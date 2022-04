Kymmenen vuotta kestäneet oireet olivatkin kasvain: Mika Aaltola kertoo hetkestä, kun hän uskoi menehtyvänsä

– Se oli kauheinta, kun googlasin ja löysin sen tiedon että voin kuolla. Ennen leikkausta oli tunne, että henki jättää, Mika Aaltola muistelee.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola kärsi kymmenen vuotta mystisistä kivuista, kunnes syy selvisi.

Hänellä oli nenä- ja otsaontelon kasvain.

Aaltola oli tuolloin 36-vuotias ja professorina Minnesotassa Yhdysvalloissa.

Asiasta kertoi ensin Helsingin Sanomat.

Nyt Mika Aaltola, 53, kertoo Ilta-Sanomille tarinansa, joka pysäytti nuoren miehen elämän ja sai ajattelemaan kuolemaa.

– Minulla oli ollut päänsärkyä ja näkökentän häiriötä, jo 25-vuotiaana oli alkanut tuntua oireita, Mika Aaltola kertoo hyvälaatuisesta kasvaimesta, joka löytyi 36-vuotiaana.

Silloin parikymppisenä Aaltola ei kuitenkaan kiinnittänyt tilanteeseen huomiota. Hän pyrki unohtamaan asian, vaikka oireita oli. Vasta myöhemmin hän ymmärsi tilanteen vakavuuden.

– Yleinen elämänohje on, että ei kannata juosta karkuun ongelmia, Mika Aaltola sanoo.

– Usein on niin, että kun on vikaa, on oireita. Asiat kannattaisi etupainotteisesti hoitaa.

Hammaslääkärin vastaanotolla alettiin tutkia kipuja laajemmin.

– Kivut liittyivät nenä- ja otsaonteloon, jossa oli hyvälaatuinen kasvain. Se kävi ilmi, kun kävin hammaslääkärissä ja otettiin röntgenkuva. Minulla oli ollut hammaskipuja, mutta sieltä löytyi isompia asioita.

Pahin hetki oli, kun Aaltola eksyi googlaamaan ja löysi tiedon, että leikkaukseen on 80 prosentin mahdollisuus kuolla.

– Se oli kauheinta, kun googlasin ja löysin sen tiedon että voin kuolla. Ennen leikkausta oli tunne, että henki jättää, Mika Aaltola muistelee.

– Minulle ei sanottu niin, vaan sen aiheutti se googlettaminen.

Lopulta tilanne ei ollut niin vakava kuin Mika Aaltola oli luullut.

Leikkauksessa selvisi, ettei kasvain ollut levinnyt ”kallon kaikkiin tunneleihin”, kuten Aaltola kuvailee.

Kivut ovat olleet sen jälkeen poissa, mutta yksi sivuoire kasvaimesta jäi.

– Leikkauksesta jäi se, että makuaistini on vaillinainen. Makuaistia ei arjessa huomaa, mutta huomaa että muut haistaa ja maistaa paremmin kuin itse.

Viime aikoina Mika Aaltola on tullut suomalaisille tutuksi viimeistään kuluneiden viikkojen aikana, kun hänet on nähty kommentoimassa Venäjän hyökkäyssotaa televisiolähetyksissä ja lehdissä.

Petäjävedellä syntynyt Aaltola on opiskellut Columbian yliopistossa New Yorkissa ja Tampereen yliopistossa. Yhteiskuntatieteiden tohtoriksi hän väitteli vuonna 1999.

Lähiaikoina hänestä tulee ensimmäisen kerran isä, kun hän saa lapsen puolisonsa Kirsi Aaltolan kanssa keväällä.