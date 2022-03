Tänään on luvassa suotuisa sää revontulien bongaamiseen koko Suomessa – tarkkana kannattaa olla erityisesti puolen yön aikaan

Torstai-illalle on povattu revontulia mahdollisesti koko Suomen alueelle.

Auringon laskettua kannattaa tähyillä taivaalle, sillä koko Suomen alueella voi näkyä torstaina revontulia.

Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Matias Takalan mukaan eilinen avaruussääennuste lupaili suurella todennäköisyydellä revontulia koko Suomeen. Tällä hetkellä revontuliin vaikuttava geomagneettinen aktiivisuus näyttää odotettua pienemmältä.

– Revontulien näkyminen riippuu tilanteen kehittymisestä. Toistaiseksi geomagneettinen aktiivisuus näyttäisi olevan odotettua pienempää. Iltaan on kuitenkin vielä pitkä matka, Takala kertoo.

Takalan mukaan heti pimeän tultua on mahdollisuus nähdä revontulia. Yleinen nyrkkisääntö on, että värikkäitä valoilmiöitä kannattaa tähyillä puolen yön tienoilla.

Revontulet syntyvät, kun maan magneettikenttä ohjaa aurinkotuulen varautuneita hiukkasia syvemmälle ilmakehään. Takala vertaa ilmiötä neonvaloihin.

– Varautuneen hiukkasen viritystila purkautuu ja se näkyy sitten valona, Takala kertoo.

Kun aurinkotuulen varautuneet hiukkaset saapuvat ilmakehään, aiheuttavat ne häiriöitä maan magneettikentässä. Näitä häiriöitä kutsutaan geomagneettiseksi myrskyksi. Tällaisen myrskyn aikana syntyy usein revontulia.

Geomagneettiset myrskyt voidaan jakaa niiden voimakkuuden mukaan luokkiin, joita kuvataan G-kirjaimella ja numerolla yhdestä viiteen.

Takalan mukaan tällä hetkellä avaruussäässä on jo havaittavissa häiriöitä, mutta geomagneettinen myrsky on toistaiseksi vasta lievimmällä mahdollisella tasolla eli G1:lle. Tällä tasolla oleviin myrskyihin kuuluu olennaisesti se, että revontulia näkyy yleisesti tavanomaisen revontulivyöhykkeen eteläpuolella, eli esimerkiksi Etelä-Suomessa. Aktiivisuus on kuitenkin usein tällä tasolla vaatimatonta.

Keskiviikkona ennustettiin, että geomagneettinen myrsky voisi yltää G3-tasolle. Mikäli siihen ylletään, Takalan mukaan revontulia näkyy varmasti mainiosti.

– Kyllä tässä on potentiaalia voimakkaampaankin geomagneettiseen myrskyyn. Sen ajoituksen suhteen on vielä epävarmuutta, ja tilannetta täytyy seurailla. Voimakkaille geomagneettisille myrskyille on edelleen mahdollisuus, Takala sanoo.