Valtio voi lunastaa kansallista turvallisuutta uhkaavat kiinteistöomistukset. Venäläisten tai venäläisiin linkittyvät kaupat pitäisi käydä takautuvasti läpi – ja vähän äkkiä, kirjoittaa pääkirjoitustoimittaja Timo Paunonen.

Kammottavat ja ahdistavat kuvat Ukrainan sodasta ovat tehneet Putin Venäjästä todella vaarallisen naapurin itärajan takana.

Suomi joutuu miettimään uusiksi omat turvallispoliittiset ratkaisunsa; Nato-jäsenyyden hakeminen on nyt todella lähellä.

Hyökkäys Ukrainaan on Vladimir Putinin Venäjän harjoittaman politiikan mietitty operaatio, jota on valmisteltu vuosia. Putin halajaa takaisin Neuvostoliiton mahtiaikoja, etupiiriä ja naapurikansojen alistamista. Neuvostoliiton hajoaminen oli onneton välivaihe, nyt on aika palata vanhoihin suuruuden aikoihin.

Putinin ajattelu kumpuaa periaatteesta, jonka mukaan Venäjä tarvitsee ympärilleen turvavyöhykkeen sen lähinaapureista – ja että Venäjällä on myös oikeus muodostaa tällainen vyöhyke tarvittaessa vaikka sotatoimin.

Lue lisää: Vladimir Maiden­keräilijä – Putin rakentaa uutta Venäjän imperiumia valtavalla historiallisella propaganda­tarinalla

Miten tässä leikissä käy rajamaa Suomen?

Suomi on sinisilmäisesti pitänyt Venäjää kumppanina, jonka kanssa voidaan sopia asioista kahden kesken. Sama sinisilmäisyys liittyy venäläisten tekemiin kiinteistökauppoihin Suomessa.

Vuoden 2020 alusta puolustusministeriö on antanut lausunnon EU:n ulkopuolisten kansalaisten kaupoista: ministeriö tarkistaa, että kauppaan ei liity puolustuksen kannalta arveluttavia ulottuvuuksia.

Viime vuonna kaikki venäläisten tekemät kaupat hyväksyttiin.

Lue lisää: Venäläisten kiinteistökaupat Suomessa: IS tutki kaikki kaupat vuodesta 2020 – tämä selvisi

Lue lisää: Epäilyttävät kysymykset herättivät huomion puolustus­ministeriössä – armeijan suoja­vyöhykkeistä kysellään ”siinä toivossa, että joku lipsauttaisi jotain”

Kaikki on siis kunnossa?

Paitsi, että ei ole.

Kun Putinin Venäjän politiikka ja tavoitteet tulivat esiin diplomatian maskien takaa, on selvää, että Venäjän toimintaa Suomessakin on syytä tarkastella pitemmällä perspektiivillä, myös kiinteistökauppoja.

Ikävä ja vaarallinen tosiasia on, että tärkeät ja puolustuksen kannalta arveluttavat kaupat on saatettu tehdä jo yli 20 vuotta sitten. Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak arveli IS:lle vuonna 2016, että venäläisten Suomessa tekemillä maakaupoilla olisi myös strategista merkitystä.

– Puolustusvoimien toimintojen läheltä on ostettu paikkoja, mihin ei ole ollut nähtävissä mitään rationaalista virkistyksellistä tai taloudellista syytä, hän linjasi tuolloin.

Ukrainan sodan myötä tutkijan lausunto muuttuu – hyytäväksi.

” Rahaa se on venäläinenkin rahaa, sanottiin.

Vuonna 2008 nähtiin Itä- ja Kaakkois-Suomessa venäläisten rynnistys rantatonttien ja -mökkien ostoon. Kaikki ostokset eivät varmasti kestä päivänvaloa, mutta silloin ei kukaan tarkistanut ostajien taustoja ja tarkoitusperiä.

Laki puolustusministeriön ennakkotarkastuksesta astui voimaan kohtalokkaan myöhään.

