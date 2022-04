Epäilty on myöntänyt teon poliisikuulusteluissa.

Poliisi sai sunnuntaina päivällä ilmoituksen, jonka mukaan Vesannolla Pohjois-Konneveden jäällä oli ajettu maastoautolla suden päälle.

Ilmoituksen olivat tehneet jäällä kalastamassa olleet henkilöt.

– Maastoauto oli poistunut paikalta. Kalastajat menivät yliajopaikalle, josta he löysivät pahoin loukkaantuneen suden. Suurriistavirka-apuryhmä lopetti suden myöhemmin. Suden ruho on tutkittavana ruokavirastolla, poliisi kertoo tiedotteessaan.

Poliisi löysi paikkakuntalaisen noin 50-vuotiaan maastoauton kuljettajan tapahtuman jälkeen kotoaan, ja hänet otettiin kiinni. Hän on kuulustelussa myöntänyt ajaneensa suden päälle maastoautollaan.

Auto on takavarikoitu rikoksentekovälineenä. Mies vapautettiin kuulustelujen jälkeen tiistaina. Poliisi on tehnyt teknistä rikostutkintaa sekä tapahtumapaikalla että miehen käyttämään autoon. Esitutkinta on yhä kesken.

Poliisin mukaan tapausta tutkitaan törkeänä metsästysrikoksena ja törkeänä eläinsuojelurikoksena.