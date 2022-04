Kommentti: Suomi haki turvaa Venäjää vastaan myös 1940–41 – silloin suomalaisia huijattiin

Suomen Nato-tunnusteluja ei voi verrata Suomen hakeutumiseen natsi-Saksan kainaloon, koska Butsha on kaikkien silmien edessä. Berliinissä neuvoteltiin salaa, kirjoittaa toimittaja Tuomas Manninen.

Sodan ensimmäinen uhri on totuus.

Ajatus löytyy Arthur Augustus William Harry Ponsonbyn, joka oli Shulbreden 1. paroni Ponsonby, vuonna 1928 kirjoittamasta kirjasta Falsehood in Wartime: Propaganda Lies of the First World War.

Alun perin sen esitti yhdysvaltalainen senaattori Hiram Johnson. Tai kreikkalainen runoilija Aiskhylos, joka osallistui Salamiin taisteluun 480 eKr.

Yhtä kaikki, niin totta!

Sodassa harjoitetaan propagandaa. Ja journalismia, joka on historiankirjoituksen esiaste. Menee vuosia ennen kuin historiankirjoitus saa ilmaherruuden.

On maita, joissa historiankirjoitus on propagandan jatkamista toisin keinoin. Mainittakoon kaksi, yksi ja sama: Neuvostoliitto, Putinin Venäjä.

Vasta Gorbatshovin glasnostin ja Jeltsinin suojasään aikana tunnustettiin Neuvostoliiton olleen talvisodan hyökkääjä. Tosin tuo ”luoteinen rajakonflikti” oli jäänyt Suuren isänmaallisen sodan varjoon.

Joten ketä kiinnosti?

Kuinka monta vuosikymmentä tarvitaan, että Putinin propagandakoneen verihurmeisten rattaiden ja mustan mullan mutaamien telaketjujen väleistä versoo historian kirjoitus, joka kertoo Venäjän aloittaneen 24.2.2022 täysimittaisen hyökkäyssodan.

Kuten natsi-Saksa 22.6.1941.

Että se ei mennytkään niin, kuten Venäjän television ykköskanavan reportteri oli kertonut: ”Erityisoperaatiota suorittavan Venäjän armeijan tärkein tehtävä on suojata Ukrainan siviilejä ja luoda olosuhteet, joissa on mahdollista käydä töissä, mennä kauppaan ja viedä lapsia kouluun”.

Vaan että siviilit ja lapset tapettiin.

Että oli Butsha.

Pahimmassa skenaariossa sota eskaloituu maailmansodaksi. Ei kahta kolmannetta. Siinä mittakaavassa hyökkäys Ukrainaan kutistuu paradoksaalisesti ”sotilaalliseksi erityisoperaatioksi”. Kuten talvisota oli ”rajakonflikti”.

Suurvallat ovat siitä ikäviä, että itseriittoisuudella ei ole äärtä eikä rajaa. Jos suurvalta olisi ihminen, kuka jaksaisi istua samassa pöydässä omaan erinomaisuuteensa tikahtuvan suurvallan kanssa?

Suurvalta olisi suuna ja päänä, humaltuisi välillä aggressiiviseksi, nauraisi omille huonoille vitseilleen ja puuduttaisi läsnäolijat omahyväisillä tarinoilla epäkiinnostavista seikkailuista, joissa on aina puhtoisen sankarin roolissa.

Vain pienillä mailla on kyky itseironiaan.

On pakko olla.

Mutta ei historiankirjoitus ole vapaata itsepetoksesta pienissäkään maissa. Otetaan esimerkiksi Suomi, jonka parhaiten tunnemme.

Vaikka historiankirjoituksemme on vapaata ja kunnianhimoista, uudet tulokset saavuttavat suuren yleisön hitaasti jos ollenkaan. Osa kansasta ei usko uusia tutkimuksia, koska omaksui vanhat.

Aika moni on yhä siinä käsityksessä, että jatkosota syttyi, koska Neuvostoliiton ilmavoimat pommitti Suomea 25.6.1941.

Ei, kyllä se alkoi jo 22.6.1941.

Otetaan toinen esimerkki, vähemmän tunnettu.

Juuri ilmestyneessä Historiallisessa Aikakauskirjassa jatkuu debatti Eino Murtorinteen ja Pekka Visurin jo vuonna 2019 ilmestyneestä kirjasta Hitlerin ja Stalinin kaupankäynti Suomesta: Kiista Suomen asemasta Saksan ja Neuvostoliiton vaikutuspiirissä.

Minulta meni kirja aikoinaan vähän ohi.

