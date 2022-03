”Norjan malli” saa kannatusta Nato-keskustelussa – asiantuntija listaa plussat ja miinukset

Norjan malli voisi pehmentää Natoon liittymistä ja vähentäisi Venäjän tarvetta kiusata Suomea odotushuonevaiheessa, sanoo Risto E. J. Penttilä.

Puolustusliitto Naton jäsenyyttä kannattavat ovat ehdottaneet Suomen ratkaisuksi Norjan mallia.

Norja on rajoittanut Naton toimintaa niin, että rauhan aikana Norja ei salli maassa ydinaseita eikä ulkomaisia tukikohtia. Lisäksi Norjan pohjoisosassa Finnmarkissa ei pidetä Nato-joukkojen harjoituksia.

Ajatushautomo Nordic West Officen toimitusjohtajan, filosofian tohtori Risto E. J. Penttilän mielestä tärkeintä on, että Suomesta tulee Naton jäsen.

– Ei mitään Australian malleja eikä vastaavia, joista joskus puhuttiin. Tärkeintä on, että me olemme 5. artiklan piirissä. Norja on hyvä.

Penttilä muistuttaa, että jokainen maa neuvottelee oman Nato-sopimuksensa. Tähän pohjautuu se, että esimerkiksi Norjalla ja Virolla ovat hyvin erilaiset sopimukset.

IS kävi Penttilän kanssa läpi Norjan mallin hyviä ja huonoja puolia. Risto E. J. Penttilä päätyy siihen tulokseen, että Norjan malli sopisi hyvin Suomelle.

+: 5. artikla voimaan

Norjan malli antaisi Suomelle 5. artiklan, mikä Risto E. J. Penttilän mielestä olisi kaikkein tärkeintä.

– Artikla mahdollistaa kaiken sotilaallisen yhteistyön ja tiedonvaihdon.

+: Liittyminen ”pehmenisi”

Hyvä puoli Norjan mallissa olisi Penttilän mielestä se, että Suomi voisi tietyllä tavalla jatkaa Nato-optiota, mutta Naton sisällä.

Suomi voisi säädellä sotilaallista tilannetta itärajalla.

– Syvässä rauhan tilanteessa meillä ei olisi sotilaallisia joukkoja eikä ydinaseita pysyvästi täällä. Meillä olisi kuitenkin optio siihen, että jos Venäjä alkaa käyttäytyä huonosti, me sanoisimme kriisin aikana, että rajoitukset eivät enää pidä paikkaansa.

Suomessa ei olisi rauhan aikana ydinasetta, mikä voisi vähentää Venäjän aggressiivisuutta.

– Norjan malli pehmentäisi liittymistä ja vähentäisi Venäjän tarvetta kiusata meitä odotushuonevaiheen aikana ja pitäisi sotilaallista jännitettä rauhan aikana matalammalla tasolla.

+: Helpottaa suhteita Venäjään

Risto E. J. Penttilän ajatus on, että Nato-jäsenyys ei ole tarinan loppu vaan sen alku.

– Uusi tarina on se, että Suomi Naton sisältä pyrkii rakentamaan mahdollisimman toimivia hyviä suhteita uuden Venäjän kanssa sitten, kun siellä on valta vaihtunut ja päästään normaaliin järjestykseen.

Norjan malli sopisi siihen hyvin.

–: Puoliksi sisällä, puoliksi ulkona

Risto E. J. Penttilä sanoo Norjan mallin huonoksi puoleksi, että mitä vähemmän selittelyä sen parempi.

– Suomi ikään kuin jatkaisi ”puoliksi sisällä, puoliksi ulkona” -politiikkaa, joka on nyt vähän epäonnistunut.

Norjan mallin arvostelijat voivat vedota siihen, että kun mennään, mennään kerralla ja kunnolla.

– Kyllä me olemme menneet ja tarpeeksi kunnolla Naton sisällä, kun olemme Naton 5. artiklan ja kaiken sotilaallisen suunnittelun piirissä, Penttilä vastaa arvosteluun.

–: Mallista sopiminen vie aikaa

Erityisen Suomen mallin räätälöinti vie oman aikansa.

– Jos kävisi niin, että neuvottelu hankaloituu ja tekee odotushuoneajasta pitemmän, ei pidä tehdä sopimisesta hankalampaa kuin se on, Risto E. J. Penttilä vetoaa.

–: Norjan malli ei riitä?

Penttilän mielestä tärkeintä on, minkälaisen viestin Suomi haluaa lähettää Venäjälle.

Venäjä sotii Ukrainassa. Viesti on Penttilän mielestä nyt se, että länsi on tiivistänyt omat rintamansa ja Suomi on siinä täysillä mukana.

– Jos Venäjän aggressiivisuus vain lisääntyy ja se käyttää kemiallisia aseita, Suomi voisi mennä pidemmälle kuin Norjan malli.