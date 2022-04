Mika Aaltolan kolumni: Suomi Euroopan kohtalon hetkellä

Venäjän sisäinen fasismi heijastetaan Ukrainaan, koska vapaa ja demokraattinen Ukraina on se, mitä Venäjän johto ideologisesti inhoaa, kirjoittaa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Valtasiirtymien yritykset sekoittavat Euroopan elämän noin kerran, kaksi vuosisadassa. Keskeinen sytyke valtahaasteen kurimukselle on keskeisen suurvallan käsitys siitä, että sen mahti on kasvanut suuremmaksi kuin olemassa oleva valtatasapaino sallisi, joko taloudellisista, sotilaallisista tai ideologisista syistä. Nouseva suurvalta luottaa omiin resursseihinsa ja muiden heikkouteen aloittaessaan sodan kunniansa pönkittämiseksi. Muut pyrkivät patoamaan nousua vastatoimenpitein. Heitä motivoi huoli ja pelko kansainvälisen järjestyksen epäedullisesta muutoksesta. Päättäväisyys on näissä tilanteissa valttia, jotta sota ei leviäisi ja tilanne saataisiin pysymään aisoissa. Samalla on syytä kuitenkin jo varautua tulevaan.

On melko lohdutonta, että viimeisten satojen vuosien aikana valtasiirtymät tai niiden yritykset ovat johtaneet, ei vain yhteen sotaan, vaan sarjoihin sotia joko yhtä aikaa tai peräjälkeen. Saattaa olla, ettei Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan jää yksittäiseksi poikkeustapaukseksi. Vaikka Venäjän mahdista noin 70 prosenttia onkin sidottu Ukrainaan ja vaikka sen tappiot ovatkin laajamittaisia, Venäjällä kytevä tyytymättömyys ei hävinne. Se saattaa hyvinkin olla motivoitunut kokoamaan voimansa uudelleen, loukattu Venäjän kunniantunto saattaa kasvaa.

Miksi sitten ei vain joustettaisi ja annettaisi sille mitä se haluaa, esimerkiksi etupiirien muodossa? Näin vältettäisiin vuosisatainen kaava. Tätä sodan välttämiseksi tehtävää periksi antoa jotkin ovat tosissaan ehdottaneet. Keskeinen syy tämän mahdottomuuteen on opetus siitä, ettei vaatimukset lopu joustamiseen vaan mikä tahansa mahdin menestys päinvastoin ruokkii uusia valtavaateita. Meidän onneksemme Venäjän etupiireihin liittyneet yleisukaasit, jotka koskivat myös Suomea, kokevat nyt kovia Ukrainan kansan vastarinnassa alistussodalle. Hyvin paljon on siten ukrainalaisten harteilla. Samalla myös Venäjän pakoterintamaa on tiukennettava. Edessä oleva vakavampi haaste voidaan ehkä vielä torjua.

” Venäjää ei motivoi tällä hetkellä muu kuin uhmakas suurvaltakunnia sekä kulttuurinen ja ideologinen halu kukistaa sisäisiä ja ulkoisia vihollisia samaan aikaan.

Ehdotukset joustavasta valtasiirtymämallista, jossa Venäjälle annetaan enemmän, aliarvioivat tahdon valtaa ja yliarvioivat rationaalisen halun rauhaan. Venäjää ei motivoi tällä hetkellä muu kuin uhmakas suurvaltakunnia sekä kulttuurinen ja ideologinen halu kukistaa sisäisiä ja ulkoisia vihollisia samaan aikaan. Ulkoisten vihollisten löytymisen vaikeus Ukrainassa saattaa kääntää mahdin osoittamisen suunnan sisäänpäin. Yhä yksinvaltaisemman Venäjän oppositio on jo laajasti karkotettu, vangittu tai murhattu. Odotusarvoisesti edessä on enemmän tätä. Mutta puhdistuksen kohde ei ole vain maan alle ajetussa oppositiossa vaan usein vastaavassa tilanteessa holtiton puhdistus kääntyy lähemmäksi vallan kamareita. Tarkasteltaessa harvainvaltaistumisen ja yksivaltaistumisen historiallisia malleja sisäiset viholliset löytyvät yhä lähempää vallassa olevaa klikkiä. Miksi? Koska ne ovat vallalle suurempi uhka kuin liikehdintä kaduilla. Nyt suurin osa venäläisistä kannattaa hyökkäyssotaa informaatiotilan ollessa sodankatkuista ja sotaan yllyttävää.

