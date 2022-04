Oliko kohuttu Suomineidot-sarja virhe Yleltä? Mats Uotila ja Lauri Lindén vastaavat

Mats Uotila ja Lauri Lindén ottavat kantaa siihen, oliko Suomineidot-sarjan esittäminen virhe Yleltä. Samalla syntyy väittely siitä, mihin Ylen pitäisi käyttää rahojaan.

Ylen uusi dokumenttisarja Suomineidot sai aikaan suuren kohun. Neliosainen sarja kertoo Ylen tiedotteen mukaan kolmen kansallismielisen naisen arjesta ja unelmien tavoittelusta.

Arvostelijoiden mielestä sarja normalisoi rasismia ja syrjintää, eikä verovaroilla rahoitetun Ylen olisi pitänyt sarjaa esittää. Ylen luovien sisältöjen johtaja ja vastaava päätoimittaja Ville Vilén puolusti sarjaa kirjoittamalla, että kansallismielisyys ja siihen liittyvät ilmiöt eivät ole uusia, eivätkä ilmiöt tai suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen tyytymättömät ihmiset poistu ”silmät sulkemalla”. Hänen mukaansa jonkin aiheen käsitteleminen tai ohjelman esittäminen eivät tarkoita sitä, että Yle hyväksyisi niissä esitetyn maailmankuvan.

Onko Suomineidot-sarjan esittäminen virhe Yleltä?

Uotila: Ville Vilén on oikeassa. Journalistien pitää käsitellä yhteiskunnallisia ilmiöitä laajasti, ei haastatella vain samaa mieltä olevia. Kenestäkään ei tule rasistia siksi, että katsoo rasisteista tehdyn dokumentin. Tosin yksi naisista oli maltillisen konservatiivinen ja loput kaksi äärioikeistolaisia. Kaikkia kolmea ei siis voi niputtaa yhteen.

Lindén: Sinällään olen samaa mieltä. En minä vasemmistolaisena haluaisikaan, että Yleisradio näyttää vain vasemmistolaista materiaalia. Suomineidoissa kyse oli kuitenkin, että avoin natsihenkisyys päästettiin parrasvaloihin ja ennen kaikkea siitä, miten Ylen viestintä toimi.

Uotila: Minusta sarja oli silmiä avaava. Noinkin ajattelevia ihmisiä on olemassa ja siitä on hyvä olla tietoinen. Äärioikeistolaisten naisten ajattelu ymmärrettävästi vihastuttaa, koska heidän tavoittelemansa yhteiskunta olisi hirveä paikka elää. Eivät he kuitenkaan lakkaa olemasta, jos asia lakaistaan maton alle. Siksi dokumentti oli hyvä tehdä.

Lindén: Väitän, että suuri osa siitä porukasta, jotka pitivät dokumenttia hyvänä ideana olisivat olleet valittamassa, jos verorahoilla olisi tehty dokumentti Antifaa sympatisoivista ihmisistä. Minusta on toisaalta hyvä, että Yle tuottaa meille monipuolista sisältöä. Olisi kuitenkin positiivista, että dokumentissa haastettaisiin natsinäkemyksiä.

Uotila: Se, mitä Ylen tulee tuottaa, on sitten toisen keskustelun aihe. Dokumentit ovat kuitenkin sieltä vähiten turhasta päästä. Maailman koulutetuimpiin kuuluva kansa pystyy kyllä katsomaan dokumentin ääriajattelijoista ilman, että toimittaja kertoo, mitä mieltä katsojan tulee olla. Kyllä meidän sen verran on luotettava suomalaisiin.

Lindén: Hämmentävintä oli Ylen toiminta dokumentin kansikuvan kanssa. Toisessa kuvassa natsipaita oli sensuroitu pois. Sehän oli kohun kärki ainakin Twitterissä. Julkaisuajankohta rasismin vastaisena viikkona oli myös kyseenalainen. Pelisilmää olisi voinut käyttää siltä puolelta.

Uotila: Tuo paidan uusnatsitunnuksen sensuuri oli kieltämättä kummallista. Tällaisista asioista voi syystäkin antaa kritiikkiä, mutta eivät nämä Ylestä tai dokumentista rasismia normalisoivia tee. Hyvää journalismia se oli kaikin puolin ja sellaista Ylellä olisi mukavaa nähdä lisää Sohvaperunoiden tai Pillupäiväkirjojen sijaan.

Lindén: Lähinnähän dokumentti on näiden kansallismielisten naisten elämän seuraamista. Dokumentin määritelmän näkökulmasta se jää melko köykäiseksi. Mutta mielestäni kiinnostavampi keskustelu, joka tästäkin tapauksesta syntyi, on se, mikä on Ylen rooli yhteiskunnallisesti. Mitä sisältöä sen tulisi tuottaa, ja toisaalta Yle-veron tarkoituksellisuudesta.

