Martti Ahtisaaren perustama järjestö hieroo rauhaa Ukrainan sodassa – näin sopu alkaa rakentua, kaksi asiaa kriittisiä

Osapuolilla pitää olla aito halu neuvotella rauhasta sekä luottamus toista osapuolta kohtaan.

Maailmalla on järjestetty useita Ukrainan sodan vastaisia mielenosoituksia. Mielenosoittajat muodostivat rauhan symbolin Budapestissa Unkarissa 9. maaliskuuta.

Suomalainen konfliktinratkaisujärjestö CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation on mukana Ukrainan sodan rauhanpyrkimyksissä. CMI:n kansainväliset asiantuntijat tukevat omalta osaltaan aktiivisesti neuvotteluja Ukrainan ja Venäjän välillä, jotta eri toimista ihmishenkien pelastamiseksi ja inhimillisen kärsimyksen lievittämiseksi voitaisiin sopia mitä pikimmin.

CMI on tukenut vuoropuhelua Ukrainan konfliktin rauhanomaiseksi ratkaisemiseksi vuodesta 2014 lähtien.

CMI on itsenäinen suomalainen järjestö, joka ehkäisee ja ratkaisee konflikteja vuoropuhelun ja rauhanvälityksen avulla. Presidentti ja rauhannobelisti Martti Ahtisaaren vuonna 2000 perustama CMI on yksi maailman johtavista rauhanvälittäjistä.

Lue lisää: Viron pääministeri HS:lle: Venäjä-suhteita ei saa normalisoida, vaikka Ukrainaan tulisi rauha – Britannian mukaan Venäjä siirtää joukkojaan Georgiasta

CMI:n toimitusjohtaja Janne Taalas sanoo yleisellä tasolla, että mitä kauemmin sota jatkuu, sitä kompleksisemmaksi tilanne yleensä menee.

Taalas sanoo, että sopua ja luottamusta osapuolten välille lähdetään rakentamaan pienistä palasista askel kerrallaan: ensin paikallisista tulitaukosopimuksista ja humanitääristen pelastuskäytävien muodostamisesta.

Lue lisää: Ukraina ja Venäjä täysin eri mieltä pakolaisista tai pakko­siirretyistä

– Ensimmäisessä vaiheessa yritetään vähentää siviiliuhreja ja saada siviilit pois sodan jaloista ja heidän kärsimystään vähennettyä. Tässä Punainen Risti on tehnyt äärimmäisen loistavaa työtä. On todella oleellista, että pystyy kahden eri sotilasjohdon kanssa pääsemään sovintoon, että sille ja sille alueelle ei saa ampua sinä ja sinä aikana, Taalas kuvaa.

Jos paikallisessa tulitauossa ja siviilien evakuoinnissa onnistutaan, se on ensimmäinen luottamuksen osoitus.

CMI:n (Crisis Management Initiative) toimitusjohtajan Janne Taalaksen mukaan luottamus osapuolten välillä alkaa rakentua pienistä palasista.

– Se joko toimii tai ei toimi, ja luottamus syntyy, jos on syntyäkseen. Miten tässä onnistutaan, vaikuttaa isosti tulevaan ja on jatkoneuvottelujen kannalta hyvin merkittävää, Taalas sanoo.

Sen jälkeen päästään neuvottelemaan, mikä voisi olla sellainen ratkaisu, joka voisi lopettaa sotatoimet.

Tässä Taalas korostaa kahta kriittistä asiaa. Osapuolilla pitää olla aito halu neuvotella rauhasta ja luottamus vastapuoleen pitää olla kunnossa.

– Nämä kaksi asiaa pitää olla. Jos osapuolet eivät ole halukkaita rauhaan tai luottamusta toiseen ei ole, pitää olla aika fakiiri saadakseen neuvottelutuloksen aikaan, Taalas sanoo.

– Sotilaallisesti Ukrainassa aletaan olla sellaisessa tilanteessa, että on aidosti halua ryhtyä neuvottelemaan. Sotilaallinen liike viime päivinä on hidastunut, ja se on ensimmäinen indikaatio siitä, että voitaisiin lähteä neuvottelujen tielle.

