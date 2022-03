Nainen poistui kotoaan aamuyöllä.

Itä-Suomen poliisi kertoo etsivänsä Joensuussa Pohjois-Karjalassa tänään kadonnutta naista. Poliisin mukaan 73-vuotias nainen oli poistunut kotoaan aamuyöllä Joensuun Rantakylässä.

Nainen on noin 150 senttiä pitkä ja ruumiinrakenteeltaan hoikka, poliisi kertoo. Naisella on poliisin mukaan harmaat lyhyet hiukset ja yllään mahdollisesti punainen takki, jossa on karvakaulus.

Poliisi pyytää ilmoittamaan kadonneeseen naiseen liittyvistä havainnoista yleiseen hätänumeroon 112.