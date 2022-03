Someräppäri Milan Jaffia epäillään nyt myös murhan yrityksestä

Uhri jätettiin sairaalan eteen vakavasti loukkaantuneena.

Someräppäri Milan Jaffin rikosepäilyt paisuvat entisestään. Häntä epäillään nyt myös Vantaalla viime elokuussa tapahtuneesta murhan yrityksestä.

Poliisi vaatii 22-vuotiasta Jaffia vangittavaksi tästäkin rikoksesta epäiltynä Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa keskiviikkona. Oikeus on jo aiemmin vanginnut samaan rikokseen liittyen vuonna 1997 syntyneen miehen.

Poliisin mukaan epäillyn murhan yrityksen uhriksi joutunut 23-vuotias mies jätettiin yöllä auton kyydistä Vantaan Peijaksen sairaalan eteen vakavasti loukkaantuneena.

Rikosepäily on osa katujengien välistä tutkintakokonaisuutta.

Iso osa helsinkiläisen ja espoolaisen katujengien välisistä yhteenotoista on edennyt jo oikeuden käsiteltäväksi. Syyttäjä on vaatinut Jaffille vähintään kahdeksan vuoden vankeusrangaistusta.

Syyttäjien mukaan hän on johtanut helsinkiläistä katujengiä, joka on taistellut espoolaisen katujengin kanssa. Laajan yleisön tuntema Milan Jaff on sosiaalisesta mediasta. Hänen YouTube-videoillaan on satojatuhansia katsojia. Instagramissa hänellä on 111 000 seuraajaa.

Hänen rap-kappaleidensa sanoituksissa ja kuvastoissa korostetaan jengiveljeyttä ja ihannoidaan rikollisuutta, väkivaltaa, huumeita sekä viranomais- ja yhteiskuntavastaisuutta.

Jaff sai viime perjantaina 1 vuoden ja 2 kuukauden mittaisen ehdottoman vankeustuomion törkeästä pahoinpitelystä. Jaff pahoinpiteli ikätoverinsa Kotkassa sijaitsevan asuintalon pihalla toukokuussa 2020.