Yhtenäisyyttä samalla haetaan ulkoisten sotien kautta. Lipun ympärille ryhmittymistä yritetään yhä uudelleen ulkoisin sotaretkin. Mutta epäonnistumisten kautta operaatioiden järjestämistapa on yhä holtittomampaa. Se johtaa taasen sisäisiin välien selvittelyihin ja lisääntyvään epäluuloon. Venäläisten on yhä vaikeampaa sisäistää, miten Venäjä on tällä tiellä, mutta liike-energia on suurta. Skenaariona ovat siis vaihtelevat sisäiset jännitteet ja niistä kumpuavat yritykset ulkoistaa viholliskuvia ja tuottaa siten edes jonkin verran tuntemusta yhtenäisemmästä, puhtaammasta ja mahtavammasta Venäjästä. Kokonaisuudessaan heikentyvä Venäjä on siten sisäisesti ja ulkoisesti arvaamattomampi.

” Pienen on usein tehtävä se, mitä täytyy ja suuren se, mitä suuri mahtaa.

Pienen on usein tehtävä se, mitä täytyy ja suuren se, mitä suuri mahtaa. Pienen kannattaa hakeutua suojaan, ei niinkään suuren ja mahtavan Venäjän varalta, vaan entistä holtittomamman, heikomman mutta silti Suomeen verrattuna resurssirikkaan Venäjän varalta. Kuollutta esittämällä karhua ei välttämättä ohiteta. Suomalainen eristäytymispolitiikka olisi vaikeaa ja vaarallista. Toinen riskejä tuottava ajatus olisi olla roolinsa vanki. Meille ominaista on ollut vakauspolitiikka. Olemme ikään kuin lintuperspektiivistä tarkastelleen ympäristöämme. Kokeneet hyveelliseksi olla itse vahvistamatta epävakautumista omilla äkillisillä liikkeillämme. Kun muut säntäilevät, on järkevää pysyä paikoillaan. Onko todellä näin? Se on enemminkin suurvalloille suotu ominaisuus, erityisesti konfliktitilanteissa. Ne kykenevät halutessaan vakauttamaan ympäristöään. Pienet voivat olla vakauttamisessa mukana. Mutta vain tiettyyn rajaan saakka. Pienillä ei välttämättä ole intressiä leikkiä suurempaa vakauttajaa kuin ovat.

Suhteemme Venäjään muuttui YYA-ajan teeskennellystä luottamussuhteesta ajatukseen hyvistä suhteista, kun oli vielä toivoa Venäjän normalisoitumisesta. Kummakin ajan ulkopoliittista kieltämme voidaan verrata Ikean huonekaluihin. Kieli koostui osafraaseista, joita sitten sovitettiin vaivalla yhteen ja tavalla, joka toimi ainakin näennäisesti ja jonka avulla voitiin ainakin hetki pärjätä. Luotettiin, että osattiin koota ja samalla myös vähän taloudellisesti hyötyä. Toivottiin, että tullaan melko halvalla toimeen, koska eihän kukaan sotaa halua eikä siitä edes kannata puhua. Venäjä normalisoituminen olisi tarkoittanut Venäjän kykyä kilpailla muilla kuin etupiirivaatimuksillaan. Viimeistään 2014 havahduimme toiveajattelusta. Venäjä ei ole normalisoitumassa vaan ideologisesti radikalisoitumassa kohti fasistista mallia.

” Sisäinen fasismi heijastetaan Ukrainaan, koska vapaa ja demokraattinen Ukraina on se, mitä Venäjän johto ideologisesti inhoaa.

Fasismilla viitataan harvainvaltaistuvaan äärinationalismiin. Sen oireita ovat diktatuuri, opposition tukahduttaminen, sisäisten vihollisten nimeäminen, yhteiskunnan ja talouden kurissa pitäminen sekä valjastaminen yksivaltaisiin tarkoitusperiin. Fasismiiin liittyy myös ajatus paluusta, johonkin suureen. Esimerkiksi Vladimir Putinin pitkä essee viime kesältä Venäjän kolmen heimon saattamisesta yhteen on tyypillinen esimerkki fasistisesta ajattelusta. Ukrainan syyttäminen natsistiseksi valtioksi on merkki Venäjän ideologisesta kieltämisestä, jolla käännetään oma kehitys kehitys päälaelleen. Sisäinen fasismi heijastetaan Ukrainaan, koska vapaa ja demokraattinen Ukraina on se, mitä Venäjän johto ideologisesti inhoaa. Asiat käännetään nurinpäin ja pommitetaan Ukrainassa fasismin vastustamisen nimissä rikki Venäjän demokraattista potentiaalia. On lähdetty tielle, josta ei ole paluuta. Miettikää hetki sitä, että annoimme fasismin palata Eurooppaan, tai emme ainakaan osanneet diagnosoida sitä ajoissa vuosikymmen sitten.

