Taiteen mahdollisimman asianmukaiseen säilytykseen vaikuttavat sen ikä, materiaali, koko ja muoto, vastaavat Ilta-Sanomien haastattelemat taideasiantuntijat.

Suomen tulli kertoi keskiviikkona tiedotustilaisuudessaan saaneensa haltuun arviolta yli 40 miljoonan edestä taide-esineitä. Kolmen kuorma-autollisen kokoelma on ollut Euroopassa lainassa Pietarin Eremitaasista.

Tullin tiedotteen mukaan taideteokset olivat tulossa Italiasta ja Japanista Suomen kautta Venäjälle. Taide-esineet kuuluvat vientipakotteiden piiriin, ja siksi tulli otti ne huostaansa. Joukossa ei epäillä olevan oligarkeille kuuluvaa taidetta.

Tulli ei ole kommentoinut teosten sisältöä tai tekijöitä, mutta materiaalin arvellaan olevan satoja vuosia vanhaa, eli – Tullin valvontajohtajan Hannu Sinkkosen sanoin – mittaamattoman arvokasta.

Taiteen asianmukainen säilytys vaatii siis osaavia ihmisiä. Siksi Tulli on kääntynyt teosten tilapäissäilytyksessä Museoviraston puoleen.

– Jos tullilla on tilanne, johon liittyy kulttuuriperintöaineistoa tai taidetta, on ihan tavallista, että he pyytävät apua Museovirastolta, vastaa Museoviraston markkinointi- ja viestintäjohtaja Päivi Kukkamäki.

On myös tavallista, että taideteokset liikkuvat ympäri Eurooppaa.

– Taiteen kuljettamista ja säilytystä säätelevät Kansainvälisen museoneuvoston ICOM:in eettiset ohjeistukset, Kansallisgallerian vastaava konservaattori Kirsi Hiltunen taustoittaa.

Haastateltavat korostavat että käsillä oleva tilanne on poikkeuksellinen, ja sanovat kommentoivansa taiteen liikuttelua ja säilyttämistä yleistasolla.

– Tässä on todennäköisesti kyse näyttelylainoista, Kukkamäki arvelee.

– Lainaprosessit ovat usein pitkiä, sillä teoksia voidaan säilyttää lainakohteissa kauankin. Siitä, missä ja miten teokset säilytetään ja miten ne kuljetetaan, on olemassa selkeitä kansainvälisiä ohjeita. Museot määrittelevät sopimusehtoja myös itse.

Taiteen mahdollisimman optimaaliseen säilytykseen ja kuljetukseen vaikuttavat asiantuntijoiden mukaan sen ikä, materiaali, koko ja muoto.

– Teosten turvallisuus mietitään usein hyvin tarkkaan jo ennen kuin teokset lähtevät liikkeelle, Kirsi Hiltunen sanoo.

– Teokset esimerkiksi kehystetään ilmatiiviisti, mutta samalla on otettava huomioon puun eläminen. Tämän ikäisissä teoksissa maalauspohja on usein puupaneelia. Teosta siis säilytetään kehyksissään aika stabiilisti, mutta myös joustavasti.

Hiltusen mukaan vanhempaa taidetta on yleisesti ottaen helpompi käsitellä.

– Jos nämä käsillä olevat teokset tosiaan ovat satoja vuosia vanhoja, niin niiden käsittelyyn kyllä löytyy hyväksi todettua osaamista ympäri Euroopan. Nykytaiteen teosten säilöminen voi olla hankalampaa ihan siitäkin syystä, että materiaalien kirjo on paljon laajempi, ja teokset voivat olla kooltaakin huomattavasti suurempia.

Liikkeessä oleva taide ei tietenkään ole ihanneolosuhteissa. Optimaalisesta kuljetuksesta huolehtivat siihen erikoistuneet yhtiöt, Hiltunen kertoo.

– He osaavat käsitellä esineitä teoskohtaisesti. Teokset pakataan erilaisten eristyskerrosten alle, minkä avulla voidaan eliminoida joko osittain tai kokonaan ympäristön muutosten, kuten kosteuden, lämpötilan ja valon aiheuttamat vaikutukset.

Tullin valvontaosaston johtaja Sami Rakshit kertoi aiemmin tänään medialle, että teokset ovat tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla asianmukaisessa säilössä.

– On tavallista, että teoskuljetusten mukana kulkee kuriiri, joka valvoo, että taiteen kuljetus tapahtuu sopimusten mukaan, Päivi Kukkamäki kertoo.

– Tätä tilannetta en tietenkään osaa kommentoida, eli tiedän vain sen mitä Tulli on tiedottanut.

Hän kuitenkin vakuuttaa, että teokset ovat osaavissa käsissä.

– Suomessa on erittäin korkeaa asiantuntemusta tämän asian suhteen.