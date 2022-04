Harva ajattelee, että juuri minulle voisi sattua jotakin. Muutama tärkeä asia kannattaa kuitenkin hoitaa ajoissa kuntoon.

Jos jotain kuitenkin yllättäen tapahtuu, tärkeät paperit, kuten hoitotahto, edunvalvonta­valtuutus ja testamentti saattavat olla tekemättä. Myös ennakkoperinnön antamista ja puolison turvaamista on syytä miettiä hyvissä ajoin, asiantuntijat sanovat.

– Hyvä päivä tehdä nämä on tänään. Missään nimessä ei kannata odottaa, toteaa vanhusoikeuden tutkija Henna Nikumaa Itä-Suomen yliopiston hyvinvointioikeuden keskuksesta.

Hoitotahto

Vanhustyön Keskusliiton muutama vuosi sitten tekemän tutkimuksen mukaan yli 50-vuotiaista suomalaisista vain 18 prosenttia on tehnyt hoitotahdon ja 12 prosenttia edunvalvontavaltuutuksen. Henna Nikumaa kuitenkin toteaa, että nämä paperit pitäisi olla kunnossa jokaisella täysi-ikäisellä.

Hoitotahdon voi tehdä itse ilman asiantuntijan apua. Muun muassa THL:n verkkosivuilta löytyy linkkejä esimerkkilomakkeisiin. Hoitotahto kannattaa tehdä kirjallisena ja viedä siitä kopio omalle terveysasemalle tai muihin paikkoihin, joihin on hoitosuhde.

– Tämän lisäksi suosittelen ehdottomasti sitä, että hoitotahto kirjataan Omakantaan hoitotahto-osioon, Nikumaa neuvoo.

Hoitotahtoon kannattaa kirjata myös hoivatoiveita sekä asioita joita toivoisit, että hoitohenkilöstö tietäisi sinusta silloin, jos et itse pysty näitä asioita enää ilmaisemaan. Näitä voivat olla esimerkiksi inhokkiruoka ja lempimusiikki.

Hoitotahto tehdään siltä varalta, ettei ihminen itse pysty osallistumaan hoitoratkaisuihin esimerkiksi tajuttomuuden tai muistisairauden takia. Siihen voi kirjata vaikkapa hengityslaitteisiin kytkemistä, keinoruokintaa tai elinluovutusta koskevia kieltoja. Nämä kannanotot sitovat hoitohenkilökuntaa.

Hoitotahdossa voi myös nimetä henkilön, joka päättää hoitoon liittyvistä asioista puolestasi silloin, kun et itse siihen pysty. Lisäksi siihen kannattaa kirjata se, jos on tehnyt myös edunvalvontavaltuutuksen.

Nikumaa korostaa, että hoitotahtoon on syytä kirjata myös hoivatoiveita.

– Liian vähän puhutaan siitä, että varsinkin pitkäaikaisen hoidon puolella hoivatoiveet ovat todella hyödyllisiä. Ne ovat sellaisia asioita, joita toivoisit, että hoitohenkilöstö tietäisi sinusta silloin, jos et itse pysty näitä asioita enää ilmaisemaan.

Näitä voivat olla esimerkiksi inhokkiruoka, lempimusiikki tai se, että haluat joka sunnuntaiaamu kuulla radiosta jumalanpalveluksen – tai että et missään nimessä halua kuulla sitä.

Hoivatoiveet eivät sido hoitohenkilökuntaa, mutta niitä pyritään toteuttamaan.

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutuksessa nimetään henkilö, joka hoitaa asioitasi silloin, jos et itse pysty niitä hoitamaan.

Nikumaan kokemuksen mukaan edunvalvontavaltuutetulle kannattaa yleensä antaa mahdollisimman laajat valtuudet sekä taloutta että henkilöä koskeviin asioihin.

– Esimerkiksi muuttaminen tai hoivapalvelun ostaminen ovat sellaisia asioita, joihin sisältyy sekä rahapuolta että hoidon ja hoivan kysymyksiä. Siksi on järkevää kirjata ne molemmat.

Hän suosittelee kirjaamaan aina myös vähintään yhden toissijaisen valtuutetun ja yhden varavaltuutetun.

Edunvalvontavaltakirjalla on tiukat muotovaatimukset, mistä johtuen se lähtökohtaisesti tehdään asiantuntijan, esimerkiksi pankkilakimiehen kanssa.

” Nykypäivänä toisen asioita ei voi hoitaa ilman asianmukaisia valtuuksia. Se tulee monelle ihan yllätyksenä.

Tiedon puute on yksi merkittävä syy siihen, miksi niin harva suomalainen tekee valtuutuksen.

