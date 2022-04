Tällainen on Venäjän mystinen lähetystö Helsingissä – kun Putin nousi valtaan, jotain alkoi taas tapahtua

Venäjän lähetystö Tehtaankadulla on nähnyt vakoojien juonet, poliitikkojen hännystelyt ja loistokkaat juhlat. Nyt siellä palvelevia diplomaatteja uhkaavat karkotukset Venäjän julmuuksien vuoksi.

Ukrainan hirvittävien tapahtumien vuoksi karkotukset uhkaavat myös Venäjän Helsingin Tehtaankadunlähetystössä työskenteleviä diplomaatteja. Valtava lähetystö on vuosikymmeniä ollut legendaarinen juonittelujen pesä ja loiston näyttämö.

Suomen ulkoministeriön mukaan Venäjän lähetystössä työskentelee tällä hetkellä yhteensä 147 henkilöä. Mukana ovat diplomaatit, tekninen henkilökunta ja rakennusmiehiä.

Ulkoministeriön erikseen pitämästä diplomaattilistasta selviää, että tehtävissään toimivia diplomaatteja on 55 ja heidän puolisoitaan 39.

Lähetystöä johtaa suurlähettiläs Pavel Kuznetsov, jonka sanotaan osaavan kohtuullisesti suomea.

– Julkisista lähteistä ei ole mitään mahdollisuutta tietää kuinka suuri osa Venäjän lähetystön henkilöstökunnasta on tiedustelutehtävissä, sanoo Suomen entinen Moskovan lähettiläs Hannu Himanen.

Hänen mukaansa Venäjä vastaa EU-maiden diplomaattikarkotuksiin vastakarkotuksilla. Karkotusten kohteita syytetään yleensä vakoojiksi Suomelle Venäjän lähetystössä tiedustelutyötä tekee vain puolustusasiamies alaisineen. Niinpä karkotukset voivat osua kenen tahansa.

On olemassa sekä laillisia tiedustelijoita että laittomia vakoilijoita. Tiedustelijat on listattu suurlähetystöön diplomaattitittelillä.

– Lähetystöneuvoksia ja -sihteereitä, Neuvostoliiton aikana ministerineuvoksiakin kuten Viktor Vladimirov, Himanen kertoo.

Puolustusasiamiesten yksi tehtävä on seurata asemamaansa sotilasorganisaatiota ja raportoida sitä. Tämä on aivan laillista.

Diplomaatit voivat tutkia julkisia lähteitä ja käydä keskusteluja kaikenlaisten ihmisten kanssa. Suurlähetystöillä on myös oikeus ylläpitää salattua viestiyhteyttä omaan pääkaupunkiinsa.

Periaatteessa eri maiden tiedusteluorganisaatiot vaihtavat tietoa siitä, ketkä diplomaateista ovat tiedustelijoita.

– Mutta tiedetään hyvin, että Neuvostoliitolla oli ja Venäjällä on diplomaatteja, joita ei ole ilmoitettu tiedusteluvirkamiehiksi, mutta joiden todellista tehtävää ei tiedetä, Himanen sanoo.

Lisäksi on vakoilijoita, jotka esiintyvät esimerkiksi toimittajina tai tutkijoina. Se on laitonta toimintaa, mutta suurvallat ovat aina tehneet niin.

– Kylmän sodan aikana oli tiettyjä kausia, jolloin Venäjän lähetystöllä oli poikkeuksellisen paljon tiedustelijoita. Se houkutti amerikkalaisia ja muitakin Helsinkiin. Mutta tuo aika on takanapäin.

Legendaarisin Neuvostoajan KGB-mies Suomessa oli juuri ministerineuvos Viktor Vladimirov. Hänen on uskottavasti väitetty toimineen aikanaan myös KGB:n salamurha- ja sabotaasiosaston johdossa. Suomalaiset muistavat hänet hurmaavana herrasmiehenä.

KGB-upseeri ja ”kotiryssien kuningas” Viktor Vladimirov hoisi suhteita Urho Kekkoseen ja Mauno Koivistoon.

Vladimirovin nimi liittyy myös lähetystön loistonaikoihin. Urho Kekkosen valtakaudella Suomen silmäätekevät kuolasivat päästäkseen lähetystön vastaanotoille. Oma yhdysmies, ”kotiryssä”, oli ylpeyden aihe. Kotiryssien kuningas oli tietysti Vladimirov.

Poliitikkoja ja liikemiehiä varoiteltiin joskus turhaan lähetystön tarjoamista houkutuksista ja viina virtasi.

Neuvostoliitto vaihtui kolme vuosikymmentä sitten Venäjäksi. Lähetystön houkutus väheni ja tavat kävivät asiallisemmiksi. KGB:n ja sotilastiedustelu GRU:n tiedustelijat vähenivät, kunnes heidän määränsä alkoi nopeasti kasvaa Vladimir Putinin noustua Venäjän johtoon.

Vuonna 2014 Krimin valtaus järkytti suomalaisiakin. Tuli pakotteita ja lähetystön kutsuja kartettiinkin.

Tehtaankadun portit kätkevät yhä salaisuuksia.

– Tullaan saliin ja noustaan portaat ylös. Siellä on toinen sali, jossa pidetään vastaanotot, kuvaa lähetystössä usein työnsä vuoksi vieraillut suomalaismies.

– Siinä on iso tila, jossa on kutsuja, ruokaa ja juomaa. Alkukesästä puutarhan puolella pidetään kesäjuhla. Pitopöytä on venäläisen yltäkylläinen. Muiden lähetystöjen vastaanottoihin ero on, että tarjotaan myös väkeviä ei vain viiniä.

Tai näin oli. Pandemia lopetti juhlien järjestämisen Tehtaankadullakin. Sitä ennen niihin oli alkanut palailla Krimin valtauksen säikäyttämiä suomalaispoliitikkojakin.

– Kutznetsovin tultua lähettilääksi normalisoituminen näkyi. Oli kansanedustajia, poliitikkoja ja ministereitäkin. Myös arkista yhteistyötä tehneitä, rajayhteisövaikuttajia.

Pavel Kuznetsov tuli Suomeen lähettilääksi vuonna 2017. Lähetystövieras kuvaa häntä jopa ”joviaaliksi hahmoksi”.

– Iso, mukava mies. Mutta toki kaikki muistavat, että hän tekee töitä Venäjälle eikä Suomelle.

Kutnetzov palveli Suomessa alemmassa tehtävässä jo neuvostoaikana. Hänen poikansakin syntyi Helsingin naistenklinikalla.

On toinenkin puoli. Kuznetsov työskenteli Venäjän lähettiläänä Slovakiassa 2010-luvun alussa, jolloin häntä syytettiin aikeista tukea venäläismielistä salaliittomediaa.

Nykyinen Suomen lähettiläs Pavel Kutznetsov Vladimir Putinin seurassa.

Neuvostoliiton palatsimainen lähetystö valmistui Helsingin Tehtaankadulle vuonna 1952.

Ennen sotia Neuvostoliiton lähetystö oli Bulevardin ja Albertinkadun kulmassa. Se tuhoutui Neuvostoliiton omiin pommeihin.

Tilalle Neuvostoliitto sai ”Kaulushaikaran korttelin” Tehtaankadulta. Uutta lähetystöä lähetettiin suunnittelemaan arkkitehtiryhmä rajan takaa. Sitä johti Anatoli Strizevskij. Rauhansopimuksen mukaan Suomi joutui kuitenkin maksamaan rakentamisen. Myöhemmin lähetystön tonttiin liitettiin vanhan Kätilöopiston tontti. Lisärakennuksia valmistui. Muutama vuosi sitten lähetystön tiloissa tehtiin mittava remontti.

Suomi joutui maksamaan uuden lähetystörakennuksen sotakorvauksena.

Yhden tarinan mukaan ulkoministeri Molotov käski rakentaa lähetystön, joka olisi sisältä ”kuin Buckinghamin palatsi” Lontoossa. Ulkokuori oli kuitenkin Stalinin ajan jyhkeää klassismia. Rakennuksen kruunasi tietenkin kivinen Sirppi- ja vasara -vaakuna. Se on säilytetty Venäjän paluun jälkeenkin.

Suurlähetystön omien nettisivujen mukaan sisustuksessa on esineitä, joita Suomi luovutti Neuvostoliitolle Saksan ja Japanin sotakorvauksina.

Erityinen ylpeydenaihe on suurlähetystön toisen kerroksen aulan kattokruunu. Sitä koristavat 16 neuvostotasavallan vaakunat. Joukossa on vuoteen 1956 asti olemassa ollut Karjalansuomalainen neuvostotasavalta. Tuota vaakunaa ei juuri muualla enää näe.

Erikseen mainitaan myös Urho Kekkosen ”legendaarinen nojatuoli”. Presidentti istuskeli siinä mielellään lähetystössä käydessään.

Kristallikruunu on lähetystön ylpeydenaihe.

Kun Neuvostoliitto tai Venäjä on syyllistynyt pienempiensä sortamiseen, lähetystö on kerännyt paikalle mielenosoittajia.

Vuonna 1968 vastustettiin Neuvostoliiton Tshekkoslovakian miehitystä. Vuonna 2006 mielenosoittajat kokoontuivat lähetystölle muistamaan Venäjällä murhattua toimittaja Anna Politkovskajaa.

Vuonna 2014 Krimin miehitys toi paikalle mielenosoittajat. Sama toistui tänä talvena vielä suuremmassa mitassa, kun Venäjän hyökkäys toi paikalle raivostuneita helsinkiläisiä.

Elämä Tehtaankadulla ei ole vain juhlaa.