Jälkeenpäin on sitten ihmetelty koulujen, entisten rajavartioasemien, laivaväylien lähellä olevien saarien, valtateiden viereisten tonttien ja tunturikeskusten liepeillä sijaitsevien maapalstojen päätymistä venäläisille – unohtamatta venäläisen ydinvoimalan rakentamista Pyhäjoelle.

Tosin aika moni suureellinen tonttihankinta on edelleen rakentamatta.

Miten tässä näin kävi?

Kiinteistökaupoista huolestuneet lytättiin russofobisina intoilijoina, jotka näkevät mörköjä joka kulman takana. Rahaa se on venäläinenkin rahaa, sanottiin. Nyt nämä meuhkaajat ovat hiljaa, kun Putinin aseet teurastavat ukrainalaisia.

Lappi on strategisesti tärkeä alue Jäämeren turvallisuuspoliittisen tasapainon takia. Lapissa venäläiset ovat olleet liikkeellä jo varhain.

Lapin Kansa kertoi viikonvaihteessa (2.4.) venäläisestä lääkäristä, joka halusi ostaa Rovaniemeltä – Napapiiriltä – maata matkailukäyttöön vuonna 2009. Kohde sijaitsee Rovaniemen lentokentän eli Lapin lennoston Hornetien tukikohdan vieressä: nyt ollaan siis pohjoisen ilmapuolustuksen kovassa ytimessä.

Lapin lennoston Hornetia tankataan Rovaniemellä.

Lentotukikohdan lisäksi lähellä on Länsi-Euroopan suurin ampuma-alue Rovajärvellä, jossa tykistö, panssarijoukot ja ilmavoimat harjoittelevat säännöllisesti, kesällä ja talvella. Naton kumppanuussopimuksen perusteella alueella liikkuu aika ajoin myös Nato-maiden kalustoa.

Lapin Kansan mukaan kauppa kaatui valtuustossa, kun siellä epäiltiin ostajan tarkoitusperiä, onneksi. Kaupungin virkamiesjohto olisi ollut valmis myymään. Tontin vuokraus ei Sotshista Mustanmeren rannalta kotoisin ollutta venäläislääkäriä enää kiinnostanut.

Sen jälkeen ostajasta ei ole ollut havaintoja.

Eikä aina asialla ole venäläiset. Myös omaa suurvaltaunelmaansa elävä Kiina on aktivoitunut mm. Lapissa. Kiinalaisia ostajia kiinnosti viime vuonna Kemijärven lentokenttä – kivenheiton päässä Rovajärven ampuma-alueelta.

Kenttäkanuuna puhuu Rovajärven ampumaleirillä Lapissa.

Sinänsä omistaminen ei ole rikos, eikä voikaan olla oikeusvaltiossa, mutta kiinteistön käyttötarkoitus ja siellä tapahtuva toiminta voi olla laitonta.

Turvallisuusviranomaisilla on käsitys omien kohteidensa läheisyydessä olevista kiinteistöistä. Tietojen perusteella tehdään ei-julkiset riskiarviot ja suojaamistoimenpiteet jo nyt. Näin tehtiin Hangossa pari vuotta sitten Boris Rotenbergin hankkeille.

Lue lisää: IS selvitti: Puolustusvoimat esti Putinin ystävän rakennus­hankkeen harjoitus­alueen viereen Hangossa

Mutta riittääkö tämä?

Ei.

Jos omistus uhkaa kansallista turvallisuutta, se voidaan lain mukaan lunastaa valtiolle. Siksi puolustusministeriön pitäisi käydä takautuvasti läpi kaikki ulkomaalaisten kanssa tehdyt kiinteistökaupat 2000-luvulla – varmuuden vuoksi.

Kauppojen jäljittäminen on hankalaa. Monesti varsinainen ostaja löytyy, jos yleensä löytyy, vasta monien välikäsien kautta; on sekavia yritysryppäitä ja rekisteritietokin on hajallaan siellä täällä. Työtä riittää, mutta nyt on tosi kyseessä: Suomen turvallisuus.

Ei vähempää eikä enempää.