Suvi Kerttulan kolumni: Kaikki on vielä edessä

On ihanaa, että on jotakin, mitä odottaa, kirjoittaa toimittaja Suvi Kerttula.

On taas kevät.

Se saa muistelemaan aiempia keväitä.

Huhtikuussa on aina kirkas valo ja saappaan alla lotinaa. Tekee mieli soittaa Tavaramarkkinoiden kappale Kevät.

”On siis kevät, kuljen Hakaniemen rantaan, tuuli ei tuule mutta sade kyllä jaksaa, kevät - Pystynkö mitään enää antaan.”

Kevät on monen lempivuodenaika. Kaikki on vielä edessä. Kaukaa kuuluva mopon pärinä muistuttaa siitä, että talvi on jo ohi.

Kohta on kesä. Mökkikausi. Talviturkin kastaminen. Ensimmäinen hiillostettu grillimakkara. Lempeät vedot järvessä. Ensimmäiset valkovuokot ja leskenlehdet. Vihreä nurmi ja paljaat varpaat. Torikahvit. Vanhat papat kirkonkylän raitilla lippalakit syvällä päässä.

Keväässä on parasta odotus. Ensin on paljaat ja rujot koivut, sitten pienet hiirenkorvat. Yhtäkkiä koko maisema on tuuhea. On alkanut vihertää. Kesä on tulossa.

Päivä päivältä sää lämpenee ja tennarit vaihtuvat kevyisiin sandaaleihin. On aika kipaista vintille etsimään kesävaatteita. Farkkutakkia, lierihattua, pellavamekkoa ja retkituolia.

Pyykkipojillekin on taas käyttöä. On ulkona kuivuneiden puhtaiden lakanoiden aika.

Kirjapino yöpöydällä alkaa kasvaa. Tämän luen sitten kesälomalla, mietin, ja kasaan pöydälle kevään kirjauutuuksia ja vanhempia suosikkeja, jotka jäivät joskus lukematta.

Kirjoja pinotessani pääsen heti kesäyön tunnelmaan. Pian on heinäkuu, ja istun saunan jälkeen nojatuolissa lukemassa. Välillä katselen järvelle.

Tapailen P. Mustapään runoa läkkiseppä Lindbladista.

”Oi aamua! Lindblad kulkee. Miten kaislikko tuoksuukaan!”

” Ne, jotka osaavat odottaa, osaavat elää.

Odottaminen on sukua haaveilulle. Siksi se on asenne, joka ei kaikkia miellytä.

Ei pidä odottaa, tuttava moitti vuosia sitten, kun hehkutin kesän odotusta. Hänen mielestään odottaja on välitilassa. Eli ei oikein missään. Elämä on tässä ja nyt, ei ensi kesänä tai jonakin muuna vuodenaikana, hän sanoi.

Olen eri mieltä. Odottaja on onnekas. On ihanaa, että on jotakin, mitä odottaa.

Odottamisen toinen ääripää on näköalattomuus. Silloin elämältä puuttuu suunta. Jos näköala on hukassa, elämä alkaa tuntua laimealta.

Odottaja on etuoikeutettu. Hän on elämässä kiinni. Odottaminen on sukua elämän nälälle.

”Elämän nälkä. Eteenpäin rohkaisee”, Pave Maijanen lauloi.

Harvat asiat tapahtuvat kuitenkaan heti. On maltettava.

”Kaikki tulee hänelle, joka vain odottaa”, kirjailija Henry W. Longfellow sanoi.

Tällä hän tarkoitti, että mitä sitkeämpi on, sitä varmemmin saa sen, mitä haluaa.

