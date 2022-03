Seida Sohrabin kolumni: Miesten ei pidä kilpailla naisten kanssa

Jos haluamme ajaa oikeudenmukaisuutta, tasapuolisuutta ja tasa-arvoa silloin meidän on kiellettävä biologisilta miehiltä pääsy kilpailemaan naisten kanssa, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Seida Sohrabi.

Aikaisemmin miesten kanssa kilpaillut Lia Thomas voitti maaliskuussa Yhdysvalloissa naisten 500 jaardin vapaauinnin yliopistomestaruuden. Kuusitoista Thomasin joukkuekaveria kirjoitti helmikuussa kirjeen, jossa vaadittiin Thomasin jättämistä naisten uinnin ulkopuolelle uimarin kilpailuedun vuoksi. Kirjeessä myös todetaan, että Thomasin sijoitus muuttui miesten 462:sta naisten ykköseksi.

Transihmiset ansaitsevat tulla kohdelluksi oikeudenmukaisesti aivan yhtä lailla kuin kaikki muutkin ihmiset. Urheilussa toisen voitto on toisen murskattu unelma. Huipulle pääseminen vaatii uskomattoman määrän töitä ja tahdonvoimaa. Onko todella oikeudenmukaista, että miesten sarjasta sijalta 462 voi tulla murskaamaan jonkun toisen naisen unelman ja vuosikymmenen työn? Ei ole ja se kuuluu sanoa ääneen.

Luonnontieteistä, johon kuuluu muun muassa matematiikka, kemia, fysiikka ja biologia, ei saa tehdä mielipide- ja ilmoitusasiaa. Sitä ei saa politisoida omalle agendalle sopivaksi. Trendit ja muoti-ilmiöt tulevat ja menevät, mutta biologia pysyy. Kromosomeja ei pääse pakoon ja biologinen sukupuoli on ihmisen jokaisessa solussa.

Jos haluamme ajaa oikeudenmukaisuutta, tasapuolisuutta ja tasa-arvoa silloin meidän on kiellettävä biologisilta miehiltä pääsy kilpailemaan naisten kanssa. Transihmisen salliminen kilpailla hänelle edullisemmassa sarjassa ei ole reilua naisille ja tytöille, jotka joutuvat kilpailemaan voimakkaamman ja kookkaamman kilpailijan kanssa. Jokaisesta maasta löytyy transihmisiä sen verran, että jokainen naisten laji saadaan pilalle.

Kuvittele miltä sinusta tuntuisi äitinä tai isänä, jos jonkun toisen henkilön edun nimissä rajattaisiin tyttäresi potentiaali ja tulevaisuus. Toisen parempi sijoitus ei voi olla toiselta pois.

Ystävät, ei mennä lankaan, vaikka langan kietoisi ympärillesi se suvaitsevaisimman kuuloinen hymy ja kauneimmat sanat. On hyvä havahtua jos on ajautunut logiikan ja tieteen ulkopuolella ja jäänyt ideologian vangiksi. Itselleen valehtelu ei koskaan ole kestävä polku. Vaikka paine ja halu haastaa luonnontieteet on voimakas, emme saa kääntää selkäämme tieteelle, joka meidät toi tähän pisteeseen. Olemme terveempiä ja edistyksellisimpiä kuin koskaan aikaisemmin. Lääketiede kehittyy jatkuvasti ja monia sairauksia hoidetaan ja arvoituksia ratkaistaan luonnontieteiden avulla.

Tiede, tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus ovat meidän kansallisaarteitamme, joita on syytä vaalia ja puolustaa. Ajattelumme pitää jatkossakin nojautua luonnontieteisiin sillä se on kestävää. Biologiaa kunnioittavassa maailmassa jokainen on yksilö, ei suku­puolensa vanki tai vapauttama.

Tämä on nyt se hetki kun pitää puolustaa tyttöjämme ja koko naisurheilua. Vaikenenko paineen alla ystävien ja äänien menettämisen pelossa vai seisonko tyttöjen oikeuksien puolesta? Tai kuten jotkut kysyisivät, aiotko olla todellinen feministi.

Kirjoittaja on valtiotieteiden maisteri, Lähi-idän asiantuntija ja Helsingin kaupunginvaltuuston varavaltuutettu (kok).