Niinpä olen kuvitellut syyn Suomen lipumiseen natsi-Saksan liittolaiseksi olleen ulkoministeri Molotovin marraskuussa 1940 Berliinissä Hitlerille esittämä Stalinin pyyntö päästä viimeistelemään Suomen valloitus.

Hitlerin sanotaan kieltäneen, mutta pyydettiinkö?

Hitlerin ja Molotovin tapaamisessa Berliinissä loppusyksyllä 1940 Saksa halusi saada Neuvostoliiton lähtemään neljänneksi akselivallaksi Italian ja Japanin rinnalle.

Murtorinteen ja Visurin näkemys Berliinin kokouksesta perustuu julki tulleisiin kokouspöytäkirjoihin.

VTT Tapio Tervamäki teilasi Murtorinteen ja Visurin tulokset ja luonnehti heitä ”diktaattorin (Stalin) valkopesijöiksi”. Berliinin lisäksi häntä kauhistutti herrojen näkemys talvisotaan johtaneista neuvotteluista.

Vastauksessaan Visuri ja Murtorinne luonnehtivat Stalinia kansalaisiaan tapattaneeksi hirmuhallitsijaksi, joka oli ulkopolitiikassa ”verraten varovainen ja valmis tarvittaessa perääntymään”.

Syksyllä 1939 Stalinin tavoite oli turvata Leningrad sulkemalla Suomenlahti.

Stalin lähti henkilökohtaisesti johtamaan neuvotteluja, toisin kuin Baltian maiden kanssa. Aluevaatimuksia lievennettiin. Kun Hangosta ei saatu vuokrattua tukikohtaa, neuvottelut katkesivat.

Talvisodassa oli aie vallata koko Suomi, mutta rauhansopimus maaliskuussa 1940 tehtiin muuttuneessa tilanteessa.

Länsivallat olivat liittymässä Suomen tueksi.

Murtorinteen ja Visurin mukaan Berliinissä Hitler halusi varmistaa, ettei Neuvostoliitto liity Saksan vastaiseen rintamaan. Sille tarjottiin paikkaa Saksan, Japanin ja Italian akselisopimuksessa.

Neuvostoliitto halusi sivujuonteena poistaa Molotovin-Ribbentroppin sopimuksen salaisen lisäpöytäkirjan etupiirijaosta syntyneet ”epäselvyydet”.

Suomessa oli alkanut saksalaisten joukkojen kauttakulku Norjaan.

”Molotov ei missään vaiheessa keskustelua vaatinut Hitleriltä oikeutta Suomen miehittämiseen tai likvidoimiseen, kuten Suomessa elävä legenda sitkeästi väittää”, Murtorinne ja Visuri kirjoittavat.

Olihan Venäjä saavuttanut talvisodassa alkuperäisen tavoitteensa: rajansiirron Kannaksella, Suomenlahden saaret, Hankoniemen. Ja enemmänkin.

Stalin oli antanut Molotoville tehtäväksi selvittää, mitä olisi Hitlerin seuraava siirto.

Ja lopettaa saksalaisten kauttakulku Suomessa.

Saksa ei suostunut. Muitakin erimielisyyksiä oli muun muassa Balkanin suunnalla.

Loppu on historiaa.

Neuvostoliitto ei liittynyt akselisopimukseen.

Saksa päätti nitistää Neuvostoliiton ennen kuin Yhdysvallat ehtii liittyä sotaan. Operaatio Barbarossasta päätettiin muodollisesti 18.12.1940. Suomi haluttiin mukaan, koska Leningradin suunta oli tärkeä.

Suomen kosiskelussa hyödynnettiin ”väritettyjen ja jopa täysin valheellisten tietojen syöttämistä eri reittejä Suomen päättäjille”.

Suomi peloteltiin liittolaiseksi ja syntyi tarina ainoasta vaihtoehdosta.

Historia ei toista itseään samalla tavalla, vaikka maantieteen pysyväisluontoisuudesta johtuen samat asetelmat toistuvat loputtomasti.

Suomessa pohditaan jälleen liittymistä Venäjän suunnalta katsottuna läntiseen sotilasliittoon, nyt ei Saksaan, vaan Natoon.

Tällä kertaa päätöstä ei tarvitse tehdä valheellisten tietojen varassa. Berliinissä 1940 neuvoteltiin salassa. Ukrainassa Venäjä sotii maailman silmien edessä – maailman lukuun ottamatta sen silmälapullista venäläistä siivua.

Sotarikosta seurataan lähes suorana lähetyksenä. Siksi moni on ratkaissut Nato-kantansa, ei järjen, vaan tunteen perusteella.

Järki on yliarvostettua, koska ilman tunteita ei ole moraalia. Järki on kyynisyyden isoveli.