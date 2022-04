Syyttäjät ovat ilmoittaneet tyytymättömyyttä Päivi Räsäsen syytteiden kaatumisesta

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi tällä viikolla kaikki syytteet, jotka Räsästä ja Luther-säätiön asiamiestä Juhana Pohjolaa vastaan oli nostettu.

Syyttäjät ovat tänään ilmoittaneet tyytymättömyyttä kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd) saamaan vapauttavaan tuomioon. Helsingin käräjäoikeus hylkäsi aiemmin tällä viikolla kaikki syytteet, jotka Räsästä ja Luther-säätiön asiamiestä Juhana Pohjolaa vastaan oli nostettu.

Räsäselle vaadittiin oikeudessa sakkoja kolmesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan hänen homoseksuaaleja koskevien kirjoitustensa vuoksi. Pohjolalle vaadittiin rangaistusta, koska hän vastasi yhden Räsäsen syytteissä mainitun pamfletin julkaisemisesta.

Syytteiden nostosta päätti valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen.

Käräjäoikeus totesi keskiviikkona antamassaan tuomiossa, että Räsänen esitti Twitterissä, uskonnollisessa pamfletissa ja Ylen radio-ohjelmassa loukkaavia kommentteja homoseksuaaleista. Ne eivät kuitenkaan olleet oikeuden mukaan rikollista vihapuhetta, joten oikeus hylkäsi syytteet.

”Syytteissä ei ole mitään valheellista”

Käräjäoikeus arvioi ratkaisussaan, että osassa syytekohdista väitettiin Räsäsen todenneen jotain sellaista, mitä tämä ei olisi sanonut. Valtakunnansyyttäjä Toiviainen kuitenkin puolustaa syytteiden sanamuotoja.

– Syytteessä on suorat siteeraukset siitä, mitä Räsänen on lausunut. Näiden siteerausten jälkeen alkaa syyttäjän kuvaus siitä, miten syyttäjän mukaan Räsäsen siteerattuja lausumia on objektiivisesti tulkittava, Toiviainen kertoo tiedotteessa.

Toiviaisen mukaan syyttäjien oli syytteessä yksilöiden kerrottava, mikä Räsäsen lausumissa loukkasi homoseksuaaleja.

– Käräjäoikeuden näkemys siitä, miten Räsäsen lausumia on tulkittava, poikkeaa syyttäjän tulkinnasta. Tämä ei ole oikeuskäytännössä poikkeuksellista. Tämä ei tarkoita sitä, että syyttäjä olisi antanut väärää tietoa. Syytteissä ei ole mitään valheellista, hän jatkaa.

Syyttäjät kertoivat STT:lle pian käräjäoikeuden päätöksen jälkeen pyytävänsä todennäköisesti jatkokäsittelylupaa Helsingin hovioikeudelta. Tyytymättömyyden ilmoittaminen on ensimmäinen askel tätä kohti. Syyttäjien on tehtävä valituksensa 30 päivän kuluessa tuomion antamisesta.