– Moni kuvittelee, että jos nyt minulle jotain sattuu, niin totta kai ihana puolisoni tai ihanat lapseni hoitavat asiani. Että tarvitseeko tässä nyt muka jotain papereita? Mutta nykypäivänä toisen asioita ei voi hoitaa ilman asianmukaisia valtuuksia. Se tulee monelle ihan yllätyksenä, Nikumaa painottaa.

Hän toteaa, että tekemällä edunvalvontavaltuutuksen välttää edunvalvonnan, johon yleensä lähtökohtaisesti kukaan ei halua.

Edunvalvontavaltakirjalla on tiukat muotovaatimukset, mistä johtuen se lähtökohtaisesti tehdään asiantuntijan, esimerkiksi pankkilakimiehen kanssa.

Nikumaa on yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa laatinut kuitenkin Suomen muistiasiantuntijat ry:n verkkosivuilta ilmaiseksi löytyvän Opas oikeudelliseen ennakointiin -oppaan, jonka sivuilta 36–37 löytyy edunvalvontavaltuutuksen mallilomake. Se ei sovi jokaisen yksilölliseen tilanteeseen, mutta Nikumaan mukaan suurimmalle osalle ihmisistä kyllä. Tätä lomaketta hyödyntämällä valtuutuksen voi tehdä myös itse.

Edunvalvontavaltuutus kannattaa antaa säilytettäväksi ensisijaiselle valtuutetulle, sillä kun valtuutusta tarvitaan, vain alkuperäinen paperi kelpaa. Kopio ei käy digi- ja väestötietovirastolle.

Paperin voi myös tallentaa vaikkapa pankin tallelokeroon ja huolehtia, että tulevalla valtuutetulla on oikeus lokeroon. Sen voi myös pitää itsellään ja kertoa valtuutetulle, missä sitä säilytetään, mutta silloin on muistettava ilmoittaa siitä, jos paperin siirtääkin eri paikkaan.

Kun testamentin on tehnyt, se pitää säilyttää hyvin. Oleellista on myös huolehtia siitä, että tarvittavat henkilöt tietävät, mistä testamentti löytyy.

Testamentti

Verojuristi Tuomo Lindholm Veronmaksajain Keskusliitosta suosittelee tekemään testamentin ajoissa.

– Viimeistään eläköityessä olisi hyvä miettiä sitä, kenelle haluaa maallisen mammonansa menevän. Eihän se lähtö katso ikää.

Testamentti kannattaa laatia tämän alan asiantuntijan avustuksella. Myös mahdollisesta ennakkoperinnöstä kannattaa keskustella käsitteet tuntevan kanssa, jotta varmasti tietää, mihin paperiin nimensä laittaa.

– Täytyy tuntea monta lakia, myös verolait, Lindholm sanoo.

– Googlesta varoittaisin. Google ei tunne sinun perhettäsi ja varojasi, asioitasi ja tahtoasi. Siitä puuttuu vuorovaikutus täysin, jos vain kopioi mekaanisesti jotain sieltä. On tärkeää olla selvillä siitä, millaista varallisuutta on, mikä sen hinta on, onko eläessä annettu jotain, onko vakuutuksia ja niin edelleen. Hyvä taustatyö on se tärkein.

” Testamentti kannattaa laatia alan asiantuntijan avustuksella.

Varsinkin, kun hyvin iäkäs tekee testamentin, Lindholm neuvoo samalla pyytämään myös lääkäriltä lausunnon terveydentilasta.

– Ettei testamenttia riitauteta ainakaan sitten sen takia, että väitetään, ettet ymmärtänyt, mihin nimesi laitoit. Tai jos riitautetaan, niin ainakin voidaan esittää, että lääkäri on kyllä todennut, että henkilö oli testamenttia tehdessään oikeustoimi­kelpoinen.

Testamenttia on syytä myös päivittää säännöllisesti tarpeen mukaan.

Ennen kaikkea tärkeää on, että kun testamentin on tehnyt, sen säilyttää hyvin. Pankin holvi on yleensä hyvä paikka säilyttää testamenttia, mutta niitä ajetaan kaiken aikaa alas, Lindholm sanoo.

– Voi miettiä sitä, antaako testamentin sille, joka omaisuutta saa, koska sillä henkilöllähän on syy pitää paperista kynsin ja hampain kiinni.

– Mutta oleellisinta on ainakin huolehtia siitä, että tarvittavat henkilöt tietävät, mistä testamentti löytyy. Ja toisaalta testamentin paikkaa ei kannata kertoa sellaisille ihmisille, joilla voi olla kiusaus tehdä sille jotakin.

Lue lisää: Kokenut verojuristi varoittaa: Taloyhtiölainat nousemassa isoiksi riidanaiheiksi testamenteissa – leski jää asumaan ja rintaperilliset maksavat

Vanhustyön Keskusliiton muutama vuosi sitten tekemän tutkimuksen mukaan yli 50-vuotiaista suomalaisista vain 18 prosenttia on tehnyt hoitotahdon ja 12 prosenttia edunvalvontavaltuutuksen.

Ennakkoperintö

Ennakkoperintö on perintöä, joka annetaan eläessä. Termi ”ennakkoperintö” on kuitenkin hieman harhaanjohtava, sillä kyse on lahjasta, josta lahjan saajan täytyy maksaa lahjavero lahjaveron säännöillä.

Varallisuuden siirtäminen perillisille jo elinaikanaan on yleensä verotuksellisesti järkevää. Asia ei kuitenkaan ole täysin yksioikoinen.

Jos lahja on lahjakirjassa määritelty ennakkoperinnöksi, se huomioidaan lopullisessa perinnönjaossa ja perintöverotuksessa.

Lahja huomioidaan saajansa perintöverotuksessa myös silloin, jos lahjan antaja kuolee alle kolme vuotta lahjan antamisen jälkeen. Tämä koskee myös alle 5 000 euron verovapaata lahjaa. Perintöveroasteikko alkaa kuitenkin vasta 20 000 eurosta.

– Ennakkoperintöjärjestelmän tarkoitus on tasata lasten välejä: jos yhdelle annetaan ennakkoa, se miinustetaan häneltä lopullisessa perinnönjaossa, Lindholm selittää.

– Eli jos on kolme lasta, ja yhdelle annetaan ennakkoa, niin hän on jo saanut osittain perintönsä.

Jos siis perillisiään haluaa kohdella tasapuolisesti, yhdelle lapselle annettu lahja kannattaa merkitä ennakkoperinnöksi. Se on myös lain olettama muissa kuin tavanomaisissa lahjoissa. Mutta jos antaa kaikille kolmelle lapselle yhtä arvokkaan lahjan, papereihin kirjoitetaan, että kyse ei ole ennakkoperinnöstä.

– Silloin siitä maksetaan vain lahjavero, ellei lahjoittaja kuole kolmen vuoden kuluessa.

Lindholm toteaa, että veromielessä lahjan merkitseminen ennakkoperinnöksi on yleensä huono asia, mutta lasten tasapuolisen kohtelun kannalta hyvä asia.

Lahjaverotuksessa alle 5 000 euron lahjoja voi kuitenkin antaa täysin verovapaasti. Verovapaan lahjoituksen voi tehdä samalle henkilölle kolmen vuoden välein.

Testamenttia laatiessa kannattaa miettiä huolellisesti, miten puolison asema otetaan huomioon. Leski saattaa elää vielä pitkään puolison kuoleman jälkeen.

Puolison turvaaminen

Moni luulee, että aviopuoliso perii vainajan omaisuutta automaattisesti. Näin ei kuitenkaan ole, vaan aviopuoliso perii automaattisesti vain siinä tapauksessa, jos vainajalla ei ole jäänyt rintaperillisiä.

– Avioehto ei vaikuta tähän lesken perimysoikeuteen, mutta lesken perimysoikeuden voi sivuuttaa testamentilla. Leski voi kuitenkin saada omaisuutta avio-oikeuden nojalla, jos hän on vähävaraisempi – samalla tapaa kuin avioerossa vähävaraisempi voi saada tasinkoa.

” Pahimmassa tapauksessa leski jää pienempituloisena yksin hoitelemaan niitä menoja, joita on aikaisemmin kahdestaan hoidettu kahdella eläkkeellä.

Silloin, kun testamenttia laatii, onkin hyvä pohtia sitä, ketä sillä halutaan turvata. Leski saattaa elää vielä pitkään puolison kuoleman jälkeen.

– Pahimmassa tapauksessa leski jää pienempituloisena yksin hoitelemaan niitä menoja, joita on aikaisemmin kahdestaan hoidettu kahdella eläkkeellä. Miten hän selviää loppuelämänsä, jos on vain ajateltu, että minimoidaan lasten verot ja annetaan omaisuus jälkipolville ajattelematta sitä, mikä se lesken turva on, jos hän elääkin vaikka satavuotiaaksi? Lindholm kysyy.

Yleensä leskellä on asumissuoja yhteiseen kotiin, mutta asunnon pitäminen voi tulla korkeiden yhtiölainaosuuksien ja asumiskulujen vuoksi hyvin kalliiksi.

– Käytännön kysymyksenä kannattaa selvittää myös se, miten tilit ovat käytössä, jos toinen kuolee. Ettei ole sellaisia pankkitilejä, jotka menevät kiinni, eikä leskellä olekaan sitten pakollisiin menoihin rahaa.

Jos puolisolle siirtää omaisuutta elinaikanaan, lahjasta pitää maksaa lahjavero.

Lue lisää: ”Viesti haudan takaa” voi pelastaa monelta perintöriidalta – katso video: tällainen sen pitäisi olla