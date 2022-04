Asiantuntijat IPCC:n raportista: ”Ratkaisut päästöjen puolittamiseksi vuoteen 2030 mennessä ovat olemassa”

Tuore ilmastoraportti paljolti vahvistaa aiempaa viestiä kasvihuonepäästöjen nopeasta laskemisesta, mutta se myös tarkentaa keskustelua ilmastovaatimusten globaalista oikeudenmukaisuudesta, kommentoivat Ilta-Sanomien haastattelemat Teknologian tutkimuskeskus VTT:n asiantuntijat.

IPCC:n raportin hyviin uutisiin kuuluu muun muassa se, että uusiutuvasta energiasta, kuten aurinkoenergiasta, on tulossa koko ajan taloudellisesti kannattavampaa.

Riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ajettava alas, reilumpaa investointia uusiutuviin energioihin, hiilen poistamista ilmakehästä lisättävä kaikin mahdollisin keinoin.

Muun muassa tällaisia toimia vaatii hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n kolmas työryhmä tänään julkaistussa raportissaan. Se vaatii mittavia leikkauksia päästöihin nopealla aikataululla eli vuoteen 2025 mennessä, jotta ilmaston lämpeneminen pysyisi jatkossa 1,5 asteessa. Nykyisillä päästövähennyksillä maailma olisi menossa kohti noin 3 asteen lämpötilannousua.

Aika on siis raportin mukaan käymässä vähiin. Raportin julkistamistilaisuudessa muun muassa YK:n pääsihteeri Antonio Gutierres purki turhautumistaan kutsumalla raporttia ”häpeän kansioksi, joka listaa ne tyhjät lupaukset, jotka ovat työntäneet maailmaa suoraan kohti elinkelvotonta maailmaa”.

Kovaa tekstiä, myöntää Ilta-Sanomien haastattelema Teknologian tutkimuskeskus VTT:n energia- ja vetytutkimusalueen johtaja Antti Arasto.

– Kun on vuosikaudet ollut tekemisissä näiden ilmastonmuutosasioiden kanssa, niin eihän tässä merkittävästi uutta tietoa ole. Siltä osin olen pääsihteerin kanssa samoilla linjoilla. Olen kuitenkin työssäni yrittänyt korostaa, että monissa asioissa on tapahtunut myös edistystä.

Araston kollega, VTT:n tutkimustiimin johtaja Tiina Koljonen toppuuttelee hieman pääsihteerin sanomisia.

– Raportti kuitenkin muistuttaa, että 1,5 asteessa pysyminen on mahdollista, ja että ratkaisut päästöjen puolittamiseksi vuoteen 2030 mennessä ovat olemassa. Toki raportissa sanotaan myös, että määrällisesti päästöt ovat kasvaneet vuosien 2010–2019 aikana enemmän kuin koskaan ennen. Se on tietysti huolestuttava viesti.

– Silti nykyisillä toimilla ja politiikalla on otettu jo selkeitä askelia eteenpäin, jos verrataan IPCC:n viidenteen raporttiin [vuodelta 2014]. Se ennusti pahimmillaan jopa 4–5 asteen lämpenemistä. Nyt tuo pahin skenaario on reilut 3 astetta.

Tutkijoiden mukaan raportti paljolti vahvistaa aiempaa viestiä ilmaston lämpenemistä hillitsevistä toimista selkeän uuden informaation sijasta. Heistä raportin ansiot ovat siinä, että se tuo konkretiaa moniin ilmastotoimiin: niiden rahoitukseen, sosiaalisiin seurauksiin sekä eri valtioiden valmiuksiin ryhtyä ilmastotoimiin.

– Yksi raportin keskeisiä huomioita on, että yhä suurempi osa päästöistä tulee kaupungeista, Tiina Koljonen huomauttaa.

– Perinteisestihän kaupunkien tiivis yhdyskuntarakenne mahdollistaa energiatehokkaan elämisen, mutta tässä keskeistä on, miten myös kaupunkirakennukset lämmitetään. Suomessa on sitouduttu kivihiilestä luopumiseen vuoteen 2029 mennessä, mutta maailmanlaajuisesti kaupunkiasumisen energiatehokkuudessa on valtavasti eroja.

Maailmanlaajuista siirtymää pois fossiilienergiasta edesauttaa se, että uusiutuvasta energiasta on tulossa koko ajan taloudellisesti houkuttelevampaa, Antti Arasto muistuttaa.

– Tietenkin vieläkin isompia investointeja on tehtävä, mutta selkeästi tuuli- ja aurinkoratkaisut alkavat olla yritysten näkökulmasta yhä parempia vaihtoehtoja ja yhä useammissa maissa. Raportissa on tuotu esiin sitä problematiikkaa, miksi näin ei aiemmin ole ollut. Kyse ei ole vain eri valtioiden tuista, vaan myös siitä, että tämän energian tulee olla myös liiketoiminnallisesti kannattavaa.

Alun perin raportin tulokset piti julkistaa maanantaina kello 12 Suomen aikaa. Tilaisuus kuitenkin lykkääntyi iltakuuteen, koska viikonlopun keskusteluissa ilmeni sunnuntaina erimielisyyksiä, uutisoi brittilehti Guardian.

Kiistaa syntyi tutuista kysymyksistä: miten kehitysmaiden ilmastotoimia tulisi rahoittaa ja millaisia poliittisia toimia fossiilienergian alasajoon tarvitaan. Myös koronapandemia lykkäsi raportin julkaisua vuodella.

– En silti pidä pidä puolen päivän viivästymistä kauhean dramaattisena. Jos yhteisymmärrykseen pääseminen vaati tuon verran lisäaikaa, niin sehän kielii, että jossain on jopa onnistuttu, Arasto kommentoi.

Pikemminkin tutkijat kiittelevät sitä, että globaalien ilmastotoimien oikeudenmukaisuuskysymykset nousevat vihdoin keskusteluun.

– Tilanne on tyypillisesti vaikeampi niille maille, joiden talous on enemmän riippuvaista vaikkapa kivihiilestä. Kaikilla mailla ei ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia käydä yhtä edistyksellisiin toimiin ilmastonmuutosta vastaan, Koljonen sanoo.

Tutkijat kuitenkin muistuttavat, että tyypillinen väite siitä, miten suomalaisten ilmastotoimet eivät merkitse mitään maailmassa, jossa on Kiinan kaltaisia superkuluttajia, ei kestä kriittistä tarkastelua.

– Jokainen ilmastotoimi on edistystä. Lisäksi Kiina on satsannut merkittävästi vihreään siirtymään viime vuosina. Etenkin aurinkobisnekseen maa on tullut vauhdilla, Tiina Koljonen muistuttaa.