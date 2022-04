Onneksi ei järjestetty kansanäänestystä hävittäjät vai vanhusten vaipat, sillä olisin äänestänyt väärin, kirjoittaa uutispäällikkö Riika Kuuskoski.

Ensi viikolla saa elokuvateattereissa ensi-iltansa loistava elokuva vanhustenhoidon arjesta, Susanna Helken ohjaama Armotonta menoa - hoivatyön lauluja. Se on äärimmäisen yhteiskunnallinen dokumentti äärimmäisen tärkeästä työstä, sen ongelmista ja sen sankareista.

Valitettavasti ensi-ilta osui kohtaan, joka uhkaa typistää sen lakkoelokuvaksi, alkoihan hoitajalakko perjantaina, viikko ennen ensi-iltaa. Näytöksessä, jossa elokuvan näin, suurinta innostusta ja hihkuntaa herätti se hetki, jossa vaadittiin lisää palkkaa hoitajille.

Hoitajalakko alkoi mahdollisimman huonoon aikaan.

Tehyn pelisilmä petti pahasti, kun 25 000 hoitajaa menee lakkoon tilanteessa, jossa Euroopassa jyllää sota, koronan sairaalaluvut ovat korkeimmillaan ja koronapandemian hoitovelkaa on rutosti.

Puhumattakaan suojelutyön rajauksista. Perjantaiaamuna Tyksin vt. sairaalajohtaja Sirkku Jyrkkiö kertoi Mediuutisille, ettei dialyysissä ei ollut tarpeeksi suojelutyöhoitajia ja useita potilaita oli jäämässä ilman dialyysiään, ellei sopua saada.

”Heidän pitää muutaman vuorokauden sisällä päästä dialyysiin selvitäkseen hengissä”, Jyrkkiö sanoi Mediuutisille. Syöpäleikkaukset oli peruttu.

Naisvaltaisten alojen matalapalkkaisuus on väärin. Hoitajat tekevät tärkeää työtä ja ihmisten hoidosta pitäisi maksaa vähintään se mitä koneiden hoidosta.

Mutta nyt ei ole se hetki, jolloin arvonpalautus voidaan ulosmitata.

Hoitajille vaaditaan palkkaohjelmaa, joka nostaisi palkkoja viiden vuoden ajan joka vuosi 3,6 prosenttia normaalien sopimuskorotusten päälle. Näin päästäisiin palkka­kuopasta.

Olen pitänyt itseäni solidaarisena pienipalkkaisia naisia kohtaan. Nyt olen onnellinen, että ei ole järjestetty kansanäänestystä siitä, hankitaanko hävittäjiä vai laitetaanko rahat vanhusten vaippoihin ja hoitajien palkkoihin. Olisin varmasti äänestänyt vanhusten ja hoitajien puolesta, ja nyt kaduttaisi.

Hoitajien palkoissa ei ole kyse vain työmarkkinapolitiikasta, työnantajien ja työntekijöiden neuvotteluista. Työnantaja, se olemme useimmiten me – kyse on julkisesta taloudesta. Veronmaksajien rahoista ja niiden käytöstä. Politiikka on arvojen autoritääristä allokointia, opin valtio-opin peruskurssilla – siis rahan jakamista.

Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju heitti A-talkissa torstaina, että korkeampiin hoitajapalkkoihin toki on varaa, jos tehtäviä vähennetään ja tehokkuus kasvaa. Jäljelle jääville hoitajille voitaisiin maksaa enemmän.

Kukaan ei tiedä, mikä on koronapandemian ja sen kerrannaisvaikutusten hintalappu ja mitä korona teki taloudelle. Kukaan ei tiedä, miten Ukrainan sota vaikuttaa talouteen. Se tiedetään, että puolustusmenoista ei voida tinkiä.

Sote-uudistus näyttää lisäävän julkisen talouden kustannuksia, muun muassa sen tuoma palkka­harmonisointi, joka myös lisää monen hoitajan palkkaa.

Helken elokuva nosti esiin vanhustenhuollon ongelmat. En suinkaan ole varma, että hoitajien palkan nostaminen on ainoa tapa parantaa hoidon laatua. Tarvitaan intoa ja paikallista kekseliäisyyttä, joihin sote-uudistus toivottavasti kannustaa, työolojen parantamista ja itseohjautuvia tiimejä.

Yleisö nauroi kovasti digiprojektille ja roboteille, joita elokuvassa tuotiin vanhusten osastolle. Eivät ne tietenkään korvaa ihmisiä, mutta ehkä niillä kuitenkin on sijansa kokonaisuudessa ja ehkä yksityinen palvelutuotanto ei ole vain kirosana.

Tietenkin tarvitaan myös lisää hoitajia, joita parempi palkka voisi tuoda.

Kun lisät otetaan huomioon, sairaanhoitajan ansiot ovat kutakuinkin suomalaisten keskipalkan verran. Verrattuna moneen miesvaltaiseen ammattiin palkka on toki pieni, mutta ei se aivan surkea ole.

Onko Tehyn pelisilmä pettänyt myös siinä, että palkkakampanjassa ammatista on vuosia luotu kuvaa kauheana raadantana, jossa työolot ovat surkeat ja palkka naurettava? Kutsumusta ei tietenkään voi syödä, mutta ihaillun ammatin kuva on päästetty rapistumaan, ellei rapautettu.

Armotonta menoa -elokuvan keskiössä on ammattitaidollaan häikäisevä hoitaja Tiina, joka on taistellut aiemman työpaikkansa epäkohtia vastaan ja kohtaa vanhukset uskomattomalla lämmöllä ja huumorilla.

Sankarisairaanhoitaja elävästä elämästä.