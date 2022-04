Lastenlääkäri ehdotti muutoksia Vilja Eerikan murhan jälkeen – mitään ei toteutettu

Helsingin kouluterveydenhuollon ylilääkäri yritti ajaa viranomaisten tiedonkulkuun parannuksia Vilja Eerikan murhan jälkeen.

Elina Hermanson on lastentautien erikoislääkäri ja nuorisolääkäri. Kuva vuodelta 2016.

Helsingin Latokartanon epäilty perhesurma nosti uudelleen esille 8-vuotiaan Vilja Eerikan murhan kymmenen vuoden takaa.

Vilja Eerikan kuolema johti virkarikosoikeudenkäyntiin, jossa syytteessä oli 11 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Yhdeksän kohdalla syytteet hylättiin. Oikeus katsoi, ettei tieto kulkenut lastensuojelun ja terveydenhuollon välillä. Lastensuojeluun vaadittiin parannuksia.

Helsingin kouluterveydenhuollon ylilääkärinä vuosina 2013–2017 Elina Hermanson kirjoitti sunnuntaina Helsingin Sanomissa, että hän teki parannusehdotuksia tiedonkulun parantamiseksi, mutta niitä ei toteutettu.

Lapsi-asiavaltuutettu Elina Pekkarinen arvioi Ilta-Sanomille viime viikolla, että hyvin harva perhesurmista tehtyjen selvitysten toimenpidesuosituksista on toteutunut.

– Olemme hirveän taitavia selvittämään asioista ja luomaan erilaisia strategioita, mutta ne eivät lähde koskaan elämään. Käytännön tasolla jatketaan niin kuin ennenkin ja siirrellään vastuuta, kunnes tulee ruumiita, hän analysoi.

Hermanson kertoo IS:lle, että oikeudenkäynnin jälkeen sosiaali- ja terveysviraston johto pyysi parannusehdotuksia, jotta vastaava tapaus ei toistuisi.

– Kouluterveydenhuollolla ei ollut mitään tietoa siitä, että koulun opettajakunta oli tehnyt Vilja Eerikasta useita lastensuojeluilmoituksia, hän sanoo.

Hermanson ehdotti, että opettaja, joka tekee lastensuojeluilmoituksen pyytäisi perheeltä lupaa kertoa asiasta kouluterveydenhoitajalle. Jos perhe ei tähän suostuisi, asia kirjattaisiin lastensuojeluilmoitukseen.

– Opetusvirasto ei ollut kiinnostunut muuttamaan yhtään mitään, koska opetusviraston edustajia ei ollut syytettynä oikeudenkäynnissä, Hermanson kertoo.

Hermansonin kokemuksen mukaan kukin ammattikunta eli lastensuojelu, opetusviranomaiset ja kouluterveydenhuolto hoitavat tiukasti omat roolinsa eikä kenelläkään ole kokonaiskuvaa.

– Lain mukaan ammattilaiset eivät saa keskustella lapsen asioista ilman selkeää lupaa. Olen kuullut sanottavan, että Suomessa on maailman paras tietosuoja. Varmaan onkin, mutta sen kääntöpuoli on tämä.

Helsingin kouluterveydenhuolto ei esimerkiksi saa koululaisten poissaolotietoja.

– On vaikea auttaa lasta, joka ei ilmesty terveystarkastukseen, jos ei tiedetä, että tämä nimenomainen lapsi on todella paljon pois koulusta. Ihan jokaisen poisjäävän perään ei voida samalla tarmolla juosta, tarkastuksethan ovat vapaaehtoisia.

– Salassapito on viety liian pitkälle. On täydellisen järjetöntä, että kuraattori ja kouluterveydenhoitaja eivät uskalla keskustella keskenään lapsesta, joka on kummankin hoidossa, hän jatkaa.

Hän ei usko, että kaltoinkohtelutapauksissa huoltajat antaisivat lupaa lastensuojeluilmoituksesta kertomiseen. Se olisi kuitenkin signaali lastensuojelulle.

