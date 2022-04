Hoitajien lakko jatkuu kuudetta päivää. Erityisesti johtoportaan puheisiin sekä mahdolliseen potilasturvallisuuslakiin ollaan pettyneitä.

Helsingin Haartmanin sairaalan edustalta löytyy muutamia Tehyn sekä Superin lakkovahteja, jotka päivystävät Meilahden kylmässä ilmassa vuorojaolla aamusta iltapäivään.

Tehyn lakkovahti, sairaanhoitaja Mikko Weckström kertoo lakkotunnelmien pysyneen hyvänä.

– Ollaan valmiita menemään ihan loppuun saakka lakon kanssa ja halutaan tämä asia hoitaa kunnolla loppuun, Weckström kertoo tunnelmasta.

Tehyn ja Superin lakkovahdit eivät töitä yhä tekeviä hoitajia erikseen häiritse vaan keskustelevat pääasiassa hyvässä hengessä kaikkien ohikulkevien kanssa, olivat nämä hoitotyöntekijöitä tai eivät.

– Enemmänkin ohikulkijat kyselevät, mikä meininki on ja haluavat tietää lisätietoa. Mitään ongelmia ei ole ollut kenenkään kanssa.

Sairaaloiden johdon ja lakkoilevien työntekijöiden välillä on ollut lakon aikana kireähköä sananvaihtoa suuntaan ja toiseen.

Sairaanhoitajat Mikko Weckström ja Laura Pauha (vasemmalla) suorittamassa Tehyn lakkovahtien vuoronvaihtoa.

Weckström osasi odottaa kipakkaa retoriikkaa johtoportaalta, mutta pelkää jatkuvan pelottelun ja tulehtuneiden välien vaikuttavan vielä, kun hoitajat palaavat töihin. Voi olla, että johdon ja työntekijöiden välien parantuminen ottaa lakon ratkeamisen jälkeen aikansa.

– Se on kyllä sääli. Me toivomme ja haluamme, että välit pysyvät kunnossa ja että lausunnot eivät olisi ihan laukalle lähteneitä, Weckström sanoo.

Superin lakkovahtina Haartmanin sairaalan edustalla käyskennellyt lähihoitaja Sarianne Suominen on kokenut tulehtuneen tilanteen johdon ja hoitohenkilöstön välillä surulliseksi.

– Me nähdään kentällä, että suojelutyössä on tällä hetkellä hyvin porukkaa ja he (sairaaloiden johto) katsovat, että potilasturvallisuus on vaarannettu, Suominen sanoo.

Lakon vertaaminen sotaan ja potilaiden kuolemilla pelottelu ei ole saanut hyvää vastaanottoa.

– Hiljaiseksi on vetänyt, aika kovia kommentteja sieltä on tullut. Kyllä kaikki potilaat hoidetaan ja tähän lakon kuudenteen päivään mennessä tilanne kentällä on ollut todella hyvä.

Sarianne Suominen näkee, että suojelutyössä on tarpeeksi työntekijöitä.

Weckströmin korvaan johtoportaan puheet kuulostavat siltä, että lakkoon ei oltu varauduttu. Lakkoilijat toivovat, että sopu löytyisi nopeasti, mutta pitkään taisteluun hoitajat ovat silti varautuneet.

Samaan aikaan eduskunnassa on valmisteilla potilasturvallisuuslaki, josta Sosiaali- ja terveysministeri Aki Lindénin (sd.) mukaan on valmiina jo lakiluonnos. Potilasturvallisuuslain perusteella lakon piiriin kuuluvia hoitajia voitaisiin määrätä tekemään välttämättömäksi katsottua suojelutyötä.

– Katosotaan mitä huomenna hallitus päättää, että pakotetaanko meitä sakon uhalla töihin? Suominen sivaltaa.

Itsekin suojelutyössä ollut Suominen kertoo nähneensä, että työt hoituvat lakon aikanakin. Hänen mukaansa monilla hoitajilla on tiukka kanta lakon keskeltä takaisin töihin pakottamisesta.

– Moni on sanonut, että heidän hoitajanhommat loppuu siihen, jos tällaisia pakotteita lisätään.

Myöskään Weckström ei näe potilasturvallisuuslain mahdollista voimaan astumista positiivisena asiana.

– Ollaan lähdetty pakottamisen tielle ja se ei tule johtamaan hyvään lopputulokseen missään tilanteessa, sairaanhoitaja naulaa.