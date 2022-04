Sähköpotkulaudat palasivat Helsingin katukuvaan perjantaina.

Vuokrattavat sähköpotkulaudat ovat jälleen käytössä ympäri Helsinkiä. Potkulautojen käyttöön on tullut talven aikana uudistuksia, jotka käyttäjien jatkossa tulee huomioida.

Yksi uudistuksista on se, että jatkossa potkulaudat on parkkeerattava niille tarkoitetuille alueille. Laudoille osoitetaan 25 kohdetta Helsingin vilkkaimmin liikennöidyillä alueilla.

Laudan voi yhä jättää niin sanotun potkulautaparkkialueen ulkopuolelle, mutta laudasta on tällöin otettava kuva. Lautoja operoivat operaattorit käyvät kuvia läpi ja antavat rahallisen sanktion selkeästi väärin pysäköidyistä laudoista. Pysäköintialueelle pysäköimisestä saa taas ilmaista ajoaikaa.

Helsingin Elielinaukiolla juuri käyttöön tulleita potkulautoja testaamaan saapunut Juuso Nieminen pitää pysäköintiuudistusta hyvänä.

– Mielestäni se on tosi hyvä. Lautoja on jätetty vähän miten sattuu, taksit ja autot ovat joutuneet väistelemään niitä ja on tullut henkilövahinkoja, paljon kesäisin sähköpotkulaudalla ajava Nieminen pohtii.

– Joutuvat vastuuseen ne, jotka eivät osaa käyttäytyä näiden kanssa, hän jatkaa.

Juuso Nieminen oli tullut työtauolla testaamaan, toimivatko katukuvaan ilmestyneet sähköpotkulaudat jo. Kuvan potkulauta näytti olevan epäkunnossa.

Laudoille on tarkoitus tulla kevään aikana näkyviä pysäköintipaikkoja, tällä hetkellä esimerkiksi Elielinaukiolta sellaisia ei vielä löydy. Paikoille on tarkoitus asentaa infotaulut, joissa kerrotaan lautojen käytöstä.

Viime syksynä sähköpotkulautoihin tulleet käyttörajoitukset ovat toistaiseksi voimassa. Viikonloppuisin potkulautaa ei pääse enää ajamaan puolenyön ja aamuviiden välillä.

Lue lisää: Helsinki puuttuu kovin keinoin sähkö­potku­lautailuun – käyttö­kieltoja, nopeus­rajoituksia ja rahallisia sanktioita

Kevään ensimmäistä potkulauta-ajeluaan tekemään tullut Nieminen näkee tässä hyviä ja huonoja puolia.

– Jotkut käyttävät niitä oikeasti johonkin matkaan, kun taas jotkut lähtevät baarista vähän huppelissa kotiin. On aika suuri riski tällaisella vetää alamäkeen kahta kymppiä ja kaatua kännissä. Siinä on henki nopeasti pois, Nieminen järkeilee.

Jatkossa potkulautojen nopeusrajoitus on päivisin 20 kilometriä tunnissa ja arkisin keskiyöstä aamuviiteen 15 kilometriä tunnissa. Käyttörajoituksiin saattaa tulla tarkennuksia keväällä.

Potkulaudoista on tullut iso osa Helsingin katukuvaa kesäisin. Ne ovat kätevä tapa liikkua kaupungissa ainakin, jos Niemiseltä kysytään.

– Mielestäni tämä on helpoin ja kivoin tapa kulkea täällä. Aina, kun pitää liikkua Helsingissä paikasta A paikkaan B, käytän näitä mieluummin kuin julkisia.