Jyrki Lehtolan kolumni: Ollaan me miehet taas ahtaalla – ”Vallataan mammojen sukupuoli”

Olo alkaa miehenä suoraan sanottuna olla kuin yksin jätetyllä Venäjällä, jonka Ukraina on piirittänyt, kirjoittaa miesten ajatusmaailmaan sukeltava Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

No jo on markkinat täynnä mammoja!

Ensin meidän miesten pitää avautua tunteista, ja sitten kun Olympiakomitean erikoismies erittelee herkissä yöpuheluissaan likoille haurauttaan, se saa potkut. Joskus tuntuu, ettei likat kestä muuta kuin omaa herkkyyttään eli saatanallista itkua.

Ja nyt Olympiakomitean erikoismies on kuulemma katsellut väärään kohtaan naisen paitaa ja laittanut käden reidelle. Häh. Käsi, silmät, reisi, puuvilla, eivät sukuelimiä, no laitetaan sitten ”sormi työyhteisön pulssille” niin kuin Vapaavuori sanoi, vai onko sekin häirintää?

Yhden miehen käytöksen takia on noussut melu koko toimintakulttuurin ongelmista, vaikka kyse on urheilusta, ei kulttuurista. Kulttuurista me on tosin toimintamallit omaksuttu, kun ne keksi jo ajat sitten myydä seksuaalisen häirinnän runoilijan läheisyyden kaipuuna.

Likat kirjoitti avoimen kirjeen, jossa ne kertoi, että niillä on ”mennyt kuppi nurin” eikä ne voi ”enää vaieta”, vaikka voisi niistä kuukautisista olla joskus puhumattakin.

Likkojen olisi hyvä tuntea vähän historiaa, jotta sitä voisi toistaa, kun likoistahan kaikki historiallisesti alkoi.

Feministimammat keksi yli puoli vuosisataa sitten seksuaalisen vapautumisen ja meillä miehillä meni vähän aikaa tajuta se, ja sitten kun tajuttiin, alkoi mammat huutaa, että pois, häh miksi.

Ja taas mammat on ottaneet meidän saunomisen puheeksi ihan kuin niillä ei olisi muuta mielessä kuin alastomat miehet. Tervetuloa saunaan vaan mukaan, mutta tuntuu ettei mammat ole samalla lailla sinut vartalojensa kanssa niin kuin me miehet, joille kehopositiivisuus on ilma, jota me hengitetään.

Likat voisi myös arvostaa meidän yrityksiä.

Meillä on se ihana Olympiakomitean vastuullisuusohjelmakin, joka on vähän kuin YK mammoille, ei vaikuta mihinkään, mutta siitä tulee samalla tavalla hyvä mieli kuin sanaparin ”meillä olympiaperheessä” käytöstä.

Eikö riitä, että meillä on likkahallitus, joka on niin surkea, ettei mies saa edes nukuttua ja siksi soittelee puolitutuille mammoille ihan haperona?

Olo alkaa miehenä suoraan sanottuna olla kuin yksin jätetyllä Venäjällä, jonka Ukraina on piirittänyt.

Ei jää oikein muuta mahdollisuutta kuin vallata mammojen sukupuoli.

Kun sukupuolenvaihdos taitaa enää olla vain raksi ruutuun-ilmoitusasia, niin puhuttiin Jannen ja muiden kavereiden kanssa, että vaihdetaan sukupuolta ja jatketaan niin kuin ennenkin.

Likkana on nykyään muutenkin helpompaa, kun ne uhriuttaa itseään ammatikseen, vaikka mies se uhri on.

Jos tähän loppuun saa vähän Ivan Puopolon hengessä filosofoida, niin milloin tämä miesten lynkkaus oikein loppuu? Joe Biden vahvisti juuri lain, jonka mukaan lynkkaukset kuuluvat USA:ssa viharikosten joukkoon.

Vapaavuoren Janita jyrisi tästä hyvin meidän tyttöjen saunaillassa: ”Ei meillä!”, vieläkin kylmää, vaikka saunassa oltiin.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.