– Jos lastensuojelija saa ilmoituksen, etteivät vanhemmat anna lupaa kertoa lapsen asioista kouluterveydenhuollolle, niin silloin lastensuojelun sosiaalityöntekijä soittaisi kouluterveydenhuoltoon ja kyselisi asioista.

Sosiaalityöntekijällä on lainmukainen oikeus saada tietää kaikki lapseen liittyvät asiat. Hermanson sanoo, että Vilja Eerikan tapauksessa äitipuoli oli kouluterveydenhuollon ainoa tietolähde.

Vilja Eerikan tapauksen jälkeen lainsäädäntöä on osin parannettu, muun muassa terveydenhuoltoon tuli velvollisuus ilmoittaa pahoinpitelyistä suoraan poliisille.

Elina Hermanson korostaa, ettei arvostele kenenkään ammattitaitoa vaan yhteispeliä. Hän kokee sympatiaa lastensuojelun työntekijöitä kohtaan.

– Tällä hetkellä lastensuojelijat ovat sellaisessa nurkassa, että heidän pitää hirveästi varautua siihen, että tulee oikeudenkäynti heidän päätöksistään. Viranomaisella on ihan mieletön todistetaakka, että hän voi ottaa lapsen pois vanhemmaltaan.

Suomessa kuolee vuosittain noin 3–10 lasta oman vanhemman käden kautta.

Opetusvirasto on nykyään Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Toimialajohtaja Satu Järvenkallas vastasi Ilta-Sanomien kysymyksiin sähköpostilla.

Miksi opetusviraston johto ei antanut opettajille ohjeistusta Helsingin kouluterveydenhuollon ylilääkärin Elina Hermansonin tekemän parannusehdotuksen mukaisesti?

– Kun opetusviraston ja koulun toimintaa selvitettäessä todettiin, että opetusvirasto ja koulu olivat toimineet lainsäädännön mukaisesti. Sen mukaan mm. koulun työntekijöiden tulee arvioida, milloin on syytä tehdä lastensuojeluilmoitus tai milloin tilanteesta pitää ilmoittaa myös poliisille.

– Hermanson kirjoituksessaan kertoo ehdotuksestaan, että koululta olisi automaattisesti ilmoitettu lastensuojeluilmoitus myös kouluterveydenhuoltoon. Kouluja informoitiin tuolloin siitä, että myös kouluterveydenhuollolle on syytä ilmoittaa näistä tilanteista aina silloin, kun se on tarkoituksenmukaista tai lapsen edun mukaista.

Hermanson kritisoi, että järjestelmä on siiloittunut eikä tieto kulje. Kukin ammattikunta (lastensuojelu, opetusviranomaiset ja kouluterveydenhuolto) hoitavat omat roolinsa eikä kenelläkään ole kokonaiskuvaa. Miten kommentoitte tähän?

– Kouluilta tehdään lastensuojeluilmoitus aina, kun se on lastensuojelulain mukaan tehtävä. Samoin ilmoitamme asiasta poliisille, kun tilanne sitä vaatii. Ilmoituksen tekee se, joka asian parhaiten tuntee eli opettaja, oppilashuollon tai vaikkapa kouluterveydenhuollon edustaja. Lisäksi voimme konsultoida sekä lastensuojelua että poliisia. Olemme ohjeistaneet kouluja ja oppilaitoksia siitä, kuinka nämä ilmoitukset tehdään. Olemme myös päivittäneet lastensuojelun kanssa ohjeistuksen tiedonkulusta lastensuojelun ja perusopetuksen välillä.

– Yksittäisen oppilaan asioissa koululle kootaan yksilökohtaisen opiskeluhuollon monialainen asiantuntijaryhmä. Tämän ryhmän jäsenet voivat vaihtaa keskenään kaiken oppilaan auttamisen kannalta keskeisen tiedon. Kouluterveydenhuollon edustajat ovat luonnollisesti useimmiten tällaisen ryhmän toiminnassa mukana. Huoltajien luvalla voidaan toki jakaa tietoa muutenkin.