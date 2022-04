Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Lahtelainen Emma otti sotaa paenneen ukrainalaisen Natalien kotiinsa – TikTokissa julkaistun videon kommentit järkyttivät

Emma Leppänen, 27, ilmoitti Facebook-ryhmässä, että kodistaan löytyy huone apua tarvitsevalle Ukrainan sodan pakolaiselle. Alle vuorokausi ilmoituksesta Natalie, 27, asui jo Leppäsen perheen kanssa. Yhteistä kieltä ei vielä ole, joten kommunikointi nojaa pitkälti kännykän kääntäjään. Kännykällä on myös kuvattu videoita muun muassa TikTokiin, jossa osa on kommenteista on ollut asiatonta.