Uotila: Kieltämättä oli huvittavaa huomata, että heti kun Yle julkaisi jotain vasemmistolaisen ajatusmaailman ulkopuolelta, niin sen kritisoimisesta tuli sallittua. Sinänsä tervetullut muutos. Minun mielestäni Ylen rahoitus voitaisiin vaikka puolittaa. Viihdeohjelmien tuotanto ei yksinkertaisesti ole valtion tehtävä.

Lindén: Tutkimusten mukaan suomalaiset pitävät Yleä tärkeänä. Ja tässä maailman ajassa riippumattomalle uutismedialle on suora tarve. Myös Ylen viihdesisällölle on kansassa kova kysyntä, ja on vaikea nähdä, mihin raja vedettäisiin. Jokaisella tuntuu olevan oma näkemys siitä, mikä on turhaa ja mikä ei. Pitäisikö esimerkiksi suomalaisten rakastamat jalkapallon MM-kisat siirtää näytettäväksi maksukanaville pienituloisten ulottumattomiin?

Uotila: Ylen budjetti on kohta jo yli 600 miljoonaa euroa vuodessa. Uutisia ja MM-kisoja varten ei tarvita noin paljon rahaa. Kaikkeen ei yksinkertaisesti ole varaa, eikä valtion tehtävä ole näyttää NHL-otteluita tai Game of Thronesia ilmaiseksi kaikille. Itse tykkään penkkiurheilusta, mutta en halua pakottaa naapureitani kustantamaan sitä minulle.

Lindén: Meillä jokaisella on varmasti omat käsityksemme siitä, mitä Ylen tuotantoa ei kiinnosta katsoa. Se onkin todella monipuolisesti suunnattu koko kansalle. Joka viikko yhdeksän kymmenestä yli 15-vuotiaasta suomalaisesta klikkaa Ylen tuotantoa. Kyse on siis koko kansakunnan kattavasta instituutiosta. Leikattavaa olisi paremmistakin paikoista.

Uotila: Ylellä on niin suuri budjetti, että se jyrää alleen suuren osan markkinaehtoisista toimijoista. Sillä on paikkansa yhteiskunnassa, mutta se paikka ei ole 600 miljoonan euron kokoinen. Tarpeellinen viihdetuotanto syntyy kyllä myös markkinaehtoisesti. Näin se toimii muuallakin Euroopassa.

Lindén: Muistetaan, että veroa peritään vain tietyn tulotason jälkeen. Näin turvataan tehokkaasti myös pienituloisten uutis- ja viihdetarjonta. Minusta kyse on yhdestä suomalaisen hyvinvointivaltion piirteestä, vaikka toki tärkeämpääkin rahoitettavaa valtiolla on. Tyytyväisiä Yle-veron maksajia on enemmistö kansasta. Tästä voi olla eri mieltä, mutta itse pidän Ylen puolia tässä keskustelussa.

Uotila: Ei ulkomaisten viihdeohjelmien näyttäminen ole hyvinvointivaltion piirre. Se on merkki siitä, että valtio tunkeutuu sille kuulumattomalle tontille. Tämä on verorahojen väärinkäyttöä ja myös arvovalinta. Itse leikkaisin Yleltä puolet; siinä olisi 300 miljoonaa euroa vaikka hoitajien palkankorotuksiin.

Lindén: Itse nautin tuotannosta, jota saan hyödyntää muun muassa Yle areenan muodossa, ja voisin maksaa siitä veroja enemmänkin. Ja kyllä sinne yksi Suomineidotkin mahtuu. Kaikkein tärkeintä on myös tulevaisuudessa turvata mainostuloista riippumaton valtiollinen uutistuotanto. Se on meillä maailman huippua. Siitä ei ainakaan ole rahaa leikattavaksi.

Uotila: Sinä nautit ja sinä voisit maksaa, mutta naapurisi välttämättä ei ja silti hänen on pakko. Se on se ongelma. Kuten todettua, uutisia, dokumentteja ja mitalikisoja voi näyttää murto-osalla nykyisestä budjetista. Mitä jos luotetaan markkinatalouteen niin kuin muissakin maissa ja käytettäisiin rahaa oikeasti tärkeisiin kohteisiin. Resurssit ovat rajalliset ja kaikkeen ei ole varaa.

Mats Uotila on Sastamalasta kotoisin oleva 17-vuotias kokoomuslainen. Lauri Lindén on Helsingistä kotoisin oleva 20-vuotias vasemmistolainen. Uotila ja Lindén väittelevät tällä palstalla ajankohtaisista aiheista.