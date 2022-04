Koronan synkimmät hetket ovat Suomessa nyt – miten tähän on tultu? Asiantuntija uskoo tilanteen paranevan pian

Virallinen ohje on jäädä oireiden ilmaantuessa kotiin ja tehdä koronatesti.

THL on antanut ohjeet koronan hoitoon ja testaamiseen.

Alkuvuoden heikentyvä tilanne ei vaikuta ohjeisiin.

– Suositukset ovat edelleen voimassa, sanoo ylilääkäri Hanna Nohynek.

Jos on koronaan viittaavia oireita ja oireet ovat lieviä, THL kehottaa tekemän kotitestin.

Suositus on välttää kontakteja ja pysytellä kotona vähintään viisi vuorokautta.

Jos tulee hengenahdistusta ja muita vakavia oireita, on syytä ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon.

Jos kotitestin tulos on positiivinen, sitä ei yleensä tarvitse varmistaa terveydenhuollon testillä.

Kotitestin negatiivinen tulos on luotettavampi, jos testi toistetaan useana peräkkäisenä päivänä.

Jos on testillä varmistettu koronavirustauti, THL suosittelee pysyttelemään kotona siihen saakka, kunnes on ollut kaksi oireetonta vuorokautta ja oireiden alusta on kulunut vähintään 5 vuorokautta.