Someräppäri Milan Jaff vangittiin murhan yrityksestä epäiltynä

Jengiläiset ampuivat toisiaan aseella.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on vanginnut 22-vuotiaan Milan Jaffin epäiltynä Vantaalla viime elokuussa tapahtuneesta murhan yrityksestä.

Poliisin epäilyn mukaan katujengien jäsenten epäillään ampuneen toisiaan kohti ampuma-aseella. Epäillyn mukaan myös Jaff käytti asetta.

Oikeus on jo aiemmin vanginnut vuosina 1997 ja 1998 syntyneet miehet murhan yrityksestä epäiltynä. Lisäksi rikoksesta epäiltynä pidätettynä on vuonna 1999 syntynyt henkilö.

Yksi mies loukkaantui vakavasti. Hänet jätettiin yöllä auton kyydistä Vantaan Peijaksen sairaalan eteen. Hän on yksi rikoksista epäillyistä. Tämän lisäksi yksi henkilö loukkaantui lievästi.

Poliisin tietojen mukaan sivulliset eivät olleet konkreettisessa hengenvaarassa.

Poliisi ei ota kantaa epäiltyjen nimiin.

– Esitutkinnassa on selvitetty tapahtumien kulkua ja tutkinnan perusteella laukauksia on vaihdettu puolin ja toisin. Poliisin käsityksen mukaan ampumistilanteen taustalla on jengien välienselvittely, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Masi Puolakka keskusrikospoliisista.

Rikosepäily on osa katujengien välistä tutkintakokonaisuutta. Iso osa helsinkiläisen ja espoolaisen katujengien välisistä yhteenotoista on edennyt jo oikeuden käsiteltäväksi.

Syyttäjä on vaatinut Jaffille vähintään kahdeksan vuoden vankeusrangaistusta.

Syyttäjien mukaan hän on johtanut helsinkiläistä katujengiä, joka on taistellut espoolaisen katujengin kanssa. Laajan yleisön tuntema Milan Jaff on sosiaalisesta mediasta. Hänen YouTube-videoillaan on satojatuhansia katsojia. Instagramissa hänellä on 111 000 seuraajaa.