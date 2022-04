Huhtikuun sääennuste on viileä ja luminen.

Maaliskuun alun ja puolivälin lämmin ja aurinkoinen sää sai suomalaiset iloitsemaan kevään saapumisesta. Kuun loppu oli kuitenkin poikkeuksellisen talvinen.

Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Juha Tuomalan mukaan kolea sää ei näytä väistyvän vielä huhtikuussakaan.

– Huhtikuun ensimmäinen viikko on epävakainen. Maanantaista keskiviikkoon on odotettavissa lumisateita. Myös viikonloppuna on odotettavissa lumikuuroja, Tuomala ennustaa.

– Pilvisyys on ajoittain runsasta, minkä vuoksi lämpötilat eivät pääse nousemaan. Päivälämpötilat jäävät kahdesta kolmeen astetta tavanomaista viileämmäksi, Tuomala kertoo.

Kylmyyden taustalla on Forecan mukaan polaaripyörteen keväinen hajoaminen.

Pohjoisen napa-alueen ja eteläisempien leveysasteiden välinen suuri lämpötilaero synnyttää pyörteen ja pitää sitä yllä. Kun auringonsäteilyä lankeaa kevätkuukausina pohjoisen napajäätikön ylle ja alue lämpenee, eri leveysasteiden väliset lämpötilaerot kutistuvat. Silloin pyörre lakkaa pyörimästä, Forecan blogissa kerrotaan.

– Kun polaaripyörre hajoaa, se mahdollistaa itäisimpien ilmavirtausten valumisen Suomen päälle. Maanpinnan tasolla se tuntuu viileänä säänä, Juha Tuomala toteaa.

Forecan mukaan yleensä toukokuuhun mennessä auringonsäteily on tasoittanut napa-alueen ja eteläisempien leveysasteiden välisiä lämpötilaeroja niin tehokkaasti, että polaaripyörteestä tulee merkityksetön seuraavaksi liki puoleksi vuodeksi. Kesällä polaaripyörre ei enää vaikuta Suomen säähän.

Syynä koleaan huhtikuun säähän voivat olla myös poikkeuksellisen heikot länsivirtaukset ylemmässä ilmakehässä.

Eurooppalaisen keskipitkien sääennusteiden keskuksen ECMWF:n mukaan länsivirtausten keskimääräinen voimakkuus keskileveysasteilla ylemmässä ilmakehässä on laskemassa huhtikuun ensimmäisellä viikolla poikkeuksellisen alhaiseksi, kerrotaan Forecan blogissa.

Tuomolan mukaan huhtikuu on tavallista viileämpi, sillä lämmintä ilmaa ei pääse nousemaan Keski-Euroopan tasalta pohjoisemmaksi matalapaineen vuoksi.

– Huhtikuun kahdella viimeisellä viikolla sää on puolestaan korkeapainetyyppinen, minkä vuoksi kylmää ilmaa purkautuu pohjoisesta tai koillisesta, lähinnä Jäämeren suunnasta, Tuomola kertoo.