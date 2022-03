Poliisihallituksen mukaan nimityksissä ei rikottu lakia, vaikka avoin hakumenettely olisikin ollut parempi vaihtoehto.

Poliisihallitus (Poha) on antanut Helsingin poliisilaitokselle moitteet nimitysmenettelyistä.

Poha sai kesällä 2021 sisäisen ilmoituskanavan kautta useita ilmoituksia, joissa kerrottiin, että Helsingin poliisissa oli tehty virkanimityksiä ja -järjestelyjä ilman julkista hakumenettelyä. Poha aloitti asiasta selvityksen.

Poha selvitti kaikkiaan viittä virkanimitystä ja -järjestelyä Helsingin poliisissa. Korkein viroista oli apulaispoliisipäällikön tehtävä, johon poliisipäällikkö Lasse Aapio oli nimittänyt Heikki Kopperoisen jatkamaan toisella viisivuotiskaudella ilman, että paikka oli välissä julkisessa haussa. Ensimmäinen määräaikaisuus oli aikoinaan ollut avoimessa hakumenettelyssä.

Helsingin poliisilaitoksen mukaan asiassa oli konsultoitu Pohan hallintoyksikköä, joka oli linjannut, että koska kyse oli samasta sijaisuudesta ja sijaisuusperusteesta, nimitys voitiin tehdä ilman julkista hakua. Molemmissa määräaikaisuuksissa perusteena oli Aapion sijaistaminen hänen tultuaan valituksi poliisipäälliköksi kahteen peräkkäiseen ja määräaikaiseen virkasuhteeseen.

– Taustalla on alun perin julkisen hakumenettelyn kautta tehty määräaikainen nimitys ja kyseessä on samaan sijaisuuteen perustuvien määräaikaisten virkasuhteiden ketjutus, Helsingin poliisin lausunnossa sanotaan.

Pohan mukaan pääsääntönä voidaan pitää, että avointa hakua pitäisi käyttää valtiolla kaikissa yli kahden vuoden mittaisissa määräaikaisissa virkasuhteissa. Vaikka Pohan mukaan hyvään henkilöstöpolitiikkaan kuuluu mahdollisimman avoin rekrytointikulttuuri ja se, että kaikilla halukkailla on mahdollisuus hakea avoimia virkoja, ei se kuitenkaan havainnut Kopperoisen nimityksessä suoranaista lainvastaisuutta.

– Virantäyttömenettelyn avoimuutta olisi toteuttanut paremmin se, että myös apulaispoliisipäällikön toinen viisivuotinen sijaisuusjakso olisi laitettu avoimeen hakuun -- Asian arvioinnissa on kuitenkin otettava huomioon se, että menettelyn tavoite sinänsä on ollut perusteltu eli määräaikaisuuksien tarpeettoman pilkkomisen välttäminen sekä se, että asiassa on ennen päätöksen tekemistä konsultoitu Poliisihallituksen hallintoyksikköä, Poha sanoi.

Yhdessä Kopperoisen nimityksestä tehdyssä ilmoituksessa oli myös esitetty, että nimitykseen olisi vaikuttanut Kopperoisen ja Aapion pitkäaikainen ystävyys. Pohan mukaan sillä ei ole syytä epäillä, että poliisipäällikkö olisi toiminut esteellisenä asiassa.

– Saadun selvityksen mukaan tässä tapauksessa kyseessä on työtoveruus Aapion ja Kopperoisen välillä. Tällaisen suhteen ei oikeuskirjallisuudessa ole katsottu lähtökohtaisesti muodostavan esteellisyyttä virkamiesten välille, Poha katsoi.