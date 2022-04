Vapaaehtoistyötä tekevät suomalaiset saavat mieheltä sen sijaan kiitosta.

Suomeen on tullut tuhansia sotaa pakenevia ukrainalaisia kuuden viikon ajan.

Yksityiset kansalaiset ovat ottaneet heidät vastaan avosylin sekä antaneet asuntojaan ja kesämökkejään heidän käyttöönsä.

Lahtelainen yrittäjä Mika Alenius, 45, haki ukrainalaisen vaimonsa, tämän sukua ja heidän läheisiään Ukrainasta ja majoitti heidät kesäasunnolleen Padasjoelle.

Alenius kritisoi viranomaisten hitaita toimia pakolaisten auttamisessa, mutta kehuu vapaaehtoistyössä olevien kansalaisten vahvaa auttamishalua.

– Sotaa on käyty jo kuusi viikkoa ja äitejä lapsineen majoitetaan yhteiskunnan järjestämissä tiloissa, joissa ei ole juuri muuta kalustusta kuin pelkkä patja lattialla. Jotkut äideistä ovat pieniin päin.

– Kun kalusteita ei ole, monet joutuvat syömäänkin lattialla istuen. Näin ainakin Lahden seudulla.

– Monet pakolaiset näkevät suorastaan nälkää ja ovat pelkästään vapaaehtoisten auttamishalun varassa.

Humanitääristä apua jaettiin pakolaisille Ukrainan rajalla.

Aleniuksen väite odottavien äitien ongelmista on viranomaisten tiedossa, ja siitä puhuvat erityisesti vapaaehtoistyöntekijät.

– Kun pakolainen on käynyt rekisteröitymässä maahan tultuaan poliisiviranomaisille, menee edelleen neljäkin viikkoa ennen kuin hän voi saada rahallista tukea ja työluvan.

– Sama järjestely hoituu Virossa päivässä, Alenius huomauttaa.

Alenius ajoi autollaan 4 600 kilometriä saadakseen läheisensä Suomeen. Hänen vaimonsa 12-vuotias Sasha-poika ja isovanhemmat jäivät Harkovaan pommitusten jalkoihin joksikin aikaa ja Alenius joutuu odottamaan muutaman päivän lähellä Romanian rajaa ennen kuin pääsi autolla perille saakka.

Alenius ei mennyt tyhjällä pakettiautolla Ukrainaan. Auto oli pakattu täyteen kaikkea tavaraa, mitä sodan jaloihin jääneet saattoivat tarvita.

Karttaan on merkitty reitti, jonka Mika Alenius ajoi Ukrainassa saadakseen läheisensä turvaan Suomeen. Lähtöpaikka on lähellä Romanian rajaa.

Aleniuksella on vapaa-ajan asunto, johon sai järjestetyksi majoituksen kuudelle ukrainalaiselle, joista kaksi on lapsia. Asiat ovat hoituneet hyvin, ja Alenius antaa kiitokset erityisesti vapaaehtoisille.

– Kaikki ei voi olla kuitenkaan vapaaehtoisten hartioilla.

– Tulijoilla ei välttämättä ole juuri mitään mukanaan.

Hän katsoo, että rahat, joita yhteiskunta on pakolaisille luvannut, pitäisi voida saada nopeammin.

– Alussa he eniten apua tarvitsevat. Kaikki on tapahtunut nopeasti ja yllättäen.

Alenius kehuu pienen Padasjoen kunnan virkamiehiä, kunnan vapaaehtoisten ja Kasiniemen kyläyhdistyksen toimintaa.

– Hyväsydämiset ihmiset ovat tuoneet ruokaa, kaikkea muuta tarvittavaa ja tuoneet pilkotut polttopuutkin.

– Kunnasta on otettu yhteyttä ja käyty keskusteluja, miten kahden lapsen koulutus olisi mahdollista järjestää.

Venäläisten pommit tuhosivat Sashan koulun Harkovassa.

Alenius nostaa vapaaehtoisten ihmisten auttamishalusta esille lahtelaisen Johanna K. Pakarisen, joka polkaisi pian sodan alettua pystyyn ryhmän pakoisten auttamiseksi.

– Kaikki lähti tyhjästä. Meitä vapaaehtoisia auttajia on nyt noin sata, Pakarinen kertoo.

Ryhmä ottaa vastaan tavaraa, erityisesti vaatteita, hygieniatuotteita, elintarvikkeita ja pesuaineita kaupungilta saaduissa tiloissa Sammonkatu 8:ssa.

Samassa osoitteessa on kolmena päivänä viikossa tavaroiden jako. Joka kerralla noin 200 pakolaista on käynyt hakemassa tarvikkeita, Pakarinen kertoo.

– Tällaiselle toiminnalle on olemassa kovasti tarvetta juuri nyt, ja olemme kiitollisia, että ihmiset haluavat osallistua yhteisen asian hyväksi, Pakarinen sanoo.

– Meitä tarvitaan juuri nyt.

He pääsivät sodan keskeltä Ukrainasta turvaan Padasjoelle: Sasha (vas.), Lena-vaimo, appivanhemmat Valentina ja Sasha ja ystävät Nikita ja Julia.

Aleniuksella oli kova työ saada vaimonsa poika ja appivanhempansa pois Ukrainasta, koska Harkovan pommitukset viivästyttivät matkaa.

Lahden Diakonilaitos on voinut majoittaa tiloihinsa noin kymmenen perhettä, yhteensä 20–30 ihmistä. Huomattava joukko maahan tulleista asuu yksityismajoituksessa ja SPR:n järjestämissä tiloissa.

Diakonia- ja kehitysjohtaja Anne-Maria Karjalainen kertoo, että joka päivä Lahden alueelle tulee uusia pakolaisia.

Karjalainen tiedostaa, millaisia yllättäviä ongelmia on tullut ja voi tulla eteen.

– Isoja haasteita on, ja on ymmärrettävää, että ongelmilta ei ole voinut välttyä.

– Olen aivan varma, että tulijat ovat kiitollisia, miten heidät kaikkiaan on otettu vastaan, ja kaikki on järjestetty hyvin lyhyessä ajassa.

– Majoitustiloissa voi olla monenlaisiakin puutteita. Diakonialaitos on kaikille vastaanotetuilla voinut järjestää huoneet, joissa on uudet vuodevaatteet. Olemme myös voineet järjestää ruokaa ja hygieniatarvikkeita, Karjalainen kertoo.

Pakolaisten tarkka määrä Lahden alueella ei ole tällä hetkellä tiedossa. Noin tuhannesta on puhuttu. Lahden kaupungin saama virallinen luku on noin 450–480 pakolaista.

Kaupunki on järjestänyt peruskouluopetusta maahanmuuttajalapsille. Opetuksen piirissä on noin 50 oppilasta kolmessa eri koulussa, ja koko ajan lisää oppilaita tulee. Päiväkotiryhmän perustamiseen on jo varauduttu.

IS tavoitteli myös SPR:n Lahden alueen vastuuhenkilöitä juttua varten, mutta ei tavoittanut heitä.