Luottamus lähtee rakentumaan siitä, kun sotakentällä nähdään, että toinen pitää sanansa.

– Että tulitauko pitää, ei käytetä tietynlaista aseistusta ja niin edelleen, Taalas näkee.

” Jos osapuolet eivät ole halukkaita rauhaan tai luottamusta toiseen ei ole, pitää olla aika fakiiri saadakseen neuvottelutuloksen aikaan.

Taalaksen mukaan osapuolet yleensä esittävät neuvotteluissa omat minimi- ja maksimivaatimuksensa. Niistä lähdetään sitten haarukoimaan mahdollista molempia tyydyttävää kompromissia.

–Esimerkiksi turvatakuiden, puolueettomuuden ja Natoon liittymisen suhteen on puheissa ollut jo liikkumista, Taalas sanoo.

Sen sijaan aluekysymyksissä vaatimukset ovat vielä kaukana toisistaan. Molemmat ovat pitäneet hyvin tiukasti kiinni omista vaatimuksistaan: Ukraina haluaa säilyttää valtiolliset rajansa, Venäjä ei halua luopua Krimistä eikä tingi Donetskin ja Luhanskin nukketasavaltojen itsenäisyyden tunnustamisesta.

– Tämän osalta välittäjät voivat tehdä aika vähän, Taalas myöntää.

Rauhansopimus saadaan Ukrainassakin epäilemättä jossakin vaiheessa aikaiseksi. Taalas korostaa, että se ratkaisu, joka lopulta saadaan aikaan, sen pitää olla kestävä.

”Luhansk, venäläinen kaupunki” luki Luhanskin keskustassa jo vuonna 2014, kun separatistit olivat ottaneet kaupungin haltuun. Venäjä ei ole valmis tinkimään Luhanskin asemasta.

– Ratkaisu ei voi olla sellainen, jossa muhii jo seuraavan konfliktin siemen. Näen vaaralliseksi, että sopimus jättäisi jälkeensä jatkuvasti kytevän ruutitynnyrin, joka voisi räjähtää milloin tahansa uudelleen ja uhata koko Eurooppaa, Taalas sanoo.

Tällaisia kriisipesäkkeitä on useita eri puolilla maailmaa, jossa näennäisestä rauhansopimuksesta huolimatta on jääty puolisotilaalliseen tilaan.

– Sellaista tilannetta ei haluta EU:n naapuriin. Lisäksi ratkaisun tulisi olla sellainen, joka ei uhkaa Venäjän, Ukrainan tai Euroopan turvallisuutta eikä esimerkiksi Ukrainan kehitystä, Taalas sanoo.

Varsinaisen rauhansopimuksen jälkeenkin likapyykin pesu jatkuu vielä pitkään. Haavat ja viha ovat etenkin Ukrainassa syvät, kun naapurimaa hyökkäsi ilman syytä, tuhosi kaupunkeja, ihmisten koteja, infrastruktuurin ja aiheutti tuhansittain viattomien ihmisten kuolemia.

Taalas pitää tilannetta surullisena. Venäjä ja Ukraina ovat kuitenkin hyvin läheisiä maita.

–Tilanne on karmea. Sitä voisi verrata siihen, että Suomi ja Viro tai Yhdysvallat ja Kanada olisivat sodassa keskenään.

Sotatoimet ovat jättäneet jälkeensä paljon tuhoa.

Taalas korostaa haavojen umpeutumisessa kansalaisyhteiskunnan merkitystä.

– Sen rooli on erittäin tärkeä siinä, kun lähdetään pohtimaan, miten jatketaan eteenpäin. Syyt on pohdittava, miten voidaan jatkaa, mutta ehkä oleellisinta on kuitenkin se, että pölyn annetaan ensin laskeutua, ja sen jälkeen katseet tulee suunnata eteenpäin.

– Luottamus kansalaisten välillekin rajan yli pitää saada palautettua, mutta se ei onnistu vuodessa tai kahdessa, Taalas sanoo.