Venäjä on fiksoitunut Ukrainaan osittain siksi, että sen oma impulssinomainen hakeutuminen kohti diktatuuria on myös Venäjällä halveksuttavaa tai ainakin maailman silmissä pettymys ja hävettävä tosiasia. Se, mikä on kaikille selvää, pyritään kieltämään maan julkikuvassa. Venäjällä järjestetään tekovaaleja ja pidetään pintapuolisesti kiinni demokraattisesta hengestä. Kirjailija George Orwellin kritiikki Stalinin järjestelmää kohtaa oli purevaa teoksessa Eläinten vallankumous: Kaikki olivat muistavinaan, ettei elämän pitänyt perustua syntyneelle tilanteelle, mutta liikaa muistamista ja kritiikkiä piti kurissa väkivalta, pelko ja kieltäminen. Sopii hyvin tähän päivään myös uuskielen osalta, jota käytetään selityksenä ilmeisille ristiriidoille. Sota on rauhaa, turvattomuus on turvallisuutta ja vapaus on orjuutta. Ristiriita on ilmeinen, pelolla hallittavissa ja saa aikaan, kuten monessa aikaisemmassa historiallisessa maaesimerkissä, epäkeskoista vaikeasti ennustettavaa sisäistä ja ulkoista elehtimistä. Mikä on ennustettavaa on, että sota nähdään positiivisesti, puhdistumisen ja eheytymisen välineenä. Kynnys sodalle ja terrorille on alhainen, koska ne mielletään Venäjän valtiokehon terapiana.

Ukrainan ensimmäisen sodan alettua vuonna 2014 Suomen idänpolitiikkaa väritti Venäjä-suhteen manageeraaminen. Pyrittiin vaalimaan joitain taloudellisia intressejä ja korostamaan vakautta. Päädyttiin kalliisiin virheisiin, kuten Fennovoimaan, Fortumin seikkailuihin ja Itämeren kaasuputkiin. Tausta-ajatus oli kyllä aikaisempaa pessimistisempi mutta silti varovaisen toiveikas. Kauppa lisäisi luottamusta ja siten tuottaisi, jos ei rauhaa, niin ainakin vakautta. Nyt ollaan huomattu, että ilman rauhaa ei voi olla turvattua kauppaa. Rauha pitäisi ymmärtää riippuvuussuhteiden muodostamisen ennakkoehtona, ettei ajauduttaisi suhmurointeihin ja monimutkaisiin diileihin sekä ongelmallisiin ja altistaviin riippuvuussuhteisiin. Sodan puhkeaminen Euroopassa teki tyhjäksi myyttisen ajatuksen idänsuhteen hallittavuudesta ja Suomen erityistaidoista tässä suhteessa. Pienen on tehtävä nyt se, mitä sen täytyy.

” Luottamus on mennyt vuosikymmeneksi.

Venäjä-suhde edellyttää nyt enemmän patoamista ja pidäkkeitä. Sen peruskallio on yhä enemmän kauppapolitiikan asemasta puolustuspoliittinen. Skenaario arvaamattomasta mutta heikentyvästä Venäjästä pakottaa pessimistisiin odotusarvoihin ja luottamuksen nollaamiseen. Idänpolitiikka edellyttää myös enemmän tasapainottamista liittosuhteilla kuin yltiöpäistä vakauttamista. Luottamus on mennyt vuosikymmeneksi. Naamiot on riisuttu. Nyt on jäljellä enää kysymys liittosuhteiden mallista. Onko se sekoitus EU:n puolustusdimensiota ja Ruotsin ja Suomen puolustusliittoa? Toisena hyvin selkeänä vaihtoehtona on Nato-suhteen normalisaatio, keikkumisen sijasta ankkuroitu jäsenyys. Liittosuhteet vaativat laajaa yhteiskunnallista tahtotilaa. Kukaan ei tule saattamaan Suomea Natoon, vaikka ovi on sepposen selällään. Sinne pitää haluta ja kampanjoida. Nyt kannattaa muodostaa tahtotila ja resurssoida puolustus ja välttämättömät liittosuhteet kunnolla. Venäjän kanssa ei kannata odottaa ja katsella. Se aika on ohitse. Juuri nyt kannattaa tehdä kestävät puolustusratkaisut vielä pahemman päivän varalta.