturvallisuudesta, vaikka se vaarantuu aivan liian usein kiireen takia.

– Me lakkoilemme juuri siksi, että tilanne on niin huono. Tämänhetkisellä kiiretilanteella ja palkalla emme saa ketään töihin. Johonkin on pakko lähteä tekemään muutosta.

Janina Rosenqvist haluaa lukea lääkäriksi kutsumuksesta mutta myös mm. siksi, että sairaanhoitajana hän on jo saavuttanut palkkahuippunsa. ”Palkkani on nyt 200 euroa korkeampi kuin vastavalmistuneella.”

Sairaanhoitajan keskimääräinen kuukausipalkka ilman lisiä on 2 546 euroa. Rosenqvist pitää kohtuuttomana sitä, että vain tekemällä jatkuvasti lisä- ja ylitöitä on mahdollista päästä kohtuullisiin ansioihin.

– Vaikka lisätyöstä saakin korvauksen, se on silti pois omasta lepoajasta. Jos on jatkuvasti töissä, se vaikuttaa sosiaaliseen elämään: et ole ikinä kotona, ei ole aikaa palautua työstä tai tavata ystäviä. Peruspalkan pitäisi olla sellainen, että sillä pärjää ilman, että tarvitsee koko elämä uhrata palkan eteen.

Rosenqvist kiittelee vuolaasti lääkäreitä ja muita ihmisiä, jotka ovat osoittaneet tukensa hoitajien lakolle.

– Kun ihmiset seisovat hoitajien rinnalla, se luo uskoa siihen, että jotain muutosta voisi tapahtua.

Viisi vuotta tehohoitajana sydänkirurgian teho-osastolla työskennellyt 29-vuotias nainen kertoo, että potilasturvallisuus on jo vuosia ollut vaarantunut vähän väliä. Kyseisellä osastolla hoidetaan kaikki Suomen sydän- ja keuhkojensiirrot sekä sydämen pysyvät tukipumput.

Hän haluaa pysyä nimettömänä pelätessään työnantajan reaktiota.

Nainen kertoo, että hänen osastollaan suojelutyömitoitus on nyt lakon aikana 8 hoitajaa per vuoro, jolla saadaan pidettyä auki 7 potilaspaikkaa, jos potilaat ovat sellaisia, joille riittää vain yksi hoitaja. Lakkoa edeltävänä viikonloppuna saatiin kuitenkin pidettyä hänen mukaansa auki vain neljä potilaspaikkaa, koska työntekijöitä ei ollut.

Tehohoitaja kertoo, että kaikkia petipaikkoja ei olla henkilöstövajeen takia saatu pidettyä auki vuosiin.

– Sen takia nämä työnantajan kommentit tuntuvat epäreiluilta ja kohtuuttomilta. Näistä asioista on viestitty työnjohdolle, mutta siihen ei ole reagoitu millään tavalla.

– Haluaisin uskoa siihen, että sairaanhoitopiirien johtajat eivät tietoisesti valehtele, vaan he ovat vain aivan pihalla siitä, mitä kentällä oikeasti tapahtuu.

Nainen kertoo, että esimerkiksi yövuorossa olevalla hoitajalla saattaa olla vastuullaan kaksi potilasta, vaikka normaalisti yhdellä potilaalla pitäisi aina olla vähintään yksi hoitaja.

– Kun puhutaan kriittisesti ja äkillisesti sairastuneista potilaista, niin riskit ovat koko ajan tosi isot, kun hoitajan pitää jakaa huomio kahdelle potilaalle.

– Toinen esimerkki lakkoa edeltävältä ajalta on ollut se, että potilaalla on ollut menossa munuaiskorvaushoito eli dialyysi, joka on jouduttu keskeyttämään yön ajaksi siksi, ettei ole ollut saatavilla dialyysitaitoista hoitajaa. Näistä kaikista on tehty potilasturvallisuusilmoitus ja ne on yksikössä käsitelty, mutta ne eivät ole johtaneet mihinkään suurempiin toimenpiteisiin.

Vastaavasta kertovat myös muut IS:n haastattelemat hoitajat: Haipro-ilmoitukset eivät johda muutoksiin.

Hoitaja haluaa myös korostaa sitä, että julkisuudessa on paljon puhuttu siitä, että korona on perunut monia leikkauksia, vaikka se ei ole koko totuus.

– Henkilökuntavaje ja rekrytointihaasteet ovat olleet jo ennen pandemiaa, ja leikkauksia on pitänyt perua